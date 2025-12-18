Đội tuyển nữ Việt Nam chia tay Chonburi về nước: SEA Games 33 mãi là ký ức khó quên!

Đội tuyển nữ Việt Nam về nước khép lại hành trình SEA Games vừa tiếc nuối, vừa tự hào

Vượt qua nỗi buồn không thể giành chức vô địch khi để thua Philippines một cách đáng tiếc trên chấm 11m luân lưu, đội tuyển nữ Việt Nam đã rời Chonburi để về nước trong hôm nay. Nhiều cô gái sau một đêm gần như không ngủ được vì nỗi buồn thất bại. Nhưng họ vẫn có quyền tự hào vì đã chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo.

Người dẫn đoàn Tanit Suksuthamwong chụp ảnh kỷ niệm chia tay các tuyển thủ nữ ẢNH; QUỲNH NGUYỄN

Phóng viên Thanh Niên đã có mặt tiễn đoàn. HLV Mai Đức Chung có lẽ là người buồn nhất. Ông vẫn còn rất bức xúc về quyết định của trọng tài đã "cướp trắng" bàn thắng của Việt Nam, thổi quá ép trong một trận chung kết mà lẽ ra sự công bằng, khách quan và chính xác phải đặt lên cao nhất. Ông cũng nói riêng với chúng tôi ông sẽ không tiếp tục công việc nữa do hợp đồng sẽ hết hạn vào cuối năm nay và sẽ rút về phía sau, nhường quyền dẫn dắt đội tuyển nữ cho người khác trẻ hơn.

Toàn đội tuyển chia tay ban quản lý và các nhân viên khách sạn ẢNH: QUỲNH NGUYỄN

Rất nhanh chóng, HLV Mai Đức Chung yêu cầu toàn đội chụp hình chung với ban quản lý và các nhân viên khách sạn, cám ơn họ đã tận tình chu đáo, phục vụ toàn đội suốt thời gian gần 3 tuần qua. Rồi ông và cả đội bước lên xe, chỉ vẫy tay chào thân thương với vài cổ động viên có mặt ở sảnh khách sạn. Đó là những người tận 12 giờ đêm qua còn chờ các tuyển thủ trở về ngay trước khách sạn, ôm động viên từng cô gái, vỗ tay khen ngợi tinh thần chiến đấu bền bỉ và sự cảm thông cho những cố gắng không mệt mỏi của toàn đội.

2 trợ lý HLV cùng người dẫn đoàn chia tay ẢNH: QUỳNH NGUYỄN

Chị Nguyễn Như và một số CĐV nhắn nhủ các tuyển thủ: "Mong mọi người hãy sớm quên đi thất bại này. Chúng ta thua không có gì phải hối tiếc vì trọng tài đã trắng trợn bóp nghẹt chúng ta. Chúng ta chơi với một đội bóng như châu Âu mà chiến đấu hết sức ngoan cường, thể hiện ý chí rất mãnh liệt. Không ai trách mọi người cả, ngã ở đâu mình sẽ đứng dậy ở đó. Bóng đá nữ Việt Nam vẫn sẽ tiến bộ mạnh mẽ và phát triển với lớp tài năng mới sau giải này".

Các tuyển thủ rời khách sạn ẢNH: QUỲNH NGUYỄN

Theo kế hoạch chiều nay đội tuyển nữ sẽ chia làm 2 tốp về nước. Tốp đầu sẽ bay lúc 14 giờ về Hà Nội và tốp 2 bay lúc 16 giờ về TP.HCM. Toàn đội sẽ được nghỉ ngơi rồi sẽ được tập trung lại sớm để chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup tổ chức tại Úc vào đầu tháng 3.2026, nơi mà các cô gái chúng ta sẽ tranh suất giành quyền tham dự vòng chung kết World Cup 2027.