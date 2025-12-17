Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao SEA Games 33

Đội tuyển nữ Việt Nam lỡ bước lịch sử, Philippines lần đầu tiên đoạt HCV SEA Games

Giang Lao - Lĩnh Nam
17/12/2025 18:29 GMT+7

Đội tuyển nữ Việt Nam thất bại sau loạt sút luân lưu đầy may rủi khiến lỡ cơ hội có lần thứ 5 liên tiếp đoạt HCV và lần thứ 9 trong lịch sử. Trong khi đó, đội Philippines lần đầu tiên đoạt HCV SEA Games.

Bình luận Diễn biến trận đấu

Huỳnh Như và đồng đội tự tin, họ sẽ làm được, đội tuyển nữ Việt Nam có đủ bản lĩnh

Ở vòng bảng, đội tuyển nữ Việt Nam để thua Philippines tỷ số 0-1 với bàn thua diễn ra ở phút bù giờ 90+4, sau khi đã ép sân đối thủ, tạo nhiều cơ hội suốt 90 phút trước đó để có thể dẫn bàn trước. Đội nữ Philippines cũng giành một kết quả gần như tương tự ở bán kết, khi gỡ hòa đội chủ nhà Thái Lan ở cuối trận, đưa trận đấu sang hiệp phụ và thắng luôn ở loạt sút luân lưu may rủi.

Chung kết bóng đá nữ SEA Games 33: Việt Nam tự tin giành HCV trước Philippines - Ảnh 1.

Đội tuyển nữ Việt Nam tự tin, thể hiện bản lĩnh và phát huy tốt mọi phẩm chất của mình, họ sẽ thắng Philippines để giành HCV một cách xứng đáng

Ảnh: Nhật Thịnh

Philippines là đối thủ khó nhằn, đó là điều ai cũng trông thấy. Họ cũng giành quyền dự vòng chung kết World Cup năm 2023 như đội tuyển nữ Việt Nam. 

Đây còn là đội bóng có sự góp mặt của rất nhiều cầu thủ "ngoại binh" nhập tịch từ Mỹ, châu Âu và Nhật Bản. Yếu tố sức mạnh và lối chơi bóng bổng theo kiểu "bóng đá châu Âu" của Filipinas (biệt danh đội nữ Philippines) đã thể hiện khá rõ ở các trận vừa qua. Đặc biệt, họ biết cách tận dụng rất tốt các cơ hội dù rất ít ỏi ở những thời điểm then chốt như vào cuối trận, để có thể gây sốc cho đối thủ.

Đây sẽ là vấn đề mà HLV lão luyện Mai Đức Chung và ban huấn luyện của mình phải có cách hóa giải. Trên thực tế, có thể đặt niềm tin vào HLV Mai Đức Chung và đội tuyển nữ Việt Nam, sau các lần gặp đội Philippines, họ sẽ tìm ra giải pháp.

So với các nữ cầu thủ Philippines cao to và đầy sức mạnh, các nữ cầu thủ Việt Nam lại có lợi thế về mặt kỹ thuật, chiến thuật và tốc độ. Nếu phát huy tốt các điểm mạnh này, cùng với sự tự tin, thể hiện bản lĩnh và đẳng cấp của mình, Huỳnh Như và đồng đội có thể khuất phục được đối thủ.

Trên hết, như phong độ và sự sắc bén trong ghi bàn của 2 nữ cầu thủ Bích Thùy và Hải Yến đã thể hiện ở trận bán kết với đội Indonesia (đều ghi cú đúp), nếu vẫn duy trì, đây sẽ điểm mạnh cho đội nữ Việt Nam tiếp tục phát huy tối đa. 

Bên cạnh đó, kinh nghiệm và đẳng cấp của Huỳnh Như cũng sẽ được kỳ vọng sẽ bùng nổ ở trận quyết định, sau khi cô được HLV Mai Đức Chung có thể nói là "ém" khá kỹ suốt các trận vòng bảng và bán kết (chỉ vào sân từ ghế dự bị khoảng từ phút 60).

Đây có thể là "quân bài bí mật" mà HLV Mai Đức Chung chuẩn bị, để có thể giúp Huỳnh Như giữ thể lực và trạng thái tốt nhất, trước khi tung ra ở trận chung kết và gây sốc cho đối thủ vốn đã quá quen mặt, cũng như nắm được không ít những điểm yếu mạnh của nhau.

Bất kể như thế nào, cũng cần phải thực tế để đánh giá, Philippines là đội bóng rất mạnh và xứng tầm với đội tuyển nữ Việt Nam ở trận chung kết. 

Sẽ không dễ dàng, nhưng đây cũng là thử thách để các "cô gái kim cương" của bóng đá nữ Việt Nam chứng minh đẳng cấp của mình. Nếu giành chiến thắng và có lần thứ 5 liên tiếp đoạt HCV bóng đá nữ SEA Games, và tổng cộng là lần thứ 9, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ làm nên lịch sử có một không hai của bóng đá nữ khu vực.

Khám phá thêm chủ đề

Đội tuyển nữ việt nam đội tuyển nữ Philippines SEA Games 33 chung kết SEA Games Huỳnh Như
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận