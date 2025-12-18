Nóng: Lộ diện trọng tài Bonyadifard thổi chung kết U.23 Việt Nam đấu Thái, trợ lý đồng hương Iran và Hàn Quốc

Trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33 giữa U.23 Việt Nam và U.23 Thái Lan sẽ diễn ra lúc 19 giờ 30 trên sân Rajamangala (Bangkok). Ông Mooud Bonyadifard (người Iran) sẽ điều hành chính trận đấu này.

Ông Mooud Bonyadifard sinh năm 1985 tại Shahr-e Kord, Iran và sớm bén duyên với nghiệp cầm còi. Ông chính thức bước vào làng trọng tài chuyên nghiệp từ năm 2011 tại giải Persian Gulf Pro League - giải vô địch quốc gia Iran - và chỉ hai năm sau đó được FIFA công nhận là trọng tài quốc tế - một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của bất kỳ trọng tài nào. Từ sau khi được FIFA “gắn sao”, Bonyadifard liên tục được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tín nhiệm giao nhiệm vụ tại nhiều giải đấu quan trọng. Ông từng được phân công cầm còi ở AFC Champions League Elite, giải đấu CLB hàng đầu châu Á, và được chọn điều hành những trận đấu tại AFC Asian Cup - sân chơi lớn nhất cấp đội tuyển quốc gia khu vực lục địa.

Ông Mooud Bonyadifard ẢNH: AFC

Trợ lý trọng tài người Hàn Quốc Bang Gi-yeol (thứ 2 từ trái sang) ẢNH: FACEBOOK LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ NHẬT BẢN



Đáng chú ý, tại AFC Asian Cup 2023 tổ chức tại Qatar, Bonyadifard là trọng tài duy nhất đại diện Iran được chọn điều hành trận đấu, cùng các trợ lý cũng đến từ quê hương, khẳng định sự tin tưởng của AFC dành cho ông.

Trọng tài Mooud Bonyadifard thường xuyên bắt các trận đấu của đội tuyển Việt Nam và đội U.23 Việt Nam

Đáng chú ý, ông Mooud Bonyadifard là người “quen mặt” với bóng đá Việt Nam. Năm 2022, ông từng là trọng tài chính trận vòng loại World Cup 2022 khi đội tuyển Việt Nam thắng Malaysia 1-0 trên sân Mỹ Đình. Ở Asian Cup 2023, ông đảm nhiệm vai trò trọng tài thứ tư ở trận đấu mà đội tuyển Việt Nam gặp Nhật Bản. Đồng thời, Tại VCK U.23 châu Á 2024, ông Mooud Bonyadifard cũng được AFC bổ nhiệm là trọng tài chính trận U.23 Việt Nam thắng U.23 Malaysia 2-0.

Ngoài ông Mooud Bonyadifard, 2 trọng tài biên cũng được xác định là ông Ildorom Alireza (người Iran) và ông Bang Ji-yeol (người Hàn Quốc).

HLV Kim Sang-sik bày tỏ: "Vai trò của trọng tài cũng vô cùng quan trọng. Mong các trọng tài sẽ làm việc công tâm để bảo vệ các cầu thủ và tạo điều kiện để 2 đội chơi 1 cách công bằng, để trận đấu quan trọng có thể diễn ra một cách trọn vẹn nhất".

