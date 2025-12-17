Báo Philippines còn phải kêu: ‘Bàn thắng đội tuyển nữ Việt Nam hợp lệ, chỉ tiếc SEA Games không có VAR’

Bàn thắng của đội tuyển nữ Việt Nam hoàn toàn hợp lệ

Hiệp 1 trận chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 33 giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Philippines khép lại với kết quả hòa 0-0. Điểm nhấn lớn nhất trong hiệp đấu này đến ở phút 30 khi trọng tài biên bất ngờ báo lỗi việt vị, khiến bàn thắng của Bích Thùy bị từ chối. Tình huống quay chậm cho thấy trọng tài đã sai khi Bích Thùy ở trong tư thế hoàn toàn hợp lệ.

Kênh ABS-CBN Sports của Philippines bình luận: “Sau khi cầu thủ của Việt Nam là Vạn Sự tạt bóng, Bích Thùy đã di chuyển đầy thông minh. Cô lắc đầu đẹp mắt, không cho thủ thành của chúng ta bất kỳ cơ hội nào để cản phá. Nhưng trong khi ăn mừng, Bích Thùy lại hốt hoảng vì trọng tài biên báo lỗi việt vị.

Những gì quay chậm cho thấy đội tuyển nữ Việt Nam đã bị tước đi một bàn thắng hợp lệ. Nhưng tiếc cho họ là giải đấu không có VAR và Philippines thoát thua đầy may mắn”.

Trọng tài chính đã không thay đổi quyết định sau pha phất cờ của trợ lý ẢNH: KHẢ HÒA

Bích Thùy bị từ chối bàn thắng đáng tiếc ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Kênh truyền hình của Philippines cũng nhận xét về hiệp 1: “Những gì mà giới chuyên gia trong nước dự đoán trước trận đã xảy ra: đội tuyển nữ Philippines lép vế hoàn toàn so với đội tuyển nữ Việt Nam. Chúng ta không thể cầm bóng và chỉ trông đợi vào những đợt phản công nhanh. Chắc chắn ở hiệp 2 ông Mark Torcaso phải thay đổi, tung nhiều cầu thủ có tốc độ và kỹ thuật hơn vào sân nhằm cải thiện thế trận. Nếu thi đấu như hiệp 1, chúng ta hoàn toàn có thể thua trận”.

Không chỉ kênh ABS-CBN Sports, nhà báo Jonas Terrado đang có mặt tại sân Chonburi cũng bất ngờ: “Thật khó tin khi trọng tài lại có thể sai sót ở trận cầu quan trọng như thế này. Bàn thắng của đội tuyển Việt Nam là hoàn toàn hợp lệ”.