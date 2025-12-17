Trần Đình Thắng nghẹn ngào vì HCV cử tạ: Hai lần ‘đánh bại’ Thái Lan và cả… trọng tài

Bất chấp việc trọng tài bắt lỗi, Trần Đình Thắng vẫn thắng ngoạn mục Thái Lan

Trần Đình Thắng đã làm nức lòng người hâm mộ có mặt ở nhà thi đấu cử tạ Thai Sport National University Chonburi khi giành chiến thắng ngoạn mục trước đô cử chủ nhà Rungsuriya Yothaphon vào chiều 17.12. Một thành tích quá đỗi tuyệt vời khi mà ở nội dung cử giật Thắng chỉ đạt thông số 155 kg, thua đối thủ đến 6 kg. Nhưng anh đã vùng lên ngoạn mục để đạt thông số 211 kg để thắng lại 6 kg ở cử đẩy để cuối cùng có tổng thành tích 366 kg vừa đủ hơn 1 kg so với đối thủ Thái lan, chính thức giành HCV hạng cân trên 94 kg nam.

Đình Thắng chào cờ khi Quốc ca Việt Nam vang lên ẢNH: KHẢ HÒA

Ít ai tin chiến thắng này sẽ đến với cử tạ Việt Nam ở ngày cuối khi mà 4 ngày thi đấu trước đó, chúng ta chỉ giành bạc và đồng. Mọi người vẫn mòn mỏi chờ vàng. Sự lo lắng, sốt ruột từ lãnh đạo đoàn đến BHL và các VĐV cứ liên tục xuất hiện. Hết lực sĩ này đến đô cử khác nối nhau không thể chạm đỉnh, khiến cho chỉ tiêu ban đầu 2-3 HCV đặt ra đã không thể thành hiện thực. Nhưng Trần Đình Thắng là người thi đấu cuối cùng, VĐV thứ 14 của đội tuyển cử tạ Việt Nam đã chứng minh ý chí ngoan cường và tinh thần không bao giờ từ bỏ để cố gắng "hốt" vàng giờ chót.

Xúc động: Trần Đình Thắng nâng HCV, giải cơn khát vàng cho cử tạ Việt Nam

Đình Thắng với chiếc HCV ẢNH: KHẢ HÒA

Đô cử thi đấu hạng cân 94 kg của Việt Nam kể lại sau trận đấu: "Ở lần cử giật thứ 2, tôi đã bị trọng tài bắt lỗi không đáng. Tôi giật tạ khi đưa tay trái lên hợp lệ, thường ra đấu quốc tế là không bị bắt lỗi. Nhưng trọng tài với đa số của chủ nhà đã bắt lỗi. Họ xử ép để có lợi cho lực sĩ Thái Lan. Dù cũng có ảnh hưởng tâm lý khi thực hiện cử đẩy, nhưng tôi tự nói với mình BHL đã tin tưởng, phải cố gắng hết mình, phải chứng minh cho họ thấy không khó khăn nào là không vượt qua. May mắn là cuối cùng tôi đã chiến thắng".

Hạnh phúc của Trần Đình Thắng ẢNH: KHẢ HÒA

Đây đúng là chiến thắng đầy cảm xúc. Vì sau khi Trần Đình Thắng bị thua 5 kg ở cử giật và chỉ đăng ký 195 kg cho lần đầy đầu ở cử đẩy, đô cử Thái Lan Rungsuriay Yothaphon lập tức sau lần đẩy đầu 196 kg đã bất ngờ đẩy tạ lên đến 205 kg. Điều này sẽ gây khó khăn cực lớn cho đô cử Việt Nam. Vì nếu muốn san bằng khoảng cách bắt buộc Thắng phải đẩy tạ lên đến 211 kg, tức là phải vượt hơn 15 kg thì mới hy vọng. Đô cử Thái Lan đầy tự tin khi vượt qua 205 kg và nâng mức tạ ở lần thứ 3 là 210 kg. Nhưng xui xẻo cho người Thái khi lần đẩy cuối không thành công. Trong khi Trần Đình Thắng bình tĩnh, tự tin để đẩy 211 kg vừa đủ thắng lại tổng thành tích 2 động tác là 1 kg, trong tiếng reo hò vỡ òa của tất cả người xem.

Động tác gọn gàng của Trần Đình Thắng ẢNH: KHẢ HÒA

"Tôi hạnh phúc vì thắng được lực sĩ Thái Lan và giành được chiếc HCV SEA Games thứ 2 trong sự nghiệp. Lần trước tôi đã vô địch hạng cân 88 kg ở SEA Games và cũng thắng chính VĐV Thái Lan này. Tôi còn muốn xem đây là sự đòi nợ ngọt ngào chiếc HCV mà chính người Thái giành được cũng ở hạng cân trọng lượng nặng này tại SEA Games 31 tổ chức ở Việt Nam. Khi đó lực sĩ Thái đã thắng Nguyễn Minh Quang để giành HCV trên đất Việt. Lần này tôi thắng lại họ, lấy lại huy chương ngay trên đất Thái, thực sự cũng là sự công bằng".

BHL và toàn đội chia vui cùng Trần Đình Thắng ẢNH: KHẢ HÒA

Kết thúc nội dung cử tạ SEA Games 33, Việt Nam tham dự 14 VĐV giành được 1 HCV, 4 HCB và 6 HCĐ. Thành tích này có tăng về số lượng huy chương so với kỳ SEA Games trước. Nhưng chỉ với 1 HCV thì rõ ràng cử tạ Việt Nam vẫn còn nhiều việc phải làm. Đây là môn thể thao mũi nhọn đang đầu tư cho Asian Games và Olympic, nên nếu cử tạ không có sự cải tiến mạnh mẽ hơn thời gian tới thì sẽ còn rất lâu mới có được những Hoàng Anh Tuấn hay Trần Lê Quốc Toàn từng giành HCB và HCĐ Olympic 2008 và 2012.