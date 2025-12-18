'Hàng hiếm' tại SEA Games 33

Sau khi kết thúc môn bơi trong nhà tại Bangkok, Nguyễn Huy Hoàng cùng 1 số đồng đội tiếp tục di chuyển đến Chonburi tranh tài môn bơi đường dài. Hai kình ngư hàng đầu Việt Nam và có sở trường bơi đường cự ly dài là Nguyễn Huy Hoàng, Võ Thị Mỹ Tiên nỗ lực cống hiến hết mình cho thể thao Việt Nam tại SEA Games 33.

Nguyễn Huy Hoàng là đương kim vô địch Đông Nam Á nội dung bơi đường dài 10 km nam, là ứng viên sáng giá cạnh tranh HCV nội dung này ở SEA Games 33 diễn ra sáng nay ẢNH: NVCC

10 giờ sáng nay, Nguyễn Huy Hoàng bước vào tranh tài chung kết cự ly 10 km nam, hứa hẹn đoạt HCV. Ở giải vô địch Đông Nam Á 2025 cũng diễn ra tại đây, Nguyễn Huy Hoàng là người chiến thắng, vì thế anh tự tin cạnh tranh với các đối thủ. Chung kết cự ly 10 km nữ xuất phát sau nội dung nam 10 phút. Ở nội dung này đội tuyển bơi Việt Nam có sự góp mặt của kình ngư Võ Thị Mỹ Tiên. Cô cũng được kỳ vọng gặt hái thành tích tốt.

Ở bắn cung, đội tuyển Việt Nam tranh chung kết đồng đội nội dung đồng đội nam nữ cung 3 dây với chủ nhà Thái Lan lúc 13 giờ 30. Các cung thủ Việt Nam còn góp mặt ở nội dung cá nhân cung 3 dây nữ, cá nhân cung 3 dây nam.

3 chị em Mỹ Linh, Mỹ Trang, Mỹ Hạnh cùng thi đấu môn vật cho đoàn thể thao Việt Nam hôm nay ẢNH: FBNV

Môn đấu kiếm diễn ra từ 10 giờ với nội dung đồng đội kiếm 3 cạnh giữa đội Việt Nam với Philippines, đồng đội nữ kiếm chém Việt Nam gặp Indonesia, đồng đội nữ kiếm 3 cạnh Việt Nam gặp Thái Lan.

Môn vật tự do được chú ý khi đội Việt Nam có 3 chị em ruột cùng ra sàn đấu là Nguyễn Thị Mỹ Linh (hạng cân 53 kg nữ), Nguyễn Thị Mỹ Trang (57 kg nữ), Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (62 kg). Đây được xem là trường hợp hiếm có ở SEA Games 33. 3 đô vật đến từ TP.Huế hứa hẹn gặt hái thành công cho đội tuyển vật Việt Nam. Họ sẽ tranh tài vòng loại từ 10 giờ, nếu thành công sẽ tranh chung kết lúc 15 giờ.

Cũng trong hôm nay, thể thao Việt Nam kỳ vọng cạnh tranh HCV các môn cờ, đua thuyền, thể dục aerobic, bắn súng...