Đình Bắc lợi thế lớn hơn Yotsakon trong trận chung kết U.23 Việt Nam đại chiến Thái Lan

Đình Bắc đang tỏa sáng rực rỡ trong màu áo U.23 Việt Nam tại SEA Games 33 ảnh: Nhật Thịnh

Lợi thế tâm lý của U.23 Việt Nam

Môn bóng đá nam sẽ khép lại với trận chung kết trong mơ giữa U.23 Việt Nam và U.23 Thái Lan, nơi đội chủ nhà sẽ nắm giữ "địa lợi" nhưng "thiên thời" và "nhân hòa" đang nghiêng hẳn về phía thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Sân Rajamangala đã sớm xả sạch vé hứa hẹn sẽ đón lượng khán giả đông đảo để cổ vũ cho thầy trò HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul. Nhưng nếu không xử lý khéo vấn đề tinh thần, sự kỳ vọng lớn lao có thể sẽ tạo ra sức ép rất lớn cho U.23 Thái Lan vốn đang chịu nhiều áp lực.

Đình Bắc: Tôi chỉ nghĩ đến chung kết, không nghĩ đến 'Quả bóng vàng'

Thực tế ở Rajamangala và trên mặt báo chí Thái Lan những ngày qua đang chứng kiến sự tẩy chay lan rộng của truyền thông và người hâm mộ. Với rất ít phóng viên Thái Lan góp mặt trong các buổi họp báo trước và sau các trận bán kết và chung kết.

Đình Bắc khao khát đoạt HCV SEA Games 33 cùng U.23 Việt Nam ảnh: Nhật Thịnh

Thêm nữa, U.23 Thái Lan sẽ phải đối mặt với áp lực từ thành tích yếu kém trước U.23 Việt Nam, không thắng nổi lần nào trong suốt 8 năm qua. Chỉ hòa 2-2 ở vòng bảng SEA Games 30 (2019), trước khi thua 0-1 ở chung kết SEA Games 31 (2022) và 2 trận thua cùng tỷ số ở giải U.23 Đông Nam Á 2022.

Nói không quá, U.23 Việt Nam hiện là ông vua không ngai ở Đông Nam Á trong 5 năm qua với 2 HCV SEA Games và hat-trick 3 chức vô địch liên tiếp ở giải U.23 Đông Nam Á 2021 - 2023 - 2025.

Bản thân 2 đội U.23 Việt Nam và U.23 Thái Lan bước vào chung kết với tâm thế khác nhau. Nếu HLV Kim Sang-sik chấm cho các học trò 100 điểm không có nhưng thì ngược lại U.23 Thái Lan bị chỉ trích thậm tệ khi chỉ thắng Malaysia 1-0 dù có bàn thắng sớm và đối thủ có 80 phút chơi thiếu người.

Điểm tựa vững chãi cho Đình Bắc

Đình Bắc đi bóng trong trận bán kết gặp U.23 Philippines ảnh: Nhật Thịnh

Cho đến trước trận chung kết, SEA Games 33 chứng kiến sự so kè thú vị giữa 2 chân sút xuất sắc nhất. Nếu Đình Bắc đang tỏa sáng trong cả vai trò ghi bàn, kiến tạo và hút người thì Yotsakon Burapha đã ghi đến 6 bàn thắng cho Voi Chiến.

Bình luận viên Tạ Biên Cương nhận định Yotsakon Burapha sẽ là đối tượng hàng thủ U.23 Việt Nam phải đặc biệt khóa chặt, đánh giá anh này chiếm đến 70% sức mạnh tấn công của đội U.23 Thái Lan.

Tuy nhiên, bình luận viên Tạ Biên Cương cho rằng Đình Bắc sẽ nắm lợi thế nhiều hơn trong cuộc so tài quyết định tấm HCV SEA Games 33: "Yotsakon Burapha rất hay, chiếm 70% sức mạnh U.23 Thái Lan. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa nếu anh bị phong tỏa thì U.23 Thái Lan sẽ suy yếu 70% sức mạnh. Khi đó trận chung kết sẽ đơn giản hơn nhiều.

Thêm vào đó hành trình vào chung kết của U.23 Việt Nam gian truân, thách thức hơn sẽ giúp các học trò của HLV Kim Sang-sik được đẩy cao cường độ thi đấu, hoàn thiện tổ chức lối chơi, điều chỉnh hay tháo gỡ các vấn đề qua từng trận.

U.23 Việt Nam sở hữu nhiều vệ tinh sẵn sàng san sẻ gánh nặng ghi bàn cho Đình Bắc ảnh: Đồng Nguyên Khang

Ngược lại U.23 Thái Lan có vòng bảng quá dễ dàng với 2 đối thủ rất yếu là Singapore và Đông Timor. Trận bán kết của họ cũng quá nhàn nhã khi có bàn thắng sớm và U.23 Malaysia mất người từ phút 17, nhưng chỉ thắng chung cuộc 1-0 thiếu thuyết phục".

Bình luận viên Tạ Biên Cương phân tích thêm: "Điều này đặt Đình Bắc ở hoàn cảnh thuận lợi hơn. Anh vẫn là linh hồn trên hàng công nhưng người quyết định không nhất thiết là cậu ấy. Đình Bắc có thể giữ vai trò thu hút người, tạo đột biến bên cạnh dứt điểm.

Thực tế, Đình Bắc sẽ hưởng lợi nhiều hơn nhờ sự phong phú, đa dạng trên hàng công U.23 Việt Nam với Thanh Nhàn, Văn Khang, Lê Viktor, Văn Thuận, Quốc Việt, Ngọc Mỹ… luôn sẵn sàng chia lửa.

Những vệ tinh xung quanh sẽ đem đến sự cộng hưởng, chắp cánh thúc đẩy cậu ấy bay cao hơn nữa trong khi Yotsakon Burapha sẽ có cảm giác "cô độc" hơn trên hàng công của đội U.23 Thái Lan".