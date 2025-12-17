Báo khu vực: 'Nếu bàn thắng được trọng tài công nhận, đội tuyển nữ Việt Nam không thất bại cay đắng’

Ở trận chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 33, đội tuyển nữ Việt Nam thất bại 5-6 trước đội tuyển nữ Philippines ở loạt sút luân lưu (hòa 0-0 sau 120 phút). Kết quả này khiến đội tuyển nữ Việt Nam chỉ có HCB, qua đó lỡ hẹn với kỷ lục giành 5 HCV liên tiếp ở SEA Games. Trong khi đó, đội tuyển nữ Philippines làm nên lịch sử, khi có lần đầu bước lên bục cao nhất của Đại hội thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á.

Tấm HCB quý giá của đội tuyển nữ Việt Nam

Khi trận đấu vừa khép lại, Bola Times nhận xét: “Bao giờ cũng như thế, trận chung kết môn bóng đá nữ SEA Games luôn mang một sắc thái đặc biệt. Những cung bậc cảm xúc đều có đủ và khi tiếng còi mãn cuộc vang lên cầu thủ 2 đội đều đã khóc. Đội tuyển nữ Việt Nam khóc vì đau đớn, phải kết thúc chuỗi thống trị ở SEA Games, trong khi đội tuyển nữ Philippines biết mình vừa viết nên câu chuyện cổ tích. Với lực lượng gồm nhiều cầu thủ trẻ, trải qua nhiều biến động không ai nghĩ đội tuyển nữ Philippines có thể đánh bại Thái Lan rồi cả đội tuyển nữ Việt Nam để giành HCV ở SEA Games 33”.

Đội tuyển nữ Việt Nam thất bại đáng tiếc ở trận chung kết SEA Games 33 ẢNH: KHẢ HÒA

'Tâm lý đội tuyển nữ Việt Nam bị ảnh hưởng từ các quyết định của trọng tài'

Dù vậy, trang báo của Indonesia cũng nhắc lại bàn thắng bị từ chối của Bích Thùy ở phút 30: “Tổ trọng tài đã khước từ đi bàn thắng hợp lệ của đội tuyển Việt Nam - đó là điều rất đáng tiếc cho họ. Nếu bàn thắng đẹp mắt của Bích Thùy được công nhận, cục diện trận đấu đã hoàn toàn thay đổi. Trong tình huống quay chậm, đó là pha bóng được dàn xếp đẹp mắt của các cô gái Việt Nam. Dường như việc bàn thắng đó bị hủy cũng ảnh hưởng đến kế hoạch ghi bàn phủ đầu của đội tuyển nữ Việt Nam, khiến họ không thể áp đặt thế trận”.

Trong khi đó, cựu cầu thủ - chuyên gia phân tích bóng đá người Singapore Rhysh Roshan Rai đánh giá kể từ thời điểm bàn thắng hợp lệ của đội tuyển nữ Việt Nam bị trọng tài từ chối, thế trận đã hoàn toàn thay đổi. Ông Rhysh Roshan Rai nhận xét: “Với tư cách là nhà vô địch SEA Games, đội tuyển nữ Việt Nam có thế trận không thể tốt hơn ở những phút đầu hiệp 1. Họ chơi áp đảo Philippines, nhiều lần sút bóng nguy hiểm. Thành quả đến với họ ở phút 30 sau cú đánh đầu đẹp mắt của Bích Thùy, nhưng tiếc nó bị từ chối vì sai lầm của trọng tài. Từ đây, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn”.

Ông Rhysh Roshan Rai phân tích: “Khoảng nửa cuối hiệp 1, 45 phút hiệp 2 và cả thời gian thi đấu hiệp phụ nếu quan sát kỹ mọi người sẽ thấy các cầu thủ Việt Nam phải thi đấu với tâm lý căng cứng. Không chỉ từ chối bàn thắng, những quyết định có phần hơi khó hiểu của trọng tài ít nhiều đã ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu của các cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam. Họ thi đấu một cách nặng nề và cũng nhiều lần tỏ vẻ không hài lòng với quyết định của trọng tài”.

“Chính tâm lý căng cứng đã khiến các cầu thủ nữ Việt Nam gặp khó để triển khai lối chơi kiểm soát sở trường. Ngoài ra, nguyên nhân đó cũng khiến họ phải thất bại ở loạt sút luân lưu, qua đó mất HCV. Dù vậy, không thể phủ nhận các cô gái Philippines đã có trận đấu tuyệt vời, cũng xứng đáng giành HCV”, ông Rhysh Roshan Rai nhấn mạnh.

Chuyên gia Rhysh Roshan Rai đánh giá đội tuyển nữ Việt Nam đã bị ảnh hưởng tâm lý sau pha làm bàn bị từ chối của Bích Thùy

ẢNH: KHẢ HÒA

Với Siamsport - trang báo thể thao nổi tiếng của Thái Lan bày tỏ sự bất ngờ khi đội tuyển nữ Philippines có thể đánh bại các cô gái Việt Nam: “Đội tuyển bóng đá nữ Philippines đã làm nên lịch sử tại SEA Games khi giành HCV đầu tiên trong lịch sử ở môn bóng đá nữ. Họ đã tạo nên cú sốc cực lớn khi đánh bại đội tuyển nữ Việt Nam, đội từng 8 lần vô địch, trong một trận chung kết đầy kịch tính. Trận đấu diễn ra căng thẳng trong suốt 120 phút, kết thúc với tỷ số 0-0, trước khi được quyết định bằng loạt sút luân lưu. Các cầu thủ Philippines, với tâm lý tốt hơn, đã giành chiến thắng 6-5, qua đó chính thức đoạt HCV SEA Games 33”.