Trọng tài Iran thổi chung kết U.23 Việt Nam đấu Thái Lan, hy vọng không đi lại vết xe đổ trận nữ

Trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33 giữa U.23 Việt Nam và U.23 Thái Lan sẽ diễn ra lúc 19 giờ 30 trên sân Rajamangala (Bangkok). Theo thông tin của Báo Thanh Niên, trận đấu này sẽ do một trọng tài người Iran điều hành chính.

“Trong bối cảnh công tác trọng tài tại SEA Games đang chịu nhiều sức ép từ dư luận, chắc chắn các quan chức trận đấu sẽ phải làm việc rất kỹ với trọng tài. Sự thận trọng của Ban tổ chức là điều dễ hiểu, khi chỉ cách đây ít ngày, đội tuyển nữ Việt Nam đã mất HCV trong một trận chung kết đầy tranh cãi”, một ký giải người Thái Lan bày tỏ.

Trước đó, trong phần họp báo, HLV Kim Sang-sik cũng nói về trọng tài: “Vai trò của trọng tài cũng vô cùng quan trọng. Mong các trọng tài sẽ làm việc công tâm để bảo vệ các cầu thủ và tạo điều kiện để 2 đội chơi 1 cách công bằng, để trận đấu quan trọng ngày hôm nay có thể diễn ra một cách trọn vẹn nhất”.

Bàn thắng bị từ chối của đội tuyển nữ Việt Nam và “điểm gãy” của trận đấu

Những nhắc nhở của các nhà báo Thái Lan đến Ban tổ chức đến sau khi trận chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 33 giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Philippines khép lại đầy tranh cãi.

Phút 30, từ pha treo bóng chuẩn xác bên cánh phải, Nguyễn Thị Bích Thùy bật cao đánh đầu tung lưới Philippines. Các cầu thủ Việt Nam ăn mừng, nhưng trọng tài biên lập tức phất cờ báo việt vị. Sau đó, trọng tài chính không công nhận bàn thắng.

Hàng loạt góc quay chậm được lan truyền sau trận cho thấy Bích Thùy đứng trên hàng thủ Philippines, bàn thắng hoàn toàn hợp lệ. Quyết định này ngay lập tức tạo nên làn sóng phản ứng dữ dội từ giới chuyên môn, người hâm mộ Việt Nam và cả truyền thông khu vực. Nhiều ý kiến cho rằng đây là sai sót nghiêm trọng, nhất là trong một trận chung kết tranh HCV, nơi mọi chi tiết đều có thể quyết định lịch sử.

Ông Kim lo lắng vấn đề trọng tài Ảnh: Nhật Thịnh

Trọng tài Úc thổi chung kết nữ

Nếu bàn thắng của Bích Thùy (23) được công nhận, trận tranh HCV môn bóng đá nữ đã rất khác ẢNH: KHẢ HÒA

Huỳnh Như buồn vì bàn thắng bị đánh cắp, không hứa hẹn về kỳ SEA Games tới

Không chỉ các CĐV Việt Nam bức xúc, tình huống này còn khiến làn sóng tranh luận lan rộng khắp Đông Nam Á. Một số cựu trọng tài FIFA cũng lên tiếng rằng quyết định này “thiếu chính xác” và nhấn mạnh rằng VAR nên được áp dụng ở các giải cấp khu vực như SEA Games trong tương lai để hạn chế sai sót. Trong khi đó, sau khi thua trên chấm 11 m, Nguyễn Bích Thùy thừa nhận cô “tức tưởi” vì bàn thắng bị tước, gọi đó là “một trong những bàn đẹp nhất sự nghiệp” mà cô không được ghi nhận.

Không quá lời khi nói rằng, khoảnh khắc ấy đã trở thành “điểm gãy” của trận đấu. Từ chỗ có thể dẫn trước và nắm lợi thế tâm lý, đội tuyển nữ Việt Nam buộc phải tiếp tục chơi trong trạng thái "ức chế", để rồi sau 120 phút hòa không bàn thắng, thất bại ở loạt luân lưu đầy nghiệt ngã.

Ủy ban Olympic Philippines bị chỉ trích vì tuyên bố bất ngờ

Giữa làn sóng chỉ trích trọng tài, trong sáng 18.12, Ủy ban Olympic Philippines (POC) đã bất ngờ đăng tải đoạn video trận tranh HCV môn bóng đá nữ SEA Games 33 lên trang Facebook chính thức.

POC thừa nhận cảm xúc thất vọng của người hâm mộ Việt Nam, cho rằng đó là điều hoàn toàn dễ hiểu. Đồng thời, POC cũng viết 1 đoạn bằng tiếng Việt với nội dung: "Chúng tôi cũng có cảm giác y hệt vậy, các bạn Việt Nam ạ. Chúc may mắn lần sau".

Thông điệp bất ngờ của POC trên trang chính thức ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong bài đăng, POC cũng nhắc về trận thua của đội tuyển bóng rổ Philippines trước Indonesia tại SEA Games 2021 và việc đội tuyển bóng rổ nam 3x3 của họ ra về tay trắng mới đây. Dù vậy, chỉ ít giờ sau khi đăng tải, POC đã liên tiếp phải nhận những chỉ trích từ CĐV.

“Tuyên bố của Ủy ban Olympic Philippines nhanh chóng được lan truyền, song cũng làm dấy lên thêm một câu hỏi lớn: Liệu một trận đấu có thể được xem là “công bằng trọn vẹn” khi một bàn thắng hợp lệ không được công nhận?”, CĐV Anttana viết.

"Philippines xứng đáng được tôn trọng vì tinh thần thi đấu và bản lĩnh trên chấm luân lưu. Dù vậy, sai sót của trọng tài là điều không thể bị bỏ qua, bởi nó đã trực tiếp tước đi lợi thế chính đáng của tuyển nữ Việt Nam", CĐV Ace Mabait để lại bình luận dưới bài đăng.