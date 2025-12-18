Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao SEA Games 33

Những HCV của cảm xúc và bản lĩnh

Nghi Thạo - Đồng Nguyên Khang
18/12/2025 04:23 GMT+7

Hôm qua (17.12), Trịnh Thu Vinh (bắn súng) và Nguyễn Phước Đến (đấu kiếm) từng đứng trên bờ vực thất bại đã tạo ra những khoảnh khắc 'điên rồ'. Còn ở môn muay, Nguyễn Thị Chiều và Nguyễn Thị Phương Hậu đều giành chiến thắng trước các võ sĩ rất mạnh của Thái Lan.

NGƯỢC DÒNG "ĐIÊN RỒ"

Ở nội dung 25 m súng ngắn thể thao nữ, Thu Vinh một lần nữa đối đầu với người đồng đội Thùy Trang trong trận chung kết. Khi Trang chuẩn bị chạm tay vào tấm HCV cá nhân đầu tiên tại SEA Games 33 thì Vinh lại bùng nổ. Xạ thủ sinh năm 2000 liên tục nhắm bắn chuẩn xác, cân bằng tỷ số 34-34. Để rồi ở những loạt shoot-off quyết định, Thu Vinh giành chiến thắng 3-2 và trở thành chủ nhân của tấm HCV.

Những HCV của cảm xúc và bản lĩnh- Ảnh 1.

Thu Vinh (phải) cùng đồng đội Thùy Trang

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Dường như khi bị dồn nén bởi áp lực càng nhiều, Thu Vinh lại càng thi đấu xuất sắc. Trước khi giành 2 HCV nội dung 25 m súng ngắn thể thao nữ (đồng đội và cá nhân), cô có ngày thi đấu đáng quên ở chung kết nội dung 10 m súng ngắn hơi hỗn hợp. Trong khi Quang Huy cải thiện phong độ thì Thu Vinh lại liên tục chỉ bắn được điểm 9 nên bộ đôi VN thua cặp xạ thủ Indonesia khá xa (9-17) và giành HCB. Tại trường bắn thuộc Khu tổ hợp thể thao Huamark (Bangkok), gương mặt Thu Vinh lúc nào cũng đăm chiêu, căng thẳng. Thậm chí, cô còn phải uống thuốc đau đầu. Nhưng sau tất cả, Thu Vinh đã chiến thắng được áp lực để trở thành VĐV thành công nhất của thể thao VN tại SEA Games 33 với 4 HCV, 1 HCB và phá 3 kỷ lục đại hội.

Xúc động: Trần Đình Thắng nâng HCV, giải cơn khát vàng cho cử tạ Việt Nam

Những HCV của cảm xúc và bản lĩnh- Ảnh 2.

Hồ Thị Duy giành HCV ở tuổi 19

Những HCV của cảm xúc và bản lĩnh- Ảnh 3.

HCV đua thuyền rowing thuộc về 4 cô gái tài năng

Đến tối cùng ngày, tại trung tâm thương mại Fashion Island, Phước Đến cũng có cuộc lội ngược dòng nghẹt thở để giành HCV nội dung kiếm 3 cạnh nam. Trước kiếm thủ được đánh giá cao là Jose Noelito (Philippines), VĐV VN có phần "ngợp" và liên tục bị dẫn trước, từ 3-7, 4-8 rồi đến 5-9. Tuy nhiên, Phước Đến không hề nao núng. Thậm chí, ngay cả khi rơi vào thế chân tường (bị dẫn 11-14), anh vẫn thi đấu cực kỳ lạnh lùng, không mắc bất cứ sai lầm nào. Mọi cú đánh, động tác của Phước Đến đều gần như hoàn hảo, giúp anh thắng ngược 15-14, mang về HCV đầu tiên cho đấu kiếm VN. Nguyễn Xuân Lợi cũng giành HCV ở nội dung kiếm chém nam sau khi đánh bại người đồng đội Nguyễn Văn Quyết.

BIẾN ÁP LỰC THÀNH ĐỘNG LỰC

Trong ngày thi đấu cuối cùng (17.12) của môn muay tại SEA Games 33, các võ sĩ của đội tuyển muay VN góp mặt ở 6 trận chung kết nhiều hạng cân, mang về 2 tấm HCV quý giá. Đáng chú ý, 2 HCV này đều do các võ sĩ nữ giành được, gồm Nguyễn Thị Chiều (hạng cân dưới 57 kg) và Nguyễn Thị Phương Hậu (hạng cân dưới 60 kg). Thành tích của 2 tay đấm nữ VN càng trở nên đặc biệt hơn khi họ đều giành chiến thắng trước võ sĩ của nước chủ nhà Thái Lan vốn rất mạnh ở bộ môn muay.

Trao đổi với PV, Nguyễn Thị Chiều và Nguyễn Thị Phương Hậu đều thừa nhận gặp áp lực trước trận đấu tranh HCV. Dù vậy, 2 nữ võ sĩ muay VN đã biến áp lực thành động lực, thể hiện màn trình diễn mãn nhãn để giành chiến thắng chung cuộc. Nguyễn Thị Chiều chia sẻ: "Tôi khá lo lắng khi đối đầu với võ sĩ chủ nhà Thái Lan ở chung kết. Dù vậy, tôi đã thi đấu đúng chiến thuật. Các võ sĩ Thái Lan rất mạnh ở các đòn chân và gối, nên tôi đã chủ động di chuyển xa để phòng thủ, đánh các đòn tay và đã thành công".

Những HCV của cảm xúc và bản lĩnh- Ảnh 4.

 

