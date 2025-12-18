Đội tuyển nữ Việt Nam vượt nỗi buồn SEA Games: Đoạt vé World Cup trong năm 2026?

Đội tuyển nữ Việt Nam chuẩn bị cho Asian Cup 2026

Năm 2025 đã khép lại với đội tuyển nữ Việt Nam sau trận thua trước Philippines ở chung kết SEA Games 33. Tấm HCB trên đất Thái Lan, dẫu chưa được như kỳ vọng, nhưng cũng là thành quả của nỗ lực bền bỉ suốt một năm của những cô gái "kim cương".

Đội tuyển nữ Việt Nam giành HCB SEA Games 33, HCĐ AFF Cup 2025, cùng tấm vé dự vòng chung kết Asian Cup 2026. Sân chơi Asian Cup sẽ là ưu tiên hàng đầu của Huỳnh Như cùng đồng đội trong năm 2026, khi đây là giải đấu cấp vé thông hành đến World Cup.

Asian Cup 2026 diễn ra từ ngày 1 đến 21.3.2026 tại Úc. Giải đấu quy tụ 12 đội tuyển nữ mạnh nhất châu Á, chia thành 3 bảng đấu, mỗi bảng 4 đội.

Đội tuyển nữ Việt Nam (áo đỏ) chuẩn bị đấu Asian Cup vào tháng 3.2026 ẢNH: KHẢ HÒA

8 đội bóng (gồm 6 đội nhất nhì bảng và 2 đội thứ ba xuất sắc nhất) sẽ đoạt vé vào tứ kết. Sau đó, 4 đội bóng lọt vào bán kết, cùng 2 đội bóng thắng trận play-off (trong số 4 đội thua tứ kết) sẽ đoạt vé dự World Cup 2027. Đây cũng là mục tiêu tối thượng của đội tuyển nữ Việt Nam: lọt vào tốp 6 Asian Cup để trở lại đấu trường World Cup.

Theo kết quả bốc thăm Asian Cup 2026, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng C cùng Nhật Bản, Ấn Độ và Đài Loan.

Huỳnh Như buồn vì bàn thắng bị đánh cắp, không hứa hẹn về kỳ SEA Games tới

So với Asian Cup 2022 khi đội tuyển nữ Việt Nam nằm cùng bảng Nhật Bản, Hàn Quốc và Myanmar, rõ ràng bảng đấu ở Asian Cup 2026 đã nhẹ nhàng hơn.

Ngoài Nhật Bản ở trình độ rất cao, cả hai đối thủ Ấn Độ và Đài Loan đều có thứ hạng FIFA và thành tích không bằng thầy trò HLV Mai Đức Chung. Bảng đấu thuận lợi là cơ hội để đội tuyển nữ Việt Nam tiến vào tứ kết.

Chuẩn bị kỹ lưỡng

Đội tuyển nữ Việt Nam dự kiến hội quân đầu năm sau để tập huấn chuẩn bị cho Asian Cup 2026. Cách đây 4 năm, đội cũng tập huấn tại Tây Ban Nha, trước khi đạt được kỳ tích đoạt vé đến World Cup ở Asian Cup 2022.

Bảng C mang đến thử thách vừa phải cho đội tuyển nữ Việt Nam ẢNH: AFC

Asian Cup 2022 là mốc son chói lọi trong lịch sử bóng đá nữ nước nhà. Đội tuyển nữ Việt Nam đứng thứ ba bảng đấu khi hòa Myanmar (2-2), thua Hàn Quốc và Nhật Bản (cùng tỷ số 0-3), đoạt vé vào tứ kết khi nằm trong nhóm các đội hạng ba xuất sắc nhất.

Dù thua 1-3 trước Trung Quốc tại tứ kết, song các cô gái "kim cương" đã lần lượt thắng Thái Lan (2-0) và Đài Loan (2-1) ở vòng play-off để lần đầu tiên trong lịch sử bước chân tới đấu trường World Cup.

Sau 4 năm, đội tuyển nữ Việt Nam đã trưởng thành. Thầy trò HLV Mai Đức Chung đã đối đầu Mỹ, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Pháp, Đức, New Zealand, Úc... ở cả sân chơi chính thức lẫn giao hữu. Đó là thành quả của sự hòa quyện giữa sức trẻ (dẫn đầu là lứa 2001 của Vạn Sự, Thanh Nhã, Hải Linh) và kinh nghiệm (lứa 1991 - 1994 của Huỳnh Như, Hải Yến, Trần Thị Thu, Bích Thùy), cùng tài thao lược của "tướng" Chung.

Trong khoảng thời gian này, đội tuyển nữ Việt Nam cũng vô địch SEA Games 32, đoạt vé vào vòng loại cuối Olympic Paris 2024...

Với tấm HCB SEA Games 33, đội tuyển nữ Việt Nam đã đi hết một chu kỳ thành công kéo dài từ năm 2017 đến nay. Cuộc chuyển giao thế hệ sẽ được tiến hành đầu năm tới, để một lần nữa chạm tới suất dự World Cup.