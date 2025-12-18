Lịch thi đấu SEA Games 33 hôm nay: 3 chị em ruột xung trận tranh vàng, Việt Nam sẽ đột phá

3 chị em đặc biệt ở SEA Games 33

Môn vật tự do trở thành tâm điểm của người hâm mộ khi đội tuyển vật Việt Nam có 3 chị em ruột cùng ra sàn đấu là Nguyễn Thị Mỹ Linh (hạng cân 53 kg nữ), Nguyễn Thị Mỹ Trang (57 kg nữ), Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (62 kg). Đây được xem là trường hợp hiếm có ở SEA Games 33. 3 đô vật đến từ TP.Huế hứa hẹn gặt hái thành công cho đội tuyển vật Việt Nam. Họ sẽ tranh tài vòng loại từ 10 giờ, nếu thành công sẽ tranh chung kết kuc1 15 giờ.

3 chị em ruột Mỹ Linh, Mỹ Trang, Mỹ Hạnh cùng tranh tài ở môn vật tự do tại SEA Games 33 ẢNH: FBNV

Ở môn bơi đường dài diễn ra từ 10 giờ, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng góp mặt ở cự ly 10 km nam, hứa hẹn đoạt HCV bởi ở giải vô địch Đông Nam Á anh cũng là người chiến thắng ở cự ly này. Kình ngư Võ Thị Mỹ Tiên cũng góp mặt tranh tài ở chung kết 10 km nữ và cũng hứa hẹn đạt thành tích cao. Nhiều khả năng bơi đường dài sẽ mang về cho thể thao Việt Nam tấm HCV đầu tiên trong ngày 18.12.

Nguyễn Huy Hoàng sẽ thi đấu nội dung bơi đường dài với kỳ vọng đoạt HCV nội dung 10 km ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Ở bắn cung, đội tuyển Việt Nam tranh chung kết đồng đội nội dung đồng đội nam nữ cung 3 dây với chủ nhà Thái Lan lúc 13 giờ 30. Các cung thủ Việt Nam còn góp mặt ở nội dung cá nhân cung 3 dây nữ, cá nhân cung 3 dây nam.

Môn đấu kiếm diễn ra từ 10 giờ với nội dung đồng đội kiếm 3 cạnh giữa đội Việt Nam với Philippines, đồng đội nữ kiếm chém Việt Nam gặp Indonesia, đồng đội nữ kiếm 3 cạnh Việt Nam gặp Thái Lan.

Cũng trong hôm nay, thể thao Việt Nam kỳ vọng cạnh tranh HCV các môn cờ, đua thuyền, thể dục aerobic, bắn súng...

