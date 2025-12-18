Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao SEA Games 33

Tổ trọng tài điều hành chung kết đang khởi động, kỳ vọng không mắc sai sót

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
18/12/2025 19:02 GMT+7

Còn 30 phút nữa, trận chung kết SEA Games 33 sẽ diễn ra giữa U.23 Việt Nam và Thái Lan. Tổ trọng tài cũng đang khởi động.

Trọng tài chính là Mooud Bonyadifard sinh năm 1985 tại Shahr-e Kord, Iran và sớm bén duyên với nghiệp cầm còi. 

Ông chính thức bước vào làng trọng tài chuyên nghiệp từ năm 2011 tại giải Persian Gulf Pro League - giải vô địch quốc gia Iran - và chỉ hai năm sau đó được FIFA công nhận là trọng tài quốc tế - một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của bất kỳ trọng tài nào.

Lộ diện tổ trọng tài điều hành chung kết SEA Games 33

- Ảnh 1.

Thầy Kim ra hiệu đặc biệt, HLV Kiatisuk hỏi thăm phóng viên trước giờ chung kết SEA Games

- Ảnh 2.

Trọng tài chính (giữa) là người Iran. 2 trọng tài biên ông Ildorom Alireza (người Iran, bìa phải) và ông Bang Ji-yeol (người Hàn Quốc).

- Ảnh 3.

Trọng tài FIFA Bonyadifard liên tục được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tín nhiệm giao nhiệm vụ tại nhiều giải đấu quan trọng. Ông từng được phân công cầm còi ở AFC Champions League Elite, giải đấu CLB hàng đầu châu Á, và được chọn điều hành những trận đấu tại AFC Asian Cup - sân chơi lớn nhất cấp đội tuyển quốc gia khu vực lục địa.

2 trọng tài biên cũng là ông Ildorom Alireza (người Iran) và ông Bang Ji-yeol (người Hàn Quốc).

Thùy Trang cùng đội tuyển futsal nữ Việt Nam đoạt HCV SEA Games lịch sử: Tuyệt vời!

Thùy Trang cùng đội tuyển futsal nữ Việt Nam đoạt HCV SEA Games lịch sử: Tuyệt vời!

Trần Thị Thùy Trang viết nên lịch sử khi giúp đội tuyển futsal nữ Việt Nam thắng đậm Indonesia để trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên đoạt HCV SEA Games ở sân 11 người và futsal.

