CĐV đặc biệt của U.23 Việt Nam: 'Mong trọng tài công tâm, đội tuyển nữ đã chịu thiệt rồi'

Không khí cực "nóng" trước giờ chung kết bóng đá nam SEA Games 33

19 giờ 30 phút tối nay (18.12), SVĐ Rajamangala là tâm điểm của bóng đá Đông Nam Á khi U.23 Việt Nam đối đầu U.23 Thái Lan trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33. Đây là cuộc so tài được chờ đợi nhất giải, quyết định cho tấm HCV danh giá.

CĐV Việt Nam đông không kém gì CĐV chủ nhà ẢNH: NHẬT THỊNH

Sắc đỏ ngập tràn SVĐ Rajamangala trước chung kết SEA Games, CĐV dự đoán tỷ số

Cờ đỏ sao vàng và băng rôn đã sẵn sàng ẢNH: NHẬT THỊNH

Các CĐV Việt Nam có mặt ở sân từ rất sớm ẢNH: NHẬT THỊNH

Từ hơn 17 giờ chiều, dòng người hâm mộ đã đổ về Rajamangala ngày một đông. Dù là sân nhà của Thái Lan, sắc đỏ của lá cờ Việt Nam vẫn ngập tràn từ phía ngoài cho đến bên trong SVĐ.

Sự cuồng nhiệt của các cổ động viên là nguồn động viên tinh thần to lớn dành cho thầy trò U.23 Việt Nam trước giờ bóng lăn. Trong bối cảnh phải thi đấu trên sân đối phương và chịu áp lực lớn từ khán giả chủ nhà, sự tiếp lửa mạnh mẽ từ khán đài được kỳ vọng sẽ giúp các cầu thủ Việt Nam thêm tự tin, bản lĩnh để bước vào trận đấu quan trọng nhất giải.

NSƯT - ảo thuật gia mong trọng tài sẽ làm việc công tâm

Chia sẻ trước giờ bóng lăn, NSƯT - ảo thuật gia Minh Tuấn, cho biết ông cùng đoàn hơn 30 người đã sang Thái Lan từ hôm qua để theo dõi và cổ vũ cho các đội tuyển bóng đá Việt Nam.

Một hình ảnh quá đẹp trước trận chung kết (NSƯT - ảo thuật gia Minh Tuấn đeo kính, đứng giữa)

ẢNH: NHẬT THỊNH

NSƯT - ảo thuật gia Minh Tuấn đã có mặt từ hôm qua để cổ vũ bóng đá nữ ẢNH: NGHI THẠO

“Hôm qua chúng tôi có mặt ở Chonburi để cổ vũ bóng đá nữ, còn hôm nay lên Bangkok để tiếp lửa cho U.23 nam. Anh em từ nhiều nơi như Hà Nội, Quảng Trị cùng tụ họp lại chỉ với một niềm tin chung là Việt Nam sẽ chiến thắng,” NSƯT Minh Tuấn nói.

Dù thừa nhận trận chung kết sẽ rất căng thẳng, nhưng ông khẳng định: “Đây là trận đấu khó, nhưng tôi tin chắc Việt Nam sẽ thắng. Nếu mình thắng thuyết phục thì chẳng có gì phải lo ngại".

Khi được hỏi về những lo lắng liên quan đến công tác trọng tài, ông Tuấn thẳng thắn chia sẻ: “Chuyện trọng tài thì lâu nay vẫn là câu chuyện khiến người hâm mộ băn khoăn. Hôm qua chúng ta cũng từng chịu thiệt rồi. Nhưng hôm nay anh em vẫn tin rằng các trọng tài sẽ rút kinh nghiệm, làm việc công tâm và hợp lý”.

Chung niềm tin đó, ông Phùng Quyết Thắng, CĐV đi cùng đoàn từ Hà Nội và Quảng Trị, tự tin dự đoán: “Tôi tin chắc Việt Nam sẽ chiến thắng, thậm chí là một chiến thắng nhẹ nhàng. 2-0 là tỷ số tôi mong đợi”.

Ông Phùng Quyết Thắng tin U.23 Việt Nam sẽ thắng 2-0 ẢNH: NGHI THẠO

Trận chung kết tối nay không chỉ là cuộc chiến vì HCV SEA Games, mà còn là màn so tài danh dự giữa hai nền bóng đá hàng đầu khu vực. Thầy trò HLV Kim Sang-sik đã sẵn sàng, CĐV cũng đã sẵn sàng.

Dưới đây là một số hình ảnh ngay lúc này tại SVĐ Rajamangala trước trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33:

2 CĐV Việt Nam dễ thương ẢNH: NGHI THẠO

CĐV Việt Nam rạng rỡ trước trận chung kết bóng đá nam SEA Games ẢNH: NHẬT THỊNH

Sắc đỏ ngập tràn từ bên ngoài sân ẢNH: NHẬT THỊNH

Hai CĐV lớn tuổi lặn lội đến cổ vũ trực tiếp cho đội ẢNH: NHẬT THỊNH

Nguồn cổ vũ tinh thần ro lớn với thầy trò HLV Kim Sang-sik ẢNH: NHẬT THỊNH

Các CĐV Việt Nam rất máu lửa ẢNH: NHẬT THỊNH



