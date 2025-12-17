Chiến thuật đặc biệt giúp 2 võ sĩ muay Việt Nam đánh bại người Thái, lên đỉnh vinh quang!

Võ sĩ Việt Nam dùng đòn tay để đối phó tay đấm Thái Lan

Việc phải tranh tài với các võ sĩ Thái Lan ngay tại nơi được xem là cái nôi của bộ môn muay luôn là thử thách lớn. Tuy nhiên, bằng những nghiên cứu kỹ lưỡng, cả hai võ sĩ của Việt Nam đều tìm ra lời giải cho bài toán khó này: dùng đòn tay để khắc chế sở trường đòn chân và gối của người Thái.

Chia sẻ về bí quyết chiến thắng ở chung kết hạng cân 57 kg nữ, Nguyễn Thị Chiều cho biết cô và ban huấn luyện đã lường trước sức mạnh của đối thủ. "Chủ nhà Thái Lan rất mạnh về các đòn chân và gối. Nên tôi chuẩn bị tinh thần trước khi lên đấu là đánh các đòn tay và di chuyển ra xa", Chiều tiết lộ. Các HLV cũng chỉ đạo cô phải chủ động tấn công để ghi điểm rồi lập tức di chuyển, tránh việc bị đối thủ phản đòn.

Nguyễn Thị Chiều (giáp đỏ) dù "mỏng cơm" hơn đối thủ, nhưng di chuyển linh hoạt ẢNH: NHẬT THỊNH

Nguyễn Thị Chiều đánh bại võ sĩ Thái Lan, giành HCV Muay nhờ đấu pháp thông minh

Nguyễn Thị Chiều thắng điểm sau 3 hiệp, giành HCV hạng cân dưới 57 kg nữ ẢNH: NHẬT THỊNH

Tương tự như người đồng đội Nguyễn Thị Chiều, nhà vô địch hạng cân 60 kg nữ Nguyễn Thị Phương Hậu cũng chọn cách nhập cuộc khôn ngoan để phá lối chơi của chủ nhà. Hậu chia sẻ: "Chiến thuật của họ chủ yếu chuyên vụt chân sau và gối. Để phá giải các đòn đó, tôi cố gắng đánh tay trước rồi mới lên chân, đồng thời be gối thật nhiều để bảo vệ cơ thể".

Chiến thuật hợp lý là chìa khóa, nhưng để bước lên đài, cả hai nữ võ sĩ đều phải vượt qua những áp lực tâm lý không hề nhỏ. Với Nguyễn Thị Chiều, nỗi lo đến từ ngoại hình và sức mạnh của đối thủ. Dù cùng hạng cân nhưng võ sĩ Thái Lan nhìn lực lưỡng, khiến VĐV Việt Nam không tránh khỏi cảm giác lo lắng trước giờ lên đài.

Đòn tay chuẩn xác của Phương Hậu (giáp xanh) ẢNH: NHẬT THỊNH

Phương Hậu chơi áp đảo võ sĩ chủ nhà Thái Lan trong phần lớn thời gian trận đấu ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong khi đó, áp lực của Phương Hậu lại đến từ sự kỳ vọng vào bản thân sau một kỳ SEA Games vắng bóng. "Tôi áp lực không phải vì sợ đối thủ mà sợ bản thân mình không làm đủ tốt để rồi hối hận sau trận đấu", Hậu bộc bạch. Việc thi đấu trên sân khách với những bất lợi về khí hậu, điều kiện sinh hoạt, sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà... cũng buộc cô gái quê Thanh Hóa phải nỗ lực gấp bội để thích nghi.

Vượt qua tất cả những rào cản về chuyên môn lẫn tâm lý, chiến thắng cuối cùng đã gọi tên những cô gái Việt Nam. Giây phút trọng tài cầm tay người chiến thắng giơ lên cao cũng là lúc những căng thẳng được giải tỏa. Nguyễn Thị Chiều vỡ òa trong niềm vui sướng khi mang vinh quang về cho Tổ quốc và gửi lời nhắn nhủ mộc mạc về cho gia đình: "Hôm nay, con đã được huy chương vàng rồi".

Chiến thắng xứng đáng cho các cô gái Việt Nam ẢNH: NHẬT THỊNH

Còn với Phương Hậu, tấm HCV này càng thêm ý nghĩa khi cô bảo vệ thành công danh hiệu của mình kể từ SEA Games 31. Cô gái Việt Nam khiêm tốn chia sẻ niềm vinh dự và may mắn khi đã có một trận đấu "hết mình và trọn vẹn" để không phụ lòng người hâm mộ.