Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao SEA Games 33

Lý Đức vỡ òa hạnh phúc: 'Ba mẹ ơi con làm được rồi, HCV này dành tặng Văn Trường'

Quỳnh Phương - Đồng Nguyên Khang
18/12/2025 22:31 GMT+7

Khoảnh khắc U.22 Việt Nam hoàn tất màn ngược dòng để giành HCV bóng đá nam SEA Games 33, Lý Đức là một trong những cầu thủ đầu tiên chạy về phía khán đài, nơi các CĐV Việt Nam đang vỡ òa trong niềm vui chiến thắng.

"Cảm xúc như đồ thị hình sin"

Chia sẻ sau trận chung kết đầy cảm xúc, hậu vệ mang áo số 3 không giấu được sự xúc động: “Cảm xúc của em lúc này thực sự rất tuyệt vời. Ba mẹ ơi, ước mơ con làm được rồi. Đây không chỉ là ước mơ của riêng em mà còn là ước mơ của ba mẹ và cả gia đình”.

Lý Đức thừa nhận trận đấu với U.22 Thái Lan mang đến những cảm xúc trái ngược liên tiếp. “Thực sự cảm xúc của trận này giống như một đồ thị hình sin. Khi bị dẫn trước, tim em như muốn nhảy ra ngoài. Nhưng tụi em không hề nao núng”, anh nói.

Lý Đức vỡ òa hạnh phúc: 'Ba mẹ ơi con làm được rồi, HCV này dành tặng Văn Trường'- Ảnh 1.

Lý Đức góp công lớn trong bàn thắng cân bằng tỷ số 2-2

ẢNH: Nhật Thịnh

Theo cầu thủ sinh năm 2003, sau hiệp 1 gặp nhiều khó khăn, toàn đội đã nhìn thẳng vào nhau trong phòng thay đồ để tự nhắc nhở về trách nhiệm với người hâm mộ.

“Tụi em nói với nhau rằng phải chiến đấu 100% vì màu cờ sắc áo, vì người hâm mộ Việt Nam”, Lý Đức chia sẻ.

Cảm xúc vỡ òa tại “thánh địa” Rajamangala, HLV Kim Sang-sik nhảy mừng giữa biển CĐV Việt Nam

HCV SEA Games Lý Đức dành tặng Văn Trường

Tinh thần đó được cụ thể hóa rõ ràng trong hiệp 2. Phút 60, từ quả phạt góc bên cánh phải của Phi Hoàng, Hiểu Minh và Lý Đức cùng băng vào gây sức ép. Thủ môn Sorawat phán đoán sai điểm rơi, tạo điều kiện để hậu vệ Waris lúng túng phản lưới nhà, giúp U.22 Việt Nam cân bằng tỷ số 2-2. Dù chơi chưa tốt trong hiệp 1, Hiểu Minh và Lý Đức đã để lại dấu ấn rõ nét sau giờ nghỉ bằng sự xông xáo và khả năng gây áp lực ở các tình huống cố định.

Cầu thủ Thái gục ngã sau trận, cầu thủ Việt Nam an ủi

Không chỉ nhắc đến tập thể, Lý Đức còn gửi lời động viên đến người đồng đội đang chấn thương. “Tụi em chiến đấu vì Văn Trường. Em tin bạn sẽ sớm trở lại, tất cả anh em đều luôn chờ bạn”, anh nói.

Khép lại buổi phỏng vấn, trung vệ trẻ dành lời cảm ơn cho các CĐV đã luôn sát cánh cùng đội tuyển: “Dù thi đấu trên sân khách, tụi em vẫn cảm nhận được sự ủng hộ rất lớn từ người hâm mộ Việt Nam. Đó là động lực để tụi em chiến đấu đến phút cuối cùng”.

Chiến thắng 3-2 trước U.22 Thái Lan không chỉ mang về HCV SEA Games 33 cho U.22 Việt Nam, mà còn là dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Lý Đức, người đã góp phần quan trọng vào hành trình ngược dòng đầy cảm xúc của đội bóng áo đỏ.

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Tin liên quan

Báo chí khu vực: 'Thái Lan run rẩy, mất HCV vào tay U.23 Việt Nam vì ông Kim quá giỏi’

Báo chí khu vực: 'Thái Lan run rẩy, mất HCV vào tay U.23 Việt Nam vì ông Kim quá giỏi’

Truyền thông Đông Nam Á đã bày tỏ sự ngạc nhiên với những chiến thuật mà HLV Kim Sang-sik đã thể hiện ở trận chung kết SEA Games 33, giúp U.23 Việt Nam ngược dòng đánh bại U.23 Thái Lan để giành HCV.

Thắng nghẹt thở Thái Lan, màn lội ngược dòng siêu đẳng cấp giành vàng của U.23 Việt Nam: VFF thưởng lớn!

Tổ trọng tài điều hành chung kết đang khởi động, kỳ vọng không mắc sai sót

Khám phá thêm chủ đề

Lý Đức Sea games SEA Games 33 chung kết U.22 Việt Nam U.22 Thái Lan
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận