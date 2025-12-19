Kỳ tích tuyệt vời của U.22 Việt Nam, chắp cánh cho VCK U.23 châu Á: Được thưởng 3,1 tỉ đồng

Bóng đá Việt Nam tạo nên kỳ tích phi thường tại SEA Games 33

Chuyên gia Đoàn Minh Xương phân tích: "Trước hết xin chúc mừng đội tuyển U.22 Việt Nam. Trong một trận đấu khó khăn khi bị dẫn trước 2 bàn, nhưng mà các tuyển thủ chúng ta lại làm nên một điều kỳ diệu đến khó tin khi thắng ngược chủ nhà. Việc bị người Thái dẫn trước trong điều kiện bị "ngợp" ở đầu trận như vậy không phải đội nào cũng "bẻ" lại được. Thực tế nhiều giải đấu SEA Games hay AFF, chưa bao giờ Thái Lan lại để thua khi mà họ đã vượt lên với cách biệt khá thuận lợi như vậy".

Hiểu Minh gây sức ép dẫn đến bàn thắng gỡ hòa cho U.22 Việt Nam ẢNH: NHẬT THỊNH

Ông Xương nhấn mạnh: "Nhưng tôi thực sự quá cảm xúc khi chứng kiến sự vùng lên ngoạn mục của Việt Nam. Các tuyển thủ không hề nao núng, không mất bình tĩnh, không có sự lúng túng nào trong cách chơi. Trái lại họ vẫn giữ vững tinh thần và ý chí vượt khó mãnh liệt. Điều đó cho thấy tâm lý của toàn đội đã được hun đúc rất tốt. Đó chính là những liệu pháp rất hay của ban huấn luyện, làm cho cầu thủ không bị áp lực, không mất phương hướng mà vẫn tràn trề sinh khí để từng bước lấy lại thế trận, quật ngã quá hay đội chủ nhà".

Phi Hoàng chơi hay ở hành lang trái ẢNH: NHẬT THINH

Trong khi đó bình luận viên Huỳnh Sang đánh giá: "Công bằng mà nói Thái Lan chơi rất tốt hiệp 1 nhờ sự nhập cuộc tự tin và tiếp cận trận đấu hay. Họ đã khai thác thành công tình huống cố định đầu tiên và những khoảng trống do đội hình U.22 dâng cao. Nhưng điều chỉnh hợp lý của HLV Kim Sang-sik đưa Thái Sơn vào giữ vai trò đánh chặn, thu hồi bóng tốt, đã góp phần lấy lại sự cân bằng cho tuyến giữa. Sau đó 2 mũi nhọn mới vào là Văn Thuận cùng Thanh Nhàn năng nổ, lôi kéo tốt và có những phẩm chất kỹ thuật khéo léo, đã làm cho lối đá của U.22 Việt Nam bật lên ở hiệp 2.

Pha đi bóng tốc độ của hậu vệ phải Minh Phúc ẢNH: NHẬT THỊNH

Chính sự có mặt của bộ đôi tấn công này tạo thành mũi đinh ba, giúp vai trò của Đình Bắc được "giải phóng" tốt hơn. Từ đó chúng ta đã thấy một hiệp 2 đầy tính chiến binh của U.22 Việt Nam, thấy những đường nét rõ ràng trong tấn công, những mảng miếng phối hợp rất thuần thục. Chẳng hạn như bàn thắng quyết định của Thanh Nhàn thật tuyệt vời. Những pha bật nhả nhanh và xử lý tinh tế nhanh ngay trong vòng 16m50 của người Thái đã khẳng định hùng hồn giá trị của các đôi chân tài ba của bóng đá Việt Nam".

Đình Bắc xuyên phá dẫn đến quả phạt đền ẢNH: NHẬT THỊNH

Chuyên gia Đoàn Minh Xương khẳng định: "Chiến thắng này thực sự làm nức lòng người hâm mộ vì quá cảm xúc không thua gì lần chúng ta thắng Indonesia tại SEA Games 2019 và Thái Lan tại SEA Games năm 2021 đều dưới bàn tay của HLV Park Hang-seo. Nhưng đây là một kỳ tích của thầy trò HLV Kim Sang-sik, bởi giá trị của trận thắng này chính là bản lĩnh ngược dòng ngoạn mục, một tinh thần không từ bỏ và một nguồn năng lượng "thép" để có thể lật đổ một cách phi thường đội chủ nhà". Theo ông, kỳ tích này mang thêm sự tự tin để U.22 Việt Nam bước vào vũ đài vòng chung kết U.23 châu Á vào tháng 1 tới một cách hiên ngang, khí phách hơn.

Nhận thưởng lớn

VFF thưởng được đội 1 tỉ đồng vì giành HCV SEA Games 33, cộng với 600 triệu đồng vì vào đến chung kết. Đội nhận thêm 1 tỉ đồng từ ông Phạm Hoành Sơn - Chủ tịch CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và 500 triệu từ Acecook. VFF thưởng đội futsal nữ 500 triệu đồng vì HCV SEA Games.



Ngày 19.12, hai đội tuyển U.22 và futsal nữ sẽ về nước trên chuyến bay VN614, cất cánh lúc 15 giờ 55 và hạ cánh sân Nội Bài lúc 17 giờ 50.











U.22 Việt Nam mừng chiến thắng ẢNH: NHẬT THỊNH

Đình Bắc chia vui với người hâm mộ ẢNH: NHẬT THỊNH

Thanh Nhàn mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2

Lý Đức chơi dũng mãnh như chiến binh ẢNH: NHẬT THỊNH

HLV Kim Sang-sik đã truyền lửa cho học trò ẢNH: NHẬT THỊNH