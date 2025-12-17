Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao SEA Games 33

Chiến thuật đặc biệt giúp 2 võ sĩ muay Việt Nam đánh bại người Thái, lên đỉnh vinh quang!

Nghi Thạo
Nghi Thạo
(từ Bangkok)
17/12/2025 20:32 GMT+7

Đối đầu với các tay đấm đáng gờm của chủ nhà Thái Lan, hai võ sĩ Nguyễn Thị Chiều và Nguyễn Thị Phương Hậu đã có những toan tính chiến thuật hợp lý để hóa giải đòn thế đối phương, qua đó mang về những tấm HCV quý giá cho đội tuyển muay Việt Nam tại SEA Games 33.

Võ sĩ Việt Nam dùng đòn tay để đối phó tay đấm Thái Lan

Việc phải tranh tài với các võ sĩ Thái Lan ngay tại nơi được xem là cái nôi của bộ môn muay luôn là thử thách lớn. Tuy nhiên, bằng những nghiên cứu kỹ lưỡng, cả hai võ sĩ của Việt Nam đều tìm ra lời giải cho bài toán khó này: dùng đòn tay để khắc chế sở trường đòn chân và gối của người Thái.

Chia sẻ về bí quyết chiến thắng ở chung kết hạng cân 57 kg nữ, Nguyễn Thị Chiều cho biết cô và ban huấn luyện đã lường trước sức mạnh của đối thủ. "Chủ nhà Thái Lan rất mạnh về các đòn chân và gối. Nên tôi chuẩn bị tinh thần trước khi lên đấu là đánh các đòn tay và di chuyển ra xa", Chiều tiết lộ. Các HLV cũng chỉ đạo cô phải chủ động tấn công để ghi điểm rồi lập tức di chuyển, tránh việc bị đối thủ phản đòn.

Chiến thuật đặc biệt giúp 2 võ sĩ muay Việt Nam đánh bại người Thái, lên đỉnh vinh quang!- Ảnh 1.

Nguyễn Thị Chiều (giáp đỏ) dù "mỏng cơm" hơn đối thủ, nhưng di chuyển linh hoạt

ẢNH: NHẬT THỊNH

Nguyễn Thị Chiều đánh bại võ sĩ Thái Lan, giành HCV Muay nhờ đấu pháp thông minh

Chiến thuật đặc biệt giúp 2 võ sĩ muay Việt Nam đánh bại người Thái, lên đỉnh vinh quang!- Ảnh 2.
Chiến thuật đặc biệt giúp 2 võ sĩ muay Việt Nam đánh bại người Thái, lên đỉnh vinh quang!- Ảnh 3.
Chiến thuật đặc biệt giúp 2 võ sĩ muay Việt Nam đánh bại người Thái, lên đỉnh vinh quang!- Ảnh 4.

Nguyễn Thị Chiều thắng điểm sau 3 hiệp, giành HCV hạng cân dưới 57 kg nữ

ẢNH: NHẬT THỊNH

Tương tự như người đồng đội Nguyễn Thị Chiều, nhà vô địch hạng cân 60 kg nữ Nguyễn Thị Phương Hậu cũng chọn cách nhập cuộc khôn ngoan để phá lối chơi của chủ nhà. Hậu chia sẻ: "Chiến thuật của họ chủ yếu chuyên vụt chân sau và gối. Để phá giải các đòn đó, tôi cố gắng đánh tay trước rồi mới lên chân, đồng thời be gối thật nhiều để bảo vệ cơ thể".

Chiến thuật hợp lý là chìa khóa, nhưng để bước lên đài, cả hai nữ võ sĩ đều phải vượt qua những áp lực tâm lý không hề nhỏ. Với Nguyễn Thị Chiều, nỗi lo đến từ ngoại hình và sức mạnh của đối thủ. Dù cùng hạng cân nhưng võ sĩ Thái Lan nhìn lực lưỡng, khiến VĐV Việt Nam không tránh khỏi cảm giác lo lắng trước giờ lên đài.

Chiến thuật đặc biệt giúp 2 võ sĩ muay Việt Nam đánh bại người Thái, lên đỉnh vinh quang!- Ảnh 5.

Đòn tay chuẩn xác của Phương Hậu (giáp xanh)

ẢNH: NHẬT THỊNH

Chiến thuật đặc biệt giúp 2 võ sĩ muay Việt Nam đánh bại người Thái, lên đỉnh vinh quang!- Ảnh 6.

Phương Hậu chơi áp đảo võ sĩ chủ nhà Thái Lan trong phần lớn thời gian trận đấu

ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong khi đó, áp lực của Phương Hậu lại đến từ sự kỳ vọng vào bản thân sau một kỳ SEA Games vắng bóng. "Tôi áp lực không phải vì sợ đối thủ mà sợ bản thân mình không làm đủ tốt để rồi hối hận sau trận đấu", Hậu bộc bạch. Việc thi đấu trên sân khách với những bất lợi về khí hậu, điều kiện sinh hoạt, sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà... cũng buộc cô gái quê Thanh Hóa phải nỗ lực gấp bội để thích nghi.

Vượt qua tất cả những rào cản về chuyên môn lẫn tâm lý, chiến thắng cuối cùng đã gọi tên những cô gái Việt Nam. Giây phút trọng tài cầm tay người chiến thắng giơ lên cao cũng là lúc những căng thẳng được giải tỏa. Nguyễn Thị Chiều vỡ òa trong niềm vui sướng khi mang vinh quang về cho Tổ quốc và gửi lời nhắn nhủ mộc mạc về cho gia đình: "Hôm nay, con đã được huy chương vàng rồi".

Chiến thuật đặc biệt giúp 2 võ sĩ muay Việt Nam đánh bại người Thái, lên đỉnh vinh quang!- Ảnh 7.
Chiến thuật đặc biệt giúp 2 võ sĩ muay Việt Nam đánh bại người Thái, lên đỉnh vinh quang!- Ảnh 8.

Chiến thắng xứng đáng cho các cô gái Việt Nam

ẢNH: NHẬT THỊNH

Còn với Phương Hậu, tấm HCV này càng thêm ý nghĩa khi cô bảo vệ thành công danh hiệu của mình kể từ SEA Games 31. Cô gái Việt Nam khiêm tốn chia sẻ niềm vinh dự và may mắn khi đã có một trận đấu "hết mình và trọn vẹn" để không phụ lòng người hâm mộ.

Tin liên quan

Trọng tài không chấm điểm cho võ sĩ Việt Nam, động thái nóng của BHL và cái kết…

Trọng tài không chấm điểm cho võ sĩ Việt Nam, động thái nóng của BHL và cái kết…

Trọng tài người Lào đã bị thay thế để đảm bảo sự công bằng, trước trận đấu rất quan trọng của đội tuyển pencak silat Việt Nam tại SEA Games 33.

Xúc động hình ảnh nữ võ sĩ Việt Nam tự nắn ngón chân vì giãn dây chằng, tiếp tục chiến đấu

Đối thủ Thái Lan chơi xấu, trọng tài xử ép: Võ sĩ Nguyễn Tấn Sang vẫn kiên cường đoạt HCV

Khám phá thêm chủ đề

Sea games Thái Lan Muay Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận