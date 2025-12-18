HLV Kim Sang-sik có hành động đặc biệt trước chung kết U.23 Việt Nam đại chiến Thái Lan

Ngay từ lúc 18 giờ 10, HLV Kim Sang-sik và nhóm cầu thủ dự bị của đội U.23 Việt Nam đi dạo trên mặt sân Rajamangala. Nhà cầm quân người Hàn Quốc nhận ra nhóm phóng viên Việt Nam. Ông tiến đến gần, giơ nắm đấm lên cao để thể hiện tinh thần quyết tâm chiến thắng. HLV Kim Sang-sik cũng thoải mái chụp ảnh cùng các cộng sự, đi dạo quanh mặt sân Rajamangala để kiểm tra chất lượng cỏ.
Trong khi đó, các CĐV Việt Nam bắt đầu di chuyển vào trong sân khi trận đấu đang đến gần. Không khí bên trong "chảo lửa" Rajamangala bắt đầu sôi động hơn. Tất cả đang chờ tin chiến thắng của đội U.23 Việt Nam.
