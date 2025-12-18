Đội tuyển U.23 Malaysia 2-1 U.23 Philippines: 'Mãnh hổ' được an ủi bằng HCĐ SEA Games 33

* Nhận định trận đấu

U.23 Malaysia và U.23 Philippines sẽ so tài trong trận tranh hạng ba lúc 15 giờ 30 hôm nay 18.12, trên sân vận động Rajamangala (Bangkok, Thái Lan). Đây là màn đấu tranh HCĐ được dự báo từ trước, khi cả hai đội đều bị đánh giá thấp hơn ở bán kết.

Sau trận thắng đậm 4-1 trước U.23 Lào ở trận ra quân, U.23 Malaysia đã thua 2 trận liền trước U.23 Việt Nam (0-2) và U.23 Thái Lan (0-1). Tuy nhiên, thất bại trước Thái Lan ở bán kết là trận đấu đáng khen với "Mãnh hổ", khi U.23 Malaysia đã chơi ngang ngửa dù phải đá thiếu người trong 75 phút.

U.23 Philippines (áo xanh) thư hùng với U.23 Malaysia ở trận tranh HCĐ ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Các học trò HLV Nafuzi Zain đã chứng minh, dù bị đặt dấu hỏi về trình độ và chịu áp lực (trong bối cảnh bóng đá Malaysia vướng vào bê bối nhập tịch), nhưng U.23 Malaysia luôn có thừa "độ chiến" để không dễ chịu khuất phục.

U.23 Philippines cũng bị ngắt mạch thắng ấn tượng ở vòng bảng khi gặp U.23 Việt Nam ở bán kết (thua 0-2). Dù vậy, "The Azkals" vẫn là đội bóng giàu tiềm lực. Trong tay HLV Garrath McPherson là 13 cầu thủ gốc gác Âu Mỹ, trong đó, có đến 5 cầu thủ đang khoác áo đội tuyển Philippines, gồm Sandro Reyes, Dylan Dmuynck, Javier Mariona, Santiago Rublico và Otu Banatao. Phân nửa lực lượng U.23 Philippines cũng từng đá nhiều giải quốc tế lớn nhỏ, đồng thời trưởng thành ở môi trường bóng đá châu Âu (đá các giải hạng dưới Bỉ, Đức) hoặc bóng đá học đường Mỹ.

Ở trận bán kết với U.23 Việt Nam, U.23 Philippines đã trụ được đến tận phút 89, trước khi thua bởi khoảnh khắc.

Trong lần đầu tiên bước tới bán kết SEA Games sau 34 năm, chắc chắn U.23 Philippines muốn ra về với tấm HCV kỷ niệm. Thầy trò ông McPherson đang nhỉnh hơn về thực lực, đủ để "phất cờ" hạ U.23 Malaysia trong trận đấu chiều nay.