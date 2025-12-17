Truyền thông khu vực bức xúc: ‘Trọng tài quyết định quá vô lý, tước bàn thắng của đội tuyển nữ Việt Nam’

'Quyết định của trọng tài thật không thể tin nổi'

Highlight đội tuyển nữ Việt Nam - Philippines: Mất HCV vì trọng tài

Trận chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 33 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển nữ Philippines diễn ra trên sân Chonburi (Thái Lan). Kết thúc hiệp 1, hai đội hòa nhau với kết quả hòa 0-0. Xét về thế trận, đội tuyển nữ Việt Nam là những người chơi nhỉnh hơn. Thậm chí, ở phút 30, các cô gái chúng ta còn làm rung lưới đối thủ. Dù vậy, trọng tài biên đã bất ngờ bắt lỗi việt vị dù pha quay chậm cho thấy người đánh đầu tung lưới Philippines - Bích Thùy đứng ở vị trí hoàn toàn hợp lệ.

Trên trang X, cựu cầu thủ và hiện là chuyên gia phân tích người Singapore - Rhysh Roshan Rai bất ngờ đăng tải bức ảnh chụp màn hình, cho thấy Bích Thùy không hề việt vị. Ông bày tỏ: “Trời ơi. Một quyết định việt vị vô lý nhất trong lịch sử mà tôi từng thấy. Trọng tài đã tước bàn thắng của đội tuyển nữ Việt Nam vào lưới Philippines một cách không thể vô lý hơn”.

Cú giơ cờ 'chết người' của trọng tài biên người Lào Ảnh: Khả Hòa

Trọng tài chính

Bàn thắng bị từ chối một cách khó hiểu của đội tuyển nữ Việt Nam ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

“Không hiểu sao lại có thể như vậy. Trợ lý trọng tài đang nghĩ gì vậy? Rõ ràng là cô ấy không việt vị. Chưa kể, đó là một bàn thắng rất đẹp nữa chứ”, ông Rhysh Roshan Rai nhấn mạnh.

CNN Indonesia cũng dành nhiều sự quan tâm cho trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33. Khi hiệp 1 khép lại, CNN Indonesia bình luận: “Đội tuyển nữ Việt Nam đã có chiến thuật hợp lý ở trận chung kết SEA Games 33 này. Đối mặt với các cô gái có thể hình và thể lực tốt hơn họ không hề vội vàng mà chơi điềm tĩnh, luân chuyển bóng để tìm cơ hội. Rõ ràng, đội tuyển nữ Việt Nam đã chứng minh một điều rằng họ thật sự ở đẳng cấp cao hơn Philippines. Tuy nhiên, trọng tài có nhiều tình huống nhận định chưa chính xác, khiến hiệp 1 của đội tuyển nữ Việt Nam không như ý. Ở phía đối diện, đội tuyển Philippines dường như cũng đạt được ý đồ của mình. Họ muốn bảo toàn mảnh lưới và có thể sẽ bung sức ở hiệp 2”.

Không chỉ truyền thông khu vực, chính các nhà báo Philippines cũng bất ngờ khi bàn thắng của Bích Thùy không được công nhận. Ông Reuben Terrado - người theo sát hành trình của các VĐV Philippines tại SEA Games 33 nhận xét: “Đội tuyển Philippines hòa 0-0 đầy may mắn với Việt Nam sau hiệp 1. Chính tôi cũng không tin vào quyết định tước đi bàn thắng của đội tuyển nữ Việt Nam”.