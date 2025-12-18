Lý Đức vỡ òa hạnh phúc: 'Ba mẹ ơi con làm được rồi, HCV này dành tặng Văn Trường'

"Cảm xúc như đồ thị hình sin"

Chia sẻ sau trận chung kết đầy cảm xúc, hậu vệ mang áo số 3 không giấu được sự xúc động: “Cảm xúc của em lúc này thực sự rất tuyệt vời. Ba mẹ ơi, ước mơ con làm được rồi. Đây không chỉ là ước mơ của riêng em mà còn là ước mơ của ba mẹ và cả gia đình”.

Lý Đức thừa nhận trận đấu với U.22 Thái Lan mang đến những cảm xúc trái ngược liên tiếp. “Thực sự cảm xúc của trận này giống như một đồ thị hình sin. Khi bị dẫn trước, tim em như muốn nhảy ra ngoài. Nhưng tụi em không hề nao núng”, anh nói.

Lý Đức góp công lớn trong bàn thắng cân bằng tỷ số 2-2 ẢNH: Nhật Thịnh

Theo cầu thủ sinh năm 2003, sau hiệp 1 gặp nhiều khó khăn, toàn đội đã nhìn thẳng vào nhau trong phòng thay đồ để tự nhắc nhở về trách nhiệm với người hâm mộ.

“Tụi em nói với nhau rằng phải chiến đấu 100% vì màu cờ sắc áo, vì người hâm mộ Việt Nam”, Lý Đức chia sẻ.

Cảm xúc vỡ òa tại “thánh địa” Rajamangala, HLV Kim Sang-sik nhảy mừng giữa biển CĐV Việt Nam

HCV SEA Games Lý Đức dành tặng Văn Trường

Tinh thần đó được cụ thể hóa rõ ràng trong hiệp 2. Phút 60, từ quả phạt góc bên cánh phải của Phi Hoàng, Hiểu Minh và Lý Đức cùng băng vào gây sức ép. Thủ môn Sorawat phán đoán sai điểm rơi, tạo điều kiện để hậu vệ Waris lúng túng phản lưới nhà, giúp U.22 Việt Nam cân bằng tỷ số 2-2. Dù chơi chưa tốt trong hiệp 1, Hiểu Minh và Lý Đức đã để lại dấu ấn rõ nét sau giờ nghỉ bằng sự xông xáo và khả năng gây áp lực ở các tình huống cố định.

Cầu thủ Thái gục ngã sau trận, cầu thủ Việt Nam an ủi

Không chỉ nhắc đến tập thể, Lý Đức còn gửi lời động viên đến người đồng đội đang chấn thương. “Tụi em chiến đấu vì Văn Trường. Em tin bạn sẽ sớm trở lại, tất cả anh em đều luôn chờ bạn”, anh nói.

Khép lại buổi phỏng vấn, trung vệ trẻ dành lời cảm ơn cho các CĐV đã luôn sát cánh cùng đội tuyển: “Dù thi đấu trên sân khách, tụi em vẫn cảm nhận được sự ủng hộ rất lớn từ người hâm mộ Việt Nam. Đó là động lực để tụi em chiến đấu đến phút cuối cùng”.

Chiến thắng 3-2 trước U.22 Thái Lan không chỉ mang về HCV SEA Games 33 cho U.22 Việt Nam, mà còn là dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Lý Đức, người đã góp phần quan trọng vào hành trình ngược dòng đầy cảm xúc của đội bóng áo đỏ.