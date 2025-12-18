Huỳnh Như buồn: ‘Cục diện đáng nhẽ đã rất khác, thế hệ đàn em sẽ đòi món nợ này’

"Cục diện có thể đã khác"

“Thật sự rất buồn, như mọi người cũng thấy, có một tình huống bàn thắng không được công nhận. Trọng tài đã quyết định như vậy thì mình cũng phải chấp nhận thôi”, Huỳnh Như nói sau trận.

Đội trưởng đội tuyển nữ Việt Nam cho biết toàn đội bước vào trận chung kết với tâm lý thoải mái và sự tự tin cao, đồng thời thực hiện tốt đấu pháp mà ban huấn luyện đề ra. Theo Huỳnh Như, nếu bàn thắng trong hiệp một được công nhận, thế trận có thể đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.

Huỳnh Như buồn vì bàn thắng bị đánh cắp, không hứa hẹn về kỳ SEA Games tới

Huỳnh Như chia sẻ với các phóng viên sau trận chung kết ảnh: TIỂU BẢO

“Thực sự hôm nay toàn đội ra sân rất thoải mái, tự tin và tuân thủ tốt chiến thuật. Nếu bàn thắng ở hiệp đầu tiên được công nhận thì thế trận chắc chắn đã khác”, cô chia sẻ.

Bên cạnh nỗi tiếc nuối về kết quả, Huỳnh Như dành nhiều thời gian để gửi lời tri ân tới người hâm mộ đã luôn đồng hành cùng đội tuyển nữ Việt Nam trong suốt hành trình tại SEA Games. Từ những cổ động viên trực tiếp có mặt trên sân tại Thái Lan cho tới người hâm mộ theo dõi qua màn ảnh nhỏ, tất cả đều là nguồn động viên lớn với toàn đội.

Trọng tài sai lầm nghiêm trọng, đội tuyển nữ Việt Nam mất HCV SEA Games tức tưởi

“Suốt giải đấu này, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ đã sang Thái Lan, tới sân cổ vũ hoặc theo dõi qua sóng truyền hình ở quê nhà. Mọi người đã ủng hộ đội rất nhiều, đặc biệt là trong trận chung kết”, Huỳnh Như bày tỏ.

Huỳnh Như không hứa hẹn về kỳ SEA Games tiếp theo

Dù không thể đạt được kết quả như mong muốn, đội trưởng đội tuyển nữ Việt Nam khẳng định toàn đội đã thi đấu với nỗ lực cao nhất. Huỳnh Như cũng kêu gọi người hâm mộ tiếp tục đồng hành cùng đội trong những giải đấu sắp tới.

“Phía trước còn rất nhiều giải đấu, hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ và cổ vũ cho đội tuyển nữ Việt Nam”, Huỳnh Như nói.

Kết thúc buổi phỏng vấn, tiền đạo sinh năm 1991 nhấn mạnh niềm tin vào lớp cầu thủ kế cận và khẳng định quyết tâm của thế hệ đàn em trong những kỳ SEA Games tiếp theo.

Huỳnh Như là người đội trưởng mẫu mực ảnh: KHẢ HÒA

“Như không dám chắc về kỳ SEA Games tiếp theo nhưng Như tin rằng các đàn em của Như chắc chắn sẽ cố gắng hơn nữa để đòi món nợ này”, Huỳnh Như khẳng định.

Huỳnh Như là chân sút vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Việt Nam, là người đã góp công lớn đưa tên tuổi bóng đá nữ Việt Nam ra thế giới. Cô ghi bàn ở CLB Lank (Bồ Đào Nha), cùng đội tuyển Việt Nam dự World Cup lần đầu tiên trong lịch sử và là chân sút đầu tiên ghi bàn ở cả 6 kỳ SEA Games liên tiếp. Không chỉ là biểu tượng về chuyên môn, Huỳnh Như còn là thủ lĩnh tinh thần, tấm gương về ý chí, khát vọng và sự bền bỉ, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho nhiều thế hệ cầu thủ nữ Việt Nam trên hành trình chinh phục những cột mốc mới.