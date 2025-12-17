Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao SEA Games 33

Đội tuyển nữ Việt Nam đã thua đau vì trọng tài, quá lo ngại cho U.23 đấu Thái Lan chung kết

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
17/12/2025 22:57 GMT+7

Chứng kiến những gì đã xảy ra trong trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Philippines, không ít người cảm thấy lo lắng cho thầy trò HLV Kim Sang-sik trước trận gặp U.23 Thái Lan.

Tối 17.12, đội tuyển nữ Việt Nam nhận thất bại cay đắng. Trong suốt 120 phút, các học trò HLV Mai Đức Chung là những người chơi hay hơn, tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Một trong số đó được chuyển thành bàn thắng. Phút 11, Bích Thùy có pha chạy chỗ thông minh để thực hiện cú đánh đầu hiểm hóc, làm tung mành lưới Philippines. Tuy nhiên, trọng tài lại không công nhận bàn thắng khi cho rằng Bích Thùy rơi vào thế việt vị.

Đội tuyển nữ Việt Nam đã thua đau vì trọng tài, quá lo ngại cho U.23 đấu Thái Lan chung kết- Ảnh 1.

Nhân vật chính của trận đấu

Đội tuyển nữ Việt Nam đã thua đau vì trọng tài, quá lo ngại cho U.23 đấu Thái Lan chung kết- Ảnh 2.

Trọng tài chính người Úc

Đội tuyển nữ Việt Nam đã thua đau vì trọng tài, quá lo ngại cho U.23 đấu Thái Lan chung kết- Ảnh 3.

Đội tuyển nữ Việt Nam đã thua đau vì trọng tài, quá lo ngại cho U.23 đấu Thái Lan chung kết- Ảnh 4.

Pha phất cờ của trọng tài biên khiến dư luận phẫn nộ

ẢNH: KHẢ HÒA

Đội tuyển nữ Việt Nam đã thua đau vì trọng tài, quá lo ngại cho U.23 đấu Thái Lan chung kết- Ảnh 5.

Bích Thùy (số 23) mất oan uổng bàn thắng quý giá

ẢNH: KHẢ HÒA

Thực tế, tiền vệ quê Quảng Ngãi đã ghi một bàn hợp lệ. Kể từ khi bóng rời chân người chuyền là Thanh Nhã, Thùy đứng trên hậu vệ cuối cùng của Philippines rất xa. Tất cả người hâm mộ, giới chuyên môn, truyền thông trong khu vực đều cho rằng đội tuyển nữ Việt Nam đã chịu oan ức. Thật cay đắng khi sau đó, Huỳnh Như và các đồng đội nhận thất bại trong loạt sút luân lưu may rủi. Nếu trọng tài làm việc công tâm hơn, chính xác hơn, đội tuyển nữ Việt Nam đã có thể bảo vệ thành công tấm HCV.

Rõ ràng, lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) hay lãnh đạo ngành thể thao Việt Nam cần đưa ra những kiến nghị với BTC SEA Games 33 về công tác trọng tài. Điều này càng trở nên cấp thiết trong bối cảnh nhiều VĐV Việt Nam ở nhiều môn chịu cảnh bất lợi vì các quyết định của những người "cầm cân nảy mực". BTC SEA Games 33 cần chấn chỉnh điều này ngay lập tức các trận đấu được diễn ra công bằng, fair-play.

Đội tuyển nữ Việt Nam đã thua đau vì trọng tài, quá lo ngại cho U.23 đấu Thái Lan chung kết- Ảnh 6.

HLV Kim Sang-sik mong trọng tài công tâm

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Cũng trong buổi họp báo trước trận chung kết giữa đội U.23 Việt Nam và Thái Lan, HLV Kim Sang-sik đã chia sẻ: "Vai trò của trọng tài cũng vô cùng quan trọng. Mong các trọng tài sẽ làm việc công tâm để bảo vệ các cầu thủ và tạo điều kiện để 2 đội chơi 1 cách công bằng, để trận đấu quan trọng này có thể diễn ra một cách trọn vẹn nhất".


