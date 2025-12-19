HLV Kim Sang-sik xúc động: 'Tôi tự hào về U.22 Việt Nam, đã không bỏ cuộc dù từng ở thế thua 0-2'





HLV Kim Sang-sik đã rất lo khi các học trò chơi bế tắc ở hiệp 1, nhưng rồi...

Trên sân Rajamangala, HLV Kim Sang-sik hồ hởi: "Tôi cảm thấy rất vui khi lần đầu giành vàng ở SEA Games. Tất cả nhờ vào sự cố gắng, không bỏ cuộc, dù phải thi đấu trong thế trận thua 0-2. Cảm ơn các cầu thủ không bỏ cuộc để tạo ra thành tích này. Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến CĐV đến trực tiếp cổ vũ cũng như người hâm mộ ở quê nhà. Tôi cảm thấy rất vui. U.22 Việt Nam và đội tuyển Việt Nam đều vô địch".

Vô địch SEA Games, thầy trò HLV Kim Sang-sik hướng thẳng Asian Cup

Đội U.22 Việt Nam đã có những giây phút khó khăn, chơi bế tắc và bị dẫn trước 0-2 sau 45 phút đầu tiên. Tuy nhiên, toàn đội chơi khởi sắc trong phần còn lại của trận đấu để gỡ hòa 2-2 và ghi thêm 1 bàn trong hiệp phụ để thắng chung cuộc 3-2.

HLV Kim Sang-sik đã có những điều chỉnh nhân sự, chiến thuật hợp lý để giúp đội U.22 Việt Nam lội ngược dòng thành công ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Nhà cầm quân người Hàn Quốc chia sẻ: "Trong quá trình chuẩn bị, tập luyện, các cầu thủ đã làm rất là tốt nhưng mà mới đầu vào trận đấu thì các bạn ấy có vẻ hơi bị nặng nề. Cũng có thể lý do là khi thi đấu đông khán giả như vậy nên cũng bị mất 1 chút tự tin. Nhưng các cầu thủ càng chơi càng thể hiện hết mình, càng chơi càng hay nên tôi cảm thấy rất tự hào về các cầu thủ. Chúng tôi sẽ lấy sự tự tin này làm tiền đề, tiếp tục cố gắng để giành thành tích tốt ở VCK U.23 châu Á 2026. Sau chức vô địch U.22 Đông Nam Á và HCV SEA Games, các cầu thủ sẽ có thêm rất nhiều tự tin để có thể bước vào VCK sắp tới".



