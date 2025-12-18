Đội tuyển nữ Việt Nam thua vì trọng tài!

M ẤT BÀN THẮNG OAN UỔNG

Thất bại 0-1 ở vòng bảng giúp đội tuyển nữ VN hiểu hơn về điểm mạnh, yếu của Philippines, từ đó chọn cách nhập cuộc chắc chắn, cẩn trọng ở trận chung kết tối qua (17.12). Trong khi Philippines vẫn trông cậy ở sức trẻ, dựa trên dàn cầu thủ Âu - Mỹ cao lớn và sung mãn, VN lại tin dùng những cầu thủ dạn dày kinh nghiệm như Bích Thùy, Hải Yến, Hoàng Thị Loan, Kim Thanh, Thái Thị Thảo… dù nhỏ người nhưng nhanh nhẹn và khéo léo để chống đỡ.

Trọng tài chính

Trợ lý trọng tài

Các cô gái áo đỏ quả cảm

Bích Thùy (giữa) đánh đầu ghi bàn đẹp mắt, nhưng sai lầm của trợ lý trọng tài đã làm hỏng cuộc chơi Ảnh: Khả Hòa

Hải Yến cùng đồng đội đã biến trận chung kết thành cuộc đấu nảy lửa ở tuyến giữa, nơi các cầu thủ tranh chấp quyết liệt để phòng ngự từ xa và sẵn sàng chuyển đổi trạng thái khi cần. Chính lối tấn công chớp nhoáng đã giúp đội tuyển nữ VN liên tục gây sóng gió lên cầu môn đội tuyển nữ Philippines. Nguy hiểm nhất phải kể đến pha nhả bóng của Thanh Nhã cho Cù Thị Huỳnh Như dứt điểm tuyến hai, đưa bóng vọt xà trong gang tấc.

Đang có thế trận tốt, đội tuyển nữ VN nhận đòn giáng từ sai lầm của trọng tài. Phút 30, Vạn Sự tạt bóng cực chuẩn bằng chân trái để Bích Thùy băng cắt đánh đầu thành bàn. Dù Bích Thùy còn đứng trên trung vệ cuối cùng của Philippines tới hơn 2 m, nhưng trọng tài biên Chanthavong Phutsavan (Lào) vẫn phất cờ báo việt vị.

Không chỉ tước bàn thắng trắng trợn, trọng tài còn xử ép nữ VN khi bỏ qua nhiều pha phạm lỗi nguy hiểm của Philippines. Trong khi đó, Vạn Sự bị phạt thẻ vàng cuối hiệp 1 dù chỉ va chạm với thủ môn Philippines ở tình huống lao vào theo quán tính. Sai sót nghiêm trọng của trọng tài cũng khiến nhịp chơi của đội tuyển nữ VN bị ảnh hưởng sau phút 30. Philippines vùng lên giành lại thế trận, nhưng hàng thủ nữ VN cũng đã chơi kín kẽ để hóa giải các pha bóng bổng nguy hiểm. Với 5 hậu vệ thường trực trong vòng cấm, học trò ông Mai Đức Chung đã bắt bài tốt các pha rót bóng của Philippines. Thủ môn Kim Thanh chỉ hai lần phải cứu thua trong nửa đầu trận đấu, cho thấy thế phòng ngự của nữ VN đã vận hành hiệu quả.

Thủ tướng chúc mừng đội tuyển nữ VN Sau trận chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 33, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng đội tuyển nữ VN. Thủ tướng nhấn mạnh: "Thay mặt Chính phủ và những người hâm mộ bóng đá nước nhà, tôi trân trọng chúc mừng ban huấn luyện cùng toàn thể các cầu thủ đội tuyển bóng đá nữ quốc gia VN và Liên đoàn Bóng đá VN đã giành HCB tại SEA Games 33 - một thành tích rất đáng trân trọng, tự hào, thể hiện tinh thần thi đấu quả cảm, kiên cường và tiếp tục khẳng định vị thế, bản lĩnh và truyền thống của bóng đá nữ VN trong khu vực. Chúng ta mong muốn và tin tưởng rằng, ban huấn luyện và toàn thể đội tuyển tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh và ý chí quyết tâm đã được thể hiện xuyên suốt giải đấu; không ngừng rèn luyện, giữ vững niềm tin, thi đấu với tinh thần cống hiến, trách nhiệm và cao thượng, xứng đáng với tình cảm, sự tin yêu của nhân dân, vì màu cờ sắc áo và vinh quang của Tổ quốc. Chúc đội tuyển bóng đá nữ quốc gia VN tiếp tục vững vàng, gặt hái nhiều thành công và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong thời gian tới".



Thiếu một chút may mắn

Sau giờ nghỉ, đội tuyển nữ VN tràn lên tấn công. Biên trái với mũi khoan Thanh Nhã trở thành điểm nóng, với hàng loạt cơ hội được tạo ra. Ở trận này, HLV Mai Đức Chung đã dùng những cầu thủ "mũi kim", với sự khéo léo và tinh quái như Bích Thùy, Cù Thị Huỳnh Như, Vạn Sự liên tục hoán đổi vị trí, khiến hàng thủ Philippines chật vật đối phó. Trước sức tấn công mãnh liệt của nữ VN, Philippines phải lùi sâu về sân nhà chống đỡ với số đông hậu vệ. Nhưng khi cầu môn đã rộng mở ở không ít pha leo biên tốc độ, Bích Thùy cùng đồng đội lại phung phí cơ hội.

Tấm HCB của thầy trò HLV Mai Đức Chung

Philippines đoạt lại quyền chủ động trong những phút cuối trận, buộc HLV Mai Đức Chung phải tung Huỳnh Như và Hải Linh vào sân để cầm chắc lại nhịp chơi. Đối thủ khai thác điểm yếu thể lực và thể hình của VN khi nhồi bóng bổng, khiến cầu môn của Kim Thanh rơi vào trạng thái báo động từ sau phút 80. Vậy nhưng bản lĩnh vẫn giúp đội tuyển nữ VN trụ vững trước vòng vây áp lực.

Bước vào hiệp phụ, đội tuyển nữ VN phải gồng mình chống đỡ trước sức trẻ Philippines. Hali Long cùng đồng đội khoét triệt để vào cánh phải nơi Trần Thị Duyên trấn giữ, sử dụng các pha đua tốc độ và tranh chấp tay đôi để tạo cơ hội. Dù vậy, hàng thủ nữ VN vẫn chống đỡ kiên cường nhờ các tuyến bọc lót cho nhau ấn tượng. Nhờ vậy, hai đội đã giằng co nhau vào đến loạt luân lưu.

Song, nghiệt ngã cho đội tuyển nữ VN khi học trò ông Chung đã không vượt qua được áp lực trên chấm luân lưu. Sau khi cân bằng 5-5 với đối thủ ở 10 loạt đá đầu, đội tuyển nữ VN đã thua bởi cú sút hỏng ở lượt 6 của Trần Thị Thu. Chuỗi 4 lần vô địch SEA Games liên tục của Huỳnh Như cùng đồng đội đã dừng lại ở đây. Nhưng dẫu sao các cầu thủ đã có hành trình quả cảm, cùng trận chung kết bền bỉ và kiên cường đến giây cuối.

Đứng dậy nào, các cô gái vàng. Mục tiêu tiếp theo là Asian Cup 2026, với tấm vé dự World Cup 2027 đang chờ toàn đội chinh phục.