HLV Kim Sang-sik có hành động đặc biệt trước chung kết U.23 Việt Nam đại chiến Thái Lan

Ngay từ lúc 18 giờ 10, HLV Kim Sang-sik và nhóm cầu thủ dự bị của đội U.23 Việt Nam đi dạo trên mặt sân Rajamangala. Nhà cầm quân người Hàn Quốc nhận ra nhóm phóng viên Việt Nam. Ông tiến đến gần, giơ nắm đấm lên cao để thể hiện tinh thần quyết tâm chiến thắng. HLV Kim Sang-sik cũng thoải mái chụp ảnh cùng các cộng sự, đi dạo quanh mặt sân Rajamangala để kiểm tra chất lượng cỏ.

Gương mặt cực kỳ quyết tâm của HLV Kim Sang-sik ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

HLV Kim Sang-sik khát khao cháy bỏng giành HCV, nhưng không quá áp lực. Ông tỏ ra khá thoải mái trước trận đấu ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Thái Sơn, Thanh Nhàn... tỏ ra tự tin, sẵn sàng bùng nổ nếu được trao cơ hội trong hiệp 2 ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

CĐV Việt Nam mặc áo in hình HLV Sang-sik và các tuyển thủ U.23 Việt Nam ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

CĐV Việt Nam hò hét trên khán đài ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Những câu hát "Việt Nam, Hồ Chí Minh" vang lên đầy hào hùng, xúc động ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Một chiếc cúp, biểu tượng cho chiến thắng cũng được đem vào sân ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Một góc khán đài sân Rajamangala đang được "nhuộm đỏ" ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Trong khi đó, các CĐV Việt Nam bắt đầu di chuyển vào trong sân khi trận đấu đang đến gần. Không khí bên trong "chảo lửa" Rajamangala bắt đầu sôi động hơn. Tất cả đang chờ tin chiến thắng của đội U.23 Việt Nam.