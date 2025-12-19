Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao SEA Games 33

HLV Kim Sang-sik xúc động: 'Tôi tự hào về U.22 Việt Nam, đã không bỏ cuộc dù từng ở thế thua 0-2'

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
(từ Bangkok)
19/12/2025 00:04 GMT+7

Tối 18.12, HLV Kim Sang-sik không giấu được niềm hạnh phúc khi các học trò lội ngược dòng ngoạn mục, mang về tấm HCV môn bóng đá nam SEA Games 33.


HLV Kim Sang-sik đã rất lo khi các học trò chơi bế tắc ở hiệp 1, nhưng rồi...

Trên sân Rajamangala, HLV Kim Sang-sik hồ hởi: "Tôi cảm thấy rất vui khi lần đầu giành vàng ở SEA Games. Tất cả nhờ vào sự cố gắng, không bỏ cuộc, dù phải thi đấu trong thế trận thua 0-2. Cảm ơn các cầu thủ không bỏ cuộc để tạo ra thành tích này. Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến CĐV đến trực tiếp cổ vũ cũng như người hâm mộ ở quê nhà. Tôi cảm thấy rất vui. U.22 Việt Nam và đội tuyển Việt Nam đều vô địch".

Vô địch SEA Games, thầy trò HLV Kim Sang-sik hướng thẳng Asian Cup

Đội U.22 Việt Nam đã có những giây phút khó khăn, chơi bế tắc và bị dẫn trước 0-2 sau 45 phút đầu tiên. Tuy nhiên, toàn đội chơi khởi sắc trong phần còn lại của trận đấu để gỡ hòa 2-2 và ghi thêm 1 bàn trong hiệp phụ để thắng chung cuộc 3-2.

HLV Kim Sang-sik xúc động: 'Tôi tự hào về U.22 Việt Nam, đã không bỏ cuộc dù từng ở thế thua 0-2'- Ảnh 1.

HLV Kim Sang-sik đã có những điều chỉnh nhân sự, chiến thuật hợp lý để giúp đội U.22 Việt Nam lội ngược dòng thành công

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Nhà cầm quân người Hàn Quốc chia sẻ: "Trong quá trình chuẩn bị, tập luyện, các cầu thủ đã làm rất là tốt nhưng mà mới đầu vào trận đấu thì các bạn ấy có vẻ hơi bị nặng nề. Cũng có thể lý do là khi thi đấu đông khán giả như vậy nên cũng bị mất 1 chút tự tin. Nhưng các cầu thủ càng chơi càng thể hiện hết mình, càng chơi càng hay nên tôi cảm thấy rất tự hào về các cầu thủ. Chúng tôi sẽ lấy sự tự tin này làm tiền đề, tiếp tục cố gắng để giành thành tích tốt ở VCK U.23 châu Á 2026. Sau chức vô địch U.22 Đông Nam Á và HCV SEA Games, các cầu thủ sẽ có thêm rất nhiều tự tin để có thể bước vào VCK sắp tới".


Tin liên quan

Đình Bắc hóa 'chú bộ đội', sau chiến thắng tuyệt đối điện ảnh của U.22 Việt Nam

Đình Bắc hóa 'chú bộ đội', sau chiến thắng tuyệt đối điện ảnh của U.22 Việt Nam

Hình ảnh Nguyễn Đình Bắc đội chiếc mũ cối ăn mừng sau chiến thắng nghẹt thở trước Thái Lan đã trở thành biểu tượng cho tinh thần Việt Nam kiên cường tại chung kết SEA Games 33.

HLV Kim Sang-sik đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam

Báo Thái Lan đau đớn khi nhìn đội nhà mất HCV, ông Kim vừa nhảy vừa hét ‘Việt Nam vô địch’

Khám phá thêm chủ đề

Kim Sang-sik SEA Games 33 U.23 Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận