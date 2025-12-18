Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao SEA Games 33

Đội tuyển nữ Việt Nam được người hâm mộ yêu mến

Quang Tuyến
Quang Tuyến
18/12/2025 01:07 GMT+7

Dù không thể bảo vệ thành công chức vô địch SEA Games, nhưng đội tuyển bóng đá nữ VN vẫn được người hâm mộ yêu mến và ngợi khen.

Sau khi Trần Thị Thu đá hỏng quả phạt đền thứ 6, HLV Mai Đức Chung có một chút thoáng buồn, nhưng sau đó ông đã động viên các học trò của mình. Vị tướng già đã dẫn các học trò qua khán đài B, nơi các cổ động viên VN vẫn liên tục hô vang 2 tiếng: "Việt Nam - Việt Nam", như để động viên các cô gái vàng, thua trận do trọng tài thiếu công tâm. Tất cả người hâm mộ có mặt ở khán đài B đều đứng dậy, vỗ tay động viên thầy trò HLV Mai Đức Chung. Đối với họ, toàn đội đã rất xứng đáng chơi trận đấu hay, chỉ tiếc do thiếu may mắn nên vuột mất chức vô địch.

Huỳnh Như buồn vì bàn thắng bị đánh cắp, không hứa hẹn về kỳ SEA Games tới

- Ảnh 1.

HLV Mai Đức Chung rất nhiệt huyết

- Ảnh 2.

Đội tuyển nữ VN đã có trận đấu hay, đầy nỗ lực nhưng thiếu may mắn do sai lầm của trọng tài

ẢNH: KHẢ HÒA

Có mặt trên sân, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) Trần Quốc Tuấn bày tỏ: "Nghiệt ngã thật. Thua luân lưu là điều không ai muốn. Nhưng phải dành lời khen cho toàn đội sau hơn 120 phút quá nỗ lực. Cả đội đã rút ra bài học tốt ở trận thua vòng bảng, chơi chặt chẽ, kỷ luật và đã hạn chế hoàn toàn bóng bổng của đối phương. Chúng ta không may mắn khi bàn thắng bị trọng tài bắt việt vị. Đó là một bàn thắng đẹp, nhưng trọng tài đã làm hỏng cuộc chơi".

Trên khán đài, ông Trần Quốc Tuấn cũng đã gặp Trưởng tiểu ban kỹ thuật và trọng tài của BTC để bày tỏ sự không hài lòng về những quyết định của tổ trọng tài, gây bất lợi cho VN, đặc biệt là sai lầm của trợ lý trọng tài người Lào bắt lỗi việt vị không chính xác. Sau đó, ông xuống sân truyền đạt lại lời khen ngợi của Thủ tướng Phạm Minh Chính với đội tuyển nữ, động viên mọi người nguôi ngoai nỗi buồn và đánh giá cao lớp cầu thủ trẻ kế thừa đã có sự khẳng định tốt qua giải đấu này để hướng tới tương lai.

Trọng tài sai lầm nghiêm trọng, đội tuyển nữ Việt Nam mất HCV SEA Games tức tưởi

Tiền vệ Bích Thùy dường như chưa hết "sốc" với bàn thắng không được công nhận. Cô đã nỗ lực rất nhiều để cố gắng gây đột biến trước một hàng thủ to cao của Philippines, nhưng trọng tài thực sự đã "bóp méo" sự công bằng. "Tôi rất ngỡ ngàng vì tôi từ dưới băng lên đánh đầu ghi bàn. Khi đó vẫn còn hậu vệ Philippines đứng ở dưới chạy lên. Tôi không hiểu tại sao trọng tài lại bắt việt vị. Nếu bàn thắng đó được công nhận, tình thế đã khác. Chúng tôi đã chơi tốt nhưng lại thua vì một trận thua không đáng", Bích Thùy chia sẻ.

Khi đội tuyển VN bước lên bục nhận HCB, nhiều tiếng vỗ tay vang lên từ khán đài như một sự khen ngợi tinh thần chiến đấu bền bỉ và những cố gắng không mệt mỏi của toàn đội.

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Xem thêm bình luận