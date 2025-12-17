Sốc: Trọng tài cướp trắng trợn bàn thắng hợp lệ của đội tuyển nữ Việt Nam, vẫn hòa Philippines 0-0

Đội tuyển nữ Việt Nam mất bàn thắng oan uổng

Đội tuyển nữ Việt Nam vừa bị trọng tài tước bàn thắng khó tin ở trận chung kết SEA Games 33 với Philippines, đang diễn ra tại Chonburi (Thái Lan).

Tình huống diễn ra ở phút 30. Trong pha triển khai tấn công bài bản từ giữa sân, bóng được luân chuyển sang cánh phải cho Vạn Sự. Bóng sau đó được tạt vào cho Bích Thùy dứt điểm tung lưới Philippines. Tuy nhiên, trợ lý trọng tài từ chối bàn thắng do lỗi việt vị.

Highlight đội tuyển nữ Việt Nam - Philippines: Mất HCV vì trọng tài

Góc máy ngang cho thấy rõ ràng đội tuyển nữ Việt Nam không việt vị

Rất thương pha ăn mừng hụt của Việt Nam

Trợ lý trọng tài Chanthavong Phutsavan đã sai lầm nghiêm trọng. Đây là trợ lý người Lào

Trọng tài chính người Úc Ảnh: Khả Hòa

Bích Thùy (áo đỏ, trong vòng cấm) không hề việt vị khi đồng đội tạt bóng ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Song, pha quay chậm cho thấy Bích Thùy đã không việt vị. Cô đứng ở vị trí hợp lệ, còn cách hậu vệ cuối cùng của Philippines rất xa. Trọng tài đã cướp trắng trợn thành quả của đội tuyển nữ Việt Nam, khiến Bích Thùy phản ứng quyết liệt.

Một trọng tài FIFA cho biết: “Tại thời điểm chuyền bóng thì cầu thủ nữ Việt Nam còn đứng trên hậu vệ Philippines hơn 2 m. Tình huống ghi bàn hợp lệ của đội tuyển nữ Việt Nam. Đây là 1 sai lầm rất lớn của tổ trọng tài”.



Đối thủ rất to cao

Trọng tài phạt Vạn Sự

Không chỉ tước bàn thắng của Bích Thùy, tổ trọng tài điều hành chung kết còn gây tranh cãi khi rất nhiều lần bỏ qua các pha phạm lỗi của Philippines. Đơn cử, tiền vệ Vạn Sự liên tục bị đốn ngã, nhưng Philippines không bị phạt thẻ, thậm chí một số pha còn được bỏ qua lỗi. Ngược lại, Vạn Sự bị phạt thẻ vàng cuối hiệp 1 bởi pha va chạm 50-50 theo quán tính với thủ môn nữ Philippines.



Trận đấu đang trôi về cuối hiệp 1, tỷ số vẫn là 0-0.

