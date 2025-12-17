Đội tuyển futsal Việt Nam thắng Indonesia 1-0: Bản lĩnh được thể hiện đúng lúc

* Futsal Việt Nam không còn đường lùi

Đội tuyển futsal Việt Nam có khởi đầu đáng quên tại SEA Games 33, khi để thua 2-4 trước Malaysia trong trận ra quân (ngày 16.12).

Mở tỷ số ngay phút thứ 3 nhờ công của Nguyễn Đa Hải, song những sai lầm của thủ môn Phạm Văn Tú cùng sự phung phí cơ hội khiến thầy trò HLV Diego Giustozzi nhận thất bại đậm.

4 bàn thua trước Malaysia (đội bóng không phải ứng viên vô địch) là "gáo nước lạnh" với đội tuyển futsal Việt Nam.

Đội tuyển futsal Việt Nam (áo đỏ) bất ngờ thua Malaysia trong trận ra quân ẢNH: VFF

Môn futsal nam tại SEA Games 33 có 5 đội tham dự, gồm Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Myanmar, đá theo thể thức vòng tròn 1 lượt, chọn ra đội có thành tích tốt nhất đoạt HCV. Do đó, thất bại trước Malaysia khiến cơ hội vô địch của Việt Nam hẹp lại đáng kể. Ở các trận còn lại, Thái Lan khẳng định sức mạnh tuyệt đối khi thắng Malaysia (7-1) và Myanmar (3-0). Indonesia cũng thắng Myanmar với tỷ số đậm 5-1. Thái Lan đang dẫn đầu bảng với 6 điểm sau 2 trận, theo sau là Indonesia với 3 điểm sau 1 trận. Việt Nam đứng hạng tư với 0 điểm sau 1 trận.

Ở màn thư hùng với Indonesia lúc 16 giờ hôm nay (17.12), Việt Nam phải đoạt lấy 3 điểm để tiếp tục cạnh tranh với Thái Lan và chính Indonesia. Học trò ông Giustozzi cần căn chỉnh lại khâu dứt điểm, đồng thời siết chặt kỷ luật phòng ngự, tránh những bàn thua đáng tiếc như đã có ở trận ra quân.

Vượt qua trận đấu sinh tử này, đội tuyển futsal Việt Nam mới có thể lấy lại uy thế. Indonesia rất mạnh, song Nguyễn Thịnh Phát cùng đồng đội phải tìm cách vượt qua.