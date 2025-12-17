Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao SEA Games 33

Xin cảm ơn 'tướng già' Mai Đức Chung, người thầy vĩ đại: Tạm biệt ông!

Hồng Nam
Hồng Nam
17/12/2025 22:36 GMT+7

HLV Mai Đức Chung đã hoàn thành trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp cầm quân, khi cùng đội tuyển nữ Việt Nam thua Philippines ở chung kết SEA Games 33.

HLV Mai Đức Chung đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử

Đội tuyển nữ Việt Nam không thể bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games 33. Trong trận chung kết với Philippines, học trò ông Mai Đức Chung hòa 0-0 sau 120 phút, để rồi thua 5-6 trên chấm đá luân lưu (Trần Thị Thu sút hỏng lượt 6).

Một thất bại đau đớn và nghiệt ngã, khi nữ Việt Nam bị trọng tài cướp trắng một bàn thắng hợp lệ, khi các cầu thủ đã tạo ra nhiều cơ hội, phối hợp phòng ngự chặt chẽ và nỗ lực đến những giây cuối cùng, trước những "Phi kiều" gốc Âu Mỹ khỏe và trẻ hơn rất nhiều.

Xin cảm ơn 'tướng già' Mai Đức Chung, người thầy vĩ đại: Tạm biệt ông! - Ảnh 1.

Đội tuyển nữ Việt Nam là máu thịt của HLV Mai Đức Chung

Ảnh: Khả Hòa

Xin cảm ơn 'tướng già' Mai Đức Chung, người thầy vĩ đại: Tạm biệt ông! - Ảnh 2.

HLV Mai Đức Chung đã hoàn thành trận đấu cuối của đội tuyển nữ Việt Nam

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Nhưng, đây vẫn là giải đấu đáng nhớ với đội tuyển nữ Việt Nam. Và với cá nhân HLV Mai Đức Chung, người sẽ chia tay đội sau khi SEA Games 33 khép lại. 

Ông Chung không thể có trận đấu cuối cùng trọn vẹn. Dù vậy, hình ảnh vị "tướng" can trường, bền bỉ vẫn nhiệt huyết với nghề, vẫn xông pha trận mạc ở tuổi 76 sẽ còn mãi trong trái tim người hâm mộ. Một trận thua không thể xóa nhòa di sản bóng đá nữ trong gần 2 thập kỷ mà ông cùng học trò đã viết nên, đầy hào hùng và xúc cảm. 

Highlight đội tuyển nữ Việt Nam - Philippines: Mất HCV vì trọng tài

Cảm ơn 'bố Chung'

Ngày trở lại đội tuyển nữ Việt Nam, HLV Mai Đức Chung từng nhận lời "gàn" từ những người xung quanh. Đó là thời điểm giữa năm 2024, khi ông Chung đã 75 tuổi.

Cái tuổi thất thập, ngay cả những HLV lão làng khác cũng thường chọn "rửa tay gác kiếm", không còn bận tâm thế cuộc bóng đá vốn tồn tại quá nhiều áp lực, đòi hỏi lao tâm tổn sức, lại phải liên tục đóng gói hành lý cho những chuyến đi xa.

Chính ông Chung cũng từng... mệt, bởi vậy, mới lựa chọn nghỉ ngơi khi hợp đồng dẫn dắt đội nữ kết thúc vào cuối năm 2023.

Xin cảm ơn 'tướng già' Mai Đức Chung, người thầy vĩ đại: Tạm biệt ông! - Ảnh 3.

HLV Mai Đức Chung vẫn đầy nhiệt huyết ở tuổi 76

ẢNH: MINH TÚ

Chiến lược gia sinh năm 1949 muốn chọn một công việc nhẹ nhàng và hợp tuổi hơn. Ông nói nếu còn duyên với bóng đá nữ, có thể chọn vị trí cố vấn. Vẫn đóng góp cho đội, nhưng theo cách nhẹ nhàng hơn. Thời gian còn lại, ông dành cho gia đình và những vui thú tuổi già, như trà mạn, câu cá.

Thế nhưng, máu nghề của HLV Mai Đức Chung không giảm đi. Dù về hưu, nhưng câu chuyện bên bàn trà mạn với bạn bè vẫn là về bóng đá.

Ông Chung đau đáu lo lắng cho lứa kế cận, cho cơ hội một lần nữa trở lại World Cup, cùng cả những lăn tăn về đời sống cơm áo gạo tiền còn nhiều khó khăn của cầu thủ nữ.

Để đến khi, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chưa tìm được người kế cận, "tướng già" chọn quay lại. VFF từng phải từ chối một thầy ngoại đẳng cấp World Cup vì mức lương hàng nghìn USD cùng yêu cầu chỉ có mặt ở Việt Nam huấn luyện khi bước vào giải đấu.

Trong các trợ lý của ông Chung, cũng chưa ai đủ nổi bật và quyền uy để ngồi vào chiếc ghế nóng, nơi chiến lược gia 76 tuổi đã thiết lập quy chuẩn thành công quá khó để vượt qua.

HLV Mai Đức Chung quay lại, dù rằng nếu thất bại, cuộc chia tay có thể không còn trọn vẹn như ngày đầu. Tuy nhiên, nếu sợ bại, "tướng" Chung đã không có sự nghiệp tròn đầy như hôm nay.

Xin cảm ơn 'tướng già' Mai Đức Chung, người thầy vĩ đại: Tạm biệt ông! - Ảnh 4.

Cảm ơn người thầy tận tuỵ

ẢNH: NHẬT THỊNH

"Tôi trở lại đội tuyển nữ Việt Nam vì tình thương với cầu thủ. Tôi không làm vậy vì tiền bạc hay địa vị. Có người gàn, hỏi sao tôi chưa nghỉ. Dừng bước trên đỉnh cao có phải sáng suốt không, bởi nhỡ... đoạn cuối không thành công thì sao? Tôi không sợ thất bại. Tôi sẵn sàng đối mặt bằng trách nhiệm. Đội cần, tôi sẽ có mặt", HLV Mai Đức Chung trải lòng.

Và thế là, ở tuổi 76, ông Chung lại cầm sa bàn ra trận. Dưới cơn mưa lạnh giá hay cái nắng thiêu đốt, vị tướng già chưa bao giờ vắng mặt. Ông Chung từng tâm niệm: làm HLV trưởng, đừng bao giờ đứng ở chỗ mát.

Tâm niệm ấy được người cận vệ của đội Tổng cục Đường sắt mang theo từ những ngày đầu huấn luyện, cho đến những khoảnh khắc sau cùng của nghiệp cầm quân. Hoặc không làm, hoặc phải làm cho tử tế.

HLV Mai Đức Chung đã khép lại trang sử hào hùng cho bóng đá nữ Việt Nam trong gần ba thập kỷ. 7 tấm HCV SEA Games, chức vô địch AFF Cup 2019, hạng tư ASIAD 2014, cùng tấm vé dự World Cup 2023... một thế lực bóng đá nữ trải rộng nhiều thế hệ đã vươn lên khẳng định mình ở châu Á, nhờ vào đôi bàn tay gân guốc của vị tướng già.

Đôi bàn tay của một người thầy, người cha thầm lặng nhóm lửa để nuôi giấc mơ từ những ngày gian khó.

Sau hôm nay, "tướng" Chung đã có thể nghỉ ngơi, dành thời gian cho những bữa cơm, bữa canh măng sườn bên người vợ tảo tần, rồi mãn nguyện nhìn ngắm di sản khổng lồ sẽ được tiếp quản xứng đáng.

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

