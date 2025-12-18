Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao SEA Games 33

Vụ bàn thắng của đội nữ Việt Nam bị 'tước': AFC sẽ phạt nặng trợ lý trọng tài vì mắc lỗi KMI

Quang Tuyến
Quang Tuyến
18/12/2025 08:32 GMT+7

Trận chung kết môn bóng đá nữ tại SEA Games 33 vào tối 17.12 đã để lại dư âm buồn cho người hâm mộ Việt Nam khi đội tuyển nữ Việt Nam đã bị trọng tài lấy mấy một bàn thắng hợp lệ.

Trợ lý trọng tài đã mắc lỗi KMI, là lỗi gì?

Như Thanh Niên đã đưa tin, trọng tài đã có quyết định sai lầm nghiêm trọng. Phút 29 trận chung kết SEA Games 33 diễn ra vào tối qua, đội tuyển nữ Việt Nam đứng trước khoảnh khắc có thể làm thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu với Philippines. Từ cánh phải, Vạn Sự tung ra quả treo bóng có độ chính xác cao, đặt Bích Thùy vào vị trí thuận lợi. Tiền vệ mang áo tuyển Việt Nam băng lên dũng mãnh và thực hiện cú đánh đầu chuẩn xác, đưa bóng tung lưới Philippines.

Vụ bàn thắng của đội nữ Việt Nam bị 'tước': AFC sẽ phạt nặng trợ lý trọng tài vì mắc lỗi KMI- Ảnh 1.

Cú giơ cờ sai nghiêm trọng của trợ lý trọng tài

Ảnh: Khả Hòa

Cả sân vận động như vỡ òa. Các cầu thủ nữ Việt Nam ăn mừng cuồng nhiệt, bởi đó không chỉ là một bàn thắng, mà còn là lợi thế cực lớn trong trận đấu mang tính quyết định cho tấm HCV. Thế nhưng, niềm vui ấy chỉ kéo dài trong vài giây ngắn ngủi, trước khi trợ lý trọng tài Chathavong Phutsavan bất ngờ căng cờ báo việt vị. Bàn thắng hợp lệ của Bích Thùy lập tức bị từ chối.

Những hình ảnh quay chậm được truyền hình phát lại sau đó đã cho thấy một sự thật rõ ràng: Bích Thùy hoàn toàn không việt vị. Cô xuất phát từ phía sau, băng lên với tốc độ cao để đón đường bóng, trong khi vẫn còn ít nhất một hậu vệ Philippines đứng thấp hơn. Đây là tình huống tương đối "sạch", không có che khuất tầm nhìn hay chênh lệch quá nhỏ để biện minh cho sai sót.

Huỳnh Như buồn vì bàn thắng bị đánh cắp, không hứa hẹn về kỳ SEA Games tới

Vụ bàn thắng của đội nữ Việt Nam bị 'tước': AFC sẽ phạt nặng trợ lý trọng tài vì mắc lỗi KMI- Ảnh 2.

Trọng tài chính đã không làm tốt nhiệm vụ

Quyết định của tổ trọng tài ngay lập tức trở thành tâm điểm tranh cãi dữ dội, đặc biệt khi đây là trận chung kết, nơi mỗi khoảnh khắc đều có thể định đoạt số phận của cả giải đấu. Trợ lý trọng tài Chathavong Phutsavan đã mắc lỗi KMI (Key Match Incident) – sai sót nghiêm trọng trong một tình huống mang tính bước ngoặt của trận đấu. Đó không còn là lỗi chuyên môn thông thường, mà là sai lầm ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả và công bằng của giải đấu.

Vụ bàn thắng của đội nữ Việt Nam bị 'tước': AFC sẽ phạt nặng trợ lý trọng tài vì mắc lỗi KMI- Ảnh 3.

Bàn thắng của Bích Thùy bị cướp trắng

Cần nhấn mạnh rằng bóng đá tại SEA Games nằm dưới sự điều hành chuyên môn của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), bao gồm việc phân công giám sát trọng tài, trọng tài chính và các trợ lý. Do đó, AFC sẽ căn cứ vào báo cáo của giám sát trọng tài để xem xét và đưa ra các hình thức xử lý đối với những sai sót nghiêm trọng như thế này.

Giám sát trọng tài trận chung kết giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Philippines diễn ra tối 17.12 là ông Yongmei Cui. Theo quy trình, ông sẽ có bản báo cáo chi tiết, trong đó phân tích cụ thể tình huống trợ lý trọng tài căng cờ sai, làm cơ sở để AFC đánh giá mức độ sai phạm và trách nhiệm của tổ trọng tài. Trợ lý Chathavong có thể đứng trước án kỷ luật bị "treo cờ" nhiều trận đấu.

Góc máy ngang cho thấy rõ ràng đội tuyển nữ Việt Nam không việt vị

Góc máy ngang cho thấy rõ ràng đội tuyển nữ Việt Nam không việt vị

Đáng chú ý, trợ lý Chathavong Phutsavan không phải là gương mặt thiếu kinh nghiệm. Bà từng được AFC cử làm nhiệm vụ ở nhiều giải đấu quốc tế. Chính vì vậy, sai sót lần này càng khiến dư luận khó chấp nhận, bởi nó xảy ra trong một trận đấu đỉnh cao, nơi yêu cầu về độ chính xác và bản lĩnh của trọng tài phải được đặt ở mức cao nhất.

Bàn thắng hợp lệ của Bích Thùy đã bị "cướp trắng", để lại sự tiếc nuối, phẫn nộ và cảm giác bất công cho các cầu thủ nữ Việt Nam cũng như người hâm mộ. Dù kết quả trận đấu có ra sao, tình huống này vẫn sẽ là vết gợn lớn của SEA Games 33, đồng thời đặt ra câu hỏi nghiêm túc về chất lượng công tác trọng tài ở những trận đấu quan trọng nhất của khu vực.

Khám phá thêm chủ đề

AFC Liên đoàn bóng đá châu á Philippines Chathavong Chathavong Phutsavan Việt Nam trọng tài
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận