Đội tuyển nữ Việt Nam lỡ bước lịch sử, Philippines lần đầu tiên đoạt HCV SEA Games

Huỳnh Như và đồng đội tự tin, họ sẽ làm được, đội tuyển nữ Việt Nam có đủ bản lĩnh

Ở vòng bảng, đội tuyển nữ Việt Nam để thua Philippines tỷ số 0-1 với bàn thua diễn ra ở phút bù giờ 90+4, sau khi đã ép sân đối thủ, tạo nhiều cơ hội suốt 90 phút trước đó để có thể dẫn bàn trước. Đội nữ Philippines cũng giành một kết quả gần như tương tự ở bán kết, khi gỡ hòa đội chủ nhà Thái Lan ở cuối trận, đưa trận đấu sang hiệp phụ và thắng luôn ở loạt sút luân lưu may rủi.

Đội tuyển nữ Việt Nam tự tin, thể hiện bản lĩnh và phát huy tốt mọi phẩm chất của mình, họ sẽ thắng Philippines để giành HCV một cách xứng đáng Ảnh: Nhật Thịnh

Philippines là đối thủ khó nhằn, đó là điều ai cũng trông thấy. Họ cũng giành quyền dự vòng chung kết World Cup năm 2023 như đội tuyển nữ Việt Nam.

Đây còn là đội bóng có sự góp mặt của rất nhiều cầu thủ "ngoại binh" nhập tịch từ Mỹ, châu Âu và Nhật Bản. Yếu tố sức mạnh và lối chơi bóng bổng theo kiểu "bóng đá châu Âu" của Filipinas (biệt danh đội nữ Philippines) đã thể hiện khá rõ ở các trận vừa qua. Đặc biệt, họ biết cách tận dụng rất tốt các cơ hội dù rất ít ỏi ở những thời điểm then chốt như vào cuối trận, để có thể gây sốc cho đối thủ.

Đây sẽ là vấn đề mà HLV lão luyện Mai Đức Chung và ban huấn luyện của mình phải có cách hóa giải. Trên thực tế, có thể đặt niềm tin vào HLV Mai Đức Chung và đội tuyển nữ Việt Nam, sau các lần gặp đội Philippines, họ sẽ tìm ra giải pháp.

So với các nữ cầu thủ Philippines cao to và đầy sức mạnh, các nữ cầu thủ Việt Nam lại có lợi thế về mặt kỹ thuật, chiến thuật và tốc độ. Nếu phát huy tốt các điểm mạnh này, cùng với sự tự tin, thể hiện bản lĩnh và đẳng cấp của mình, Huỳnh Như và đồng đội có thể khuất phục được đối thủ.

Trên hết, như phong độ và sự sắc bén trong ghi bàn của 2 nữ cầu thủ Bích Thùy và Hải Yến đã thể hiện ở trận bán kết với đội Indonesia (đều ghi cú đúp), nếu vẫn duy trì, đây sẽ điểm mạnh cho đội nữ Việt Nam tiếp tục phát huy tối đa.

Bên cạnh đó, kinh nghiệm và đẳng cấp của Huỳnh Như cũng sẽ được kỳ vọng sẽ bùng nổ ở trận quyết định, sau khi cô được HLV Mai Đức Chung có thể nói là "ém" khá kỹ suốt các trận vòng bảng và bán kết (chỉ vào sân từ ghế dự bị khoảng từ phút 60).

Đây có thể là "quân bài bí mật" mà HLV Mai Đức Chung chuẩn bị, để có thể giúp Huỳnh Như giữ thể lực và trạng thái tốt nhất, trước khi tung ra ở trận chung kết và gây sốc cho đối thủ vốn đã quá quen mặt, cũng như nắm được không ít những điểm yếu mạnh của nhau.

Bất kể như thế nào, cũng cần phải thực tế để đánh giá, Philippines là đội bóng rất mạnh và xứng tầm với đội tuyển nữ Việt Nam ở trận chung kết.

Sẽ không dễ dàng, nhưng đây cũng là thử thách để các "cô gái kim cương" của bóng đá nữ Việt Nam chứng minh đẳng cấp của mình. Nếu giành chiến thắng và có lần thứ 5 liên tiếp đoạt HCV bóng đá nữ SEA Games, và tổng cộng là lần thứ 9, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ làm nên lịch sử có một không hai của bóng đá nữ khu vực.