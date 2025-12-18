Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao SEA Games 33

HLV Kim Sang-sik có hành động đặc biệt trước chung kết U.23 Việt Nam đại chiến Thái Lan

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
(từ Bangkok)
18/12/2025 18:41 GMT+7

Tối 18.12, HLV Kim Sang-sik cho thấy sự quyết tâm cao độ trước trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33 giữa đội U.23 Việt Nam và Thái Lan, diễn ra lúc 19 giờ 30 trên sân Rajamangala.

Ngay từ lúc 18 giờ 10, HLV Kim Sang-sik và nhóm cầu thủ dự bị của đội U.23 Việt Nam đi dạo trên mặt sân Rajamangala. Nhà cầm quân người Hàn Quốc nhận ra nhóm phóng viên Việt Nam. Ông tiến đến gần, giơ nắm đấm lên cao để thể hiện tinh thần quyết tâm chiến thắng. HLV Kim Sang-sik cũng thoải mái chụp ảnh cùng các cộng sự, đi dạo quanh mặt sân Rajamangala để kiểm tra chất lượng cỏ.

HLV Kim Sang-sik có hành động đặc biệt trước chung kết U.23 Việt Nam đại chiến Thái Lan- Ảnh 1.

Gương mặt cực kỳ quyết tâm của HLV Kim Sang-sik

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Thầy Kim ra hiệu đặc biệt, HLV Kiatisuk hỏi thăm phóng viên trước giờ chung kết SEA Games

HLV Kim Sang-sik có hành động đặc biệt trước chung kết U.23 Việt Nam đại chiến Thái Lan- Ảnh 2.

HLV Kim Sang-sik khát khao cháy bỏng giành HCV, nhưng không quá áp lực. Ông tỏ ra khá thoải mái trước trận đấu

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

HLV Kim Sang-sik có hành động đặc biệt trước chung kết U.23 Việt Nam đại chiến Thái Lan- Ảnh 3.

Thái Sơn, Thanh Nhàn... tỏ ra tự tin, sẵn sàng bùng nổ nếu được trao cơ hội trong hiệp 2

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

HLV Kim Sang-sik có hành động đặc biệt trước chung kết U.23 Việt Nam đại chiến Thái Lan- Ảnh 4.

CĐV Việt Nam mặc áo in hình HLV Sang-sik và các tuyển thủ U.23 Việt Nam

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

HLV Kim Sang-sik có hành động đặc biệt trước chung kết U.23 Việt Nam đại chiến Thái Lan- Ảnh 5.

CĐV Việt Nam hò hét trên khán đài

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

HLV Kim Sang-sik có hành động đặc biệt trước chung kết U.23 Việt Nam đại chiến Thái Lan- Ảnh 6.

Những câu hát "Việt Nam, Hồ Chí Minh" vang lên đầy hào hùng, xúc động

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Sắc đỏ ngập tràn SVĐ Rajamangala trước chung kết SEA Games, CĐV dự đoán tỷ số

HLV Kim Sang-sik có hành động đặc biệt trước chung kết U.23 Việt Nam đại chiến Thái Lan- Ảnh 7.

Một chiếc cúp, biểu tượng cho chiến thắng cũng được đem vào sân

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

HLV Kim Sang-sik có hành động đặc biệt trước chung kết U.23 Việt Nam đại chiến Thái Lan- Ảnh 8.

Một góc khán đài sân Rajamangala đang được "nhuộm đỏ"

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Trong khi đó, các CĐV Việt Nam bắt đầu di chuyển vào trong sân khi trận đấu đang đến gần. Không khí bên trong "chảo lửa" Rajamangala bắt đầu sôi động hơn. Tất cả đang chờ tin chiến thắng của đội U.23 Việt Nam. 

U.23 Việt Nam Kim Sang-sik SEA Games 33
