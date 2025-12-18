Tổ trọng tài điều hành chung kết đang khởi động, kỳ vọng không mắc sai sót

Trọng tài chính là Mooud Bonyadifard sinh năm 1985 tại Shahr-e Kord, Iran và sớm bén duyên với nghiệp cầm còi.

Ông chính thức bước vào làng trọng tài chuyên nghiệp từ năm 2011 tại giải Persian Gulf Pro League - giải vô địch quốc gia Iran - và chỉ hai năm sau đó được FIFA công nhận là trọng tài quốc tế - một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của bất kỳ trọng tài nào.

Trọng tài chính (giữa) là người Iran. 2 trọng tài biên ông Ildorom Alireza (người Iran, bìa phải) và ông Bang Ji-yeol (người Hàn Quốc).

Trọng tài FIFA Bonyadifard liên tục được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tín nhiệm giao nhiệm vụ tại nhiều giải đấu quan trọng. Ông từng được phân công cầm còi ở AFC Champions League Elite, giải đấu CLB hàng đầu châu Á, và được chọn điều hành những trận đấu tại AFC Asian Cup - sân chơi lớn nhất cấp đội tuyển quốc gia khu vực lục địa.



