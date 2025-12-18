Trọng tài sai sót lớn dẫn đến thất bại đau đớn của đội tuyển nữ Việt Nam

Nữ trợ lý trọng tài Chanthavong Phutsavan đã lấy bàn thắng và có thể là cả chiến thắng của đội tuyển nữ Việt Nam ảnh: Khả Hòa

Đội tuyển nữ Việt Nam bị mất oan bàn thắng

Phút 29, Bích Thùy mở tỷ số 1-0 sau tình huống triển khai tấn công rất hay của đội tuyển nữ Việt Nam. Tuy nhiên, nữ trợ lý trọng tài Chanthavong Phutsavan đã bất ngờ phất cờ báo việt vị trong sự ngỡ ngàng của đông đảo CĐV và báo chí có mặt trên sân Chonburi Daikin.

Trọng tài sai lầm nghiêm trọng, đội tuyển nữ Việt Nam mất HCV SEA Games tức tưởi

Pha quay chậm cho thấy đường bóng phát triển ra biên phỉa, và cả quả tạt sau đó đều hợp lệ. Đây là pha bóng gây ra tranh cãi, khiến truyền thông Đông Nam Á dậy sóng. Theo máy chiếu chậm, Bích Thùy không việt vị khi băng vào dứt điểm.

Thực tế, Bích Thùy đã đứng trên hậu vệ cuối cùng của Philippines đến 2 - 3 m, rất rõ ràng. Đáng tiếc, trợ lý trọng tài Chanthavong Phutsavan (Lào) đã "tưởng tượng" ra tình huống việt vị. bóng đá SEA Games không sử dụng VAR. Đội tuyển nữ Việt Nam đã bị "cướp trắng" 1 bàn thắng cực kỳ quan trọng.

Tổ trọng tài điều hành trận chung kết bóng đá nữ tại SEA Games 33 ảnh: Ngọc Linh

Nữ trọng tài chính Rebecca Anne Durcau (Úc) khiến cầu thủ Việt Nam ức chế ảnh: Ngọc Linh

Đội tuyển nữ Việt Nam cũng nhận nhiều quyết định có phần bất lợi trong các quyết định cầm còi của nữ trọng tài chính Rebecca Anne Durcau (Úc), dẫn đến tâm lý cầu thủ bị ức chế ít nhiều.

Tổ trọng tài điều hành chung kết còn gây tranh cãi khi rất nhiều lần bỏ qua các pha phạm lỗi của Philippines. Đơn cử, tiền vệ Vạn Sự liên tục bị đốn ngã, nhưng Philippines không bị phạt thẻ, thậm chí một số pha còn được bỏ qua lỗi.

Ngược lại, Vạn Sự bị phạt thẻ vàng cuối hiệp 1 bởi pha va chạm 50-50 theo quán tính với thủ môn nữ Philippines. Ngoài ra, BHL đội tuyển nữ Philippines dẫn đầu bởi HLV người Úc Mark Torcaso thường xuyên ra đứng đầy khu vực chỉ đạo nhưng trọng tài chính người Úc Rebecca Anne Durcau không thèm nhắc nhở.

Thực tế đây xứng đáng là trận đấu trong mơ, nhưng bữa tiệc bóng đá chất lượng đó đã bị phá hỏng bởi sự yếu kém đến đáng kinh ngạc của tổ trọng tài, thật khó hiểu cho tính toán của BTC trong trận đấu quan trọng như chung kết tranh HCV tại SEA Games 33.

HLV Mai Đức Chung: 'Chúng ta thua nhưng ngẩng cao đầu'