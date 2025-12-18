Đình Bắc hóa 'chú bộ đội', sau chiến thắng tuyệt đối điện ảnh của U.22 Việt Nam

Tình cảm ấm áp của người hâm mộ với U.22 Việt Nam

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên trên sân vận động Rajamangala tối 18.12, U.22 Việt Nam vỡ òa trong niềm sung sướng tột độ sau màn lội ngược dòng không tưởng để giành tấm HCV SEA Games 33. Các cầu thủ U.22 Việt Nam đã chạy về phía khán đài để chia vui cùng người hâm mộ. Trong khoảnh khắc đó, một hình ảnh cực kỳ ấn tượng và giàu cảm xúc đã lọt vào ống kính truyền thông: tiền đạo trẻ Nguyễn Đình Bắc tươi cười rạng rỡ, trên đầu đội chiếc mũ cối màu xanh lá cây do một CĐV tặng.

Đình Bắc hóa thân thành chú bộ đội sau trận chung kết ảnh: nhật thịnh

Khoác lên mình chiếc nón quá đỗi thân thuộc và gần gũi với mỗi người Việt Nam, Đình Bắc hóa thân thành một "chú bộ đội" mộc mạc ngay trên đất Thái. Hình ảnh này không chỉ là một khoảnh khắc vui vẻ đời thường, mà trong bối cảnh của trận chung kết nghẹt thở, nó như một sự khẳng định mạnh mẽ về ý chí kiên cường, tinh thần bất khuất và không bao giờ bỏ cuộc của người Việt Nam. Tinh thần ấy đã được Đình Bắc và các đồng đội thể hiện trọn vẹn trong hơn 120 phút thi đấu đầy quả cảm.

Trước đó, ít ai dám nghĩ đến một cái kết có hậu như vậy khi hiệp 1 khép lại. Thi đấu dưới áp lực khủng khiếp của khán giả nhà, U.22 Việt Nam đã để U.22 Thái Lan dẫn trước tới 2-0 sau 45 phút đầu tiên. Nhưng đúng vào lúc khó khăn nhất, bản lĩnh của các cầu thủ Việt Nam đã được đánh thức. Đội bóng của HLV Kim Sang-sik đã tạo nên một kịch bản "điện ảnh" khi vùng lên mạnh mẽ để gỡ hòa trong hiệp 2, trước khi kết liễu đối thủ với bàn thắng ấn định chiến thắng 3-2 trong hiệp phụ.

Cầu thủ U.22 Việt Nam trong vòng tay của người hâm mộ trên sân Rajamangala ẢNH: NHẬT THỊNH

Người trực tiếp thắp lên ngọn lửa hy vọng cho cuộc lội ngược dòng ngoạn mục đó chính là "chú bộ đội" Đình Bắc. Ngay đầu hiệp 2, Đình Bắc đã buộc thủ môn đối phương phải phạm lỗi, mang về quả phạt đền. Chính anh là người lạnh lùng bước lên chấm 11m, dứt điểm thành công rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Bàn thắng ấy đã cởi bỏ nút thắt tâm lý, mở ra chiến thắng lịch sử cho U.22 Việt Nam ngay trên sân nhà của đại kình địch.

Đình Bắc chính là người ghi bàn đầu tiên cho U.22 Việt Nam, mở ra chiến thắng ngược dòng ngoạn mục ở trận chung kết ẢNH: NHẬT THỊNH

Đình Bắc và các đồng đội tri ân người hâm mộ ẢNH: NHẬT THỊNH

