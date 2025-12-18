Xin đừng để VĐV phải phát khóc vì trọng tài

Khi trọng tài làm đảo lộn cuộc chơi

Nếu bàn thắng của Bích Thùy vào lưới Philippines được trọng tài công nhận, đội tuyển nữ Việt Nam đã có một thế trận khác, đồng thời rất có thể, đã bảo vệ được tấm HCV SEA Games.

Bởi trước khi Bích Thùy ghi bàn, đội tuyển nữ Việt Nam đang có thế trận lấn lướt. Học trò HLV Mai Đức Chung tấn công phủ đầu, áp đảo Philippines bằng những bài đánh chuẩn mực, chính xác từ biên đến trung lộ.

Một bàn thắng sẽ như cơn gió thổi bùng ngọn lửa nuốt chửng đối thủ. Nên nhớ, dưới thời ông Chung, đội tuyển nữ Việt Nam chưa bao giờ thua khi dẫn trước ở chung kết.

HLV Mai Đức Chung: 'Chúng ta thua nhưng ngẩng cao đầu'

Trợ lý Chanthavong Phutsavan mắc sai lầm khi bắt việt vị bàn thắng của Bích Thùy ẢNH: KHẢ HÒA

Tuy nhiên, tất cả đổ vỡ bởi sai lầm sơ đẳng của trợ lý trọng tài Chanthavong Phutsavan. Vị trợ lý người Lào đã phất cờ, khi Bích Thùy vẫn còn đứng trên 2 cầu thủ Philippines. Thậm chí, khoảng cách giữa Bích Thùy và trung vệ cuối cùng lên tới hơn 2 m. Bà Phutsavan bắt việt vị sai, ở tình huống có góc quan sát rộng.

Không ít trợ lý trọng tài cấp Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) hay Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) cũng từng bắt việt vị sai. Đó là lý do VAR ra đời. Song, thông thường, các trợ lý chỉ sai ở những pha việt vị khi khoảng cách giữa các cầu thủ sít sao, hoặc trong các pha bóng hỗn loạn, bị khuất tầm nhìn.

Trọng tài sai lầm nghiêm trọng, đội tuyển nữ Việt Nam mất HCV SEA Games tức tưởi

Sai lầm như tình huống tước bỏ bàn thắng của Bích Thùy rất hiếm gặp, đặc biệt lại ở tình huống quyết định, ở một trận chung kết. "Tôi không muốn chê, nhưng trọng tài bắt không chuẩn", HLV Mai Đức Chung chia sẻ ngắn gọn.

Nếu Bích Thùy ghi bàn, đội tuyển nữ Việt Nam chưa chắc đã thắng, dẫu vậy rõ ràng, đội sẽ có thế trận tốt hơn.

Quyết định sai của trọng tài trở thành gạch nối, chia trận đấu thành hai nửa. Sau tiếng còi méo, đội tuyển nữ Việt Nam không còn giữ được thế áp đảo. Sự ức chế còn lớn dần khi trọng tài bỏ nhiều lỗi của đội tuyển nữ Philippines.

Trọng tài chính cũng bỏ qua nhiều lỗi của Philippines ẢNH: KHẢ HÒA

Trang Bola Indonesia đánh giá: "Tổ trọng tài đã khước từ đi bàn thắng hợp lệ của đội tuyển nữ Việt Nam, rất đáng tiếc. Nếu bàn thắng đẹp mắt của Bích Thùy được công nhận, cục diện trận đấu đã hoàn toàn thay đổi. Dường như việc hủy bàn thắng cũng ảnh hưởng đến kế hoạch ghi bàn phủ đầu của đội tuyển nữ Việt Nam, khiến họ không thể áp đặt thế trận".

Công bằng ở đâu?

Thắng thua là chuyện thường tình của thể thao. Chính đội tuyển nữ Việt Nam cũng từng thất bại, lấy nỗi đau làm động lực để có ngày hôm nay.

Dù vậy, thất bại chỉ có giá trị, khi đó là cái thua trong một trận đấu trung thực, công bằng và cao thượng. Dù có thua, cũng phải thua một cách tử tế.

Vậy nhưng, công tác trọng tài yếu kém đang hủy hoại công sức của VĐV, ảnh hưởng đến hình ảnh giải đấu, và biến nhiều trận đấu SEA Games 33 không còn là "ao làng", mà là... vũng nước.

Đội tuyển nữ Việt Nam phải đứng dậy ẢNH: BÙI LƯỢNG

Trước tiếng còi méo mó ở chung kết bóng đá nữ, SEA Games 33 đã chứng kiến nhiều chuyện bi hài ở các môn võ, bowling... nơi hết lần này đến lần khác, VĐV Việt Nam bị chủ nhà xử ép. Có những người đã vượt qua và biến chiến thắng trở nên vô cùng giá trị, như tay ném bowling 16 tuổi Trần Hoàng Khôi. Bị xóa bỏ cách biệt đã dẫn trước VĐV Thái Lan ở bán kết vì ban tổ chức nói... xếp nhầm, Hoàng Khôi vẫn đồng ý thi đấu, và rồi thắng đẹp chính đối thủ khi tái ngộ tại chung kết. Song, có những người đã không thể làm lại. Ở hạng cân 60 kg nam môn pencak silat, Vũ Văn Kiên bị trọng tài xử thua dù đang dẫn điểm, khi võ sĩ chủ nhà đã cố tình... lao mặt vào cú đá của anh để buộc Văn Kiên bị xử lỗi. Trong khi đến hạng cân 65 kg nam, Nguyễn Minh Triết bị ngất sau đòn đánh của võ sĩ Malaysia thì bị xử thua, rồi Liên đoàn Pencak Silat Thái Lan nói Triết "giả vờ ngất xỉu"...

Suy cho cùng, người thiệt thòi nhất vẫn là các VĐV, dù là đội tuyển nữ Việt Nam, hay bất cứ ai đang đổ mồ hôi vì vinh quang đất nước. Rất nhiều giọt nước mắt đã rơi, không vì thắng hay thua, mà vì sự công bằng, liêm chính trong thể thao đã không còn được đảm bảo bởi sai sót của những người cầm cân nảy mực.

Họ cần được đối xử công bằng hơn. Tin rằng, chẳng VĐV nào sợ thua, mà chỉ sợ phải thua theo cách bất công, cay đắng nhất.

Tối nay (18.12), ở trận chung kết bóng đá nam, mong sẽ không còn bất cứ sai sót nào, để cầu thủ có thể yên tâm thi đấu.