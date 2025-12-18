HLV Kim Sang-sik đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam

HLV Kim Sang-sik lập hat-trick vô địch trong năm 2025

Năm 2025 khép lại theo cách không thể ngọt ngào hơn với người hâm mộ bóng đá nước nhà. HLV Kim Sang-sik đã hoàn tất mảnh ghép cuối cùng trong bộ sưu tập danh hiệu của mình, tạo nên cột mốc có lẽ rất khó phá sau này. Chỉ trong vòng chưa đầy 12 tháng, ông đã dẫn dắt các cấp độ đội tuyển Việt Nam chinh phục cả ba đỉnh cao danh giá nhất khu vực: AFF Cup, giải U.23 Đông Nam Á và mới nhất là SEA Games 33.

Giá trị của cú "ăn ba" lịch sử này càng trở nên đáng nhớ và giàu cảm xúc hơn khi bại tướng của Việt Nam trong hai trận chung kết quan trọng nhất đều là đại kình địch Thái Lan. Ngay đầu năm, tuyển Việt Nam đã khẳng định vị thế số 1 khu vực khi đánh bại người Thái để nâng cao chiếc cúp AFF Cup danh giá. Đến giữa năm, lứa cầu thủ trẻ tiếp tục mang về chức vô địch U.23 Đông Nam Á như một bước đệm hoàn hảo.

Vô địch SEA Games, thầy trò HLV Kim Sang-sik hướng thẳng Asian Cup

HLV Kim Sang-sik lập hat-trick vô địch cùng bóng đá Việt Nam trong năm 2025 ẢNH: NHẬT THỊNH

Nhưng đỉnh cao của cảm xúc phải kể đến tấm HCV SEA Games 33 vừa qua. Trận chung kết gặp U.22 Thái Lan thực sự là một thước phim hành động kịch tính đến nghẹt thở. Bị đối thủ dẫn trước tới 2-0 ngay trong hiệp 1, tưởng chừng như giấc mơ vàng đã tan vỡ trước mắt các chàng trai trẻ Việt Nam. Thế nhưng, U.22 Việt Nam trở lại mạnh mẽ sau giờ nghỉ với tinh thần rực lửa, kiên cường gỡ hòa và hoàn tất cuộc lội ngược dòng không tưởng với tỷ số 3-2 trong hiệp phụ.

Chiến thắng ngoạn mục ấy không chỉ bảo vệ thành công ngôi vương mà còn chính thức đưa HLV Kim Sang-sik bước vào "ngôi đền huyền thoại" của bóng đá Việt Nam với một di sản mà có lẽ rất khó bị phá sau này.

Phạm Lý Đức gỡ hòa 2-2 cho U.22 Việt Nam ẢNH: NHẬT THỊNH

Highlight U.22 Việt Nam 3-2 U.22 Thái Lan: Chiến thắng cảm xúc, HCV SEA Games xứng đáng

Đình Bắc là người ghi bàn rút ngắn tỷ số 1-2, mở màn cho cuộc ngược dòng ngoạn mục của U.22 Việt Nam ẢNH: NHẬT THỊNH