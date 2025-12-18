Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao SEA Games 33

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam thắng 2 ván đầu, vẫn thua ngược tiếc nuối trước Indonesia

Nghi Thạo
Nghi Thạo
(từ Bangkok)
18/12/2025 17:21 GMT+7

Đội tuyển bóng chuyền Việt Nam có khởi đầu tốt khi thắng trước 2 ván, nhưng chung cuộc vẫn thua ngược đầy đáng tiếc trước Indonesia ở trận bán kết.

Chiều 18.12 tại nhà thi đấu Huamark (Bangkok), đội tuyển bóng chuyền Việt Nam chạm trán với Indonesia, ở trận bán kết môn bóng chuyền nam trong nhà SEA Games 33. Trước đối thủ được đánh giá ngang tài ngang sức, các chàng trai Việt Nam đã có màn trình diễn cực kỳ thuyết phục trong 2 ván đấu đầu tiên, lần lượt thắng 25/21 và 25/20.

Dù vậy, đội tuyển Việt Nam bất ngờ chơi chùng xuống, trong khi Indonesia vùng lên mạnh mẽ. Đội bóng xứ sở vạn đảo thắng liên tiếp trong 3 ván, qua đó hoàn thành màn ngược dòng ngoạn mục. Indonesia thắng chung cuộc 3-2 (25/21, 25/20, 22/25, 19/25, 10/15) trước Indonesia.

Indonesia là đội đầu tiên vào chung kết, sẽ gặp đội thắng trong trận bán kết 2 giữa Thái Lan và Philippines. Trong khi đó, đội tuyển bóng chuyền Việt Nam sẽ tranh HCĐ với đội thua ở trận Thái Lan gặp Philippines, vào 15 giờ ngày 19.12.

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam thắng 2 ván đầu, vẫn thua ngược tiếc nuối trước Indonesia- Ảnh 1.

Trần Duy Tuyến (số 8) và các đồng đội thi đấu bản lĩnh trước Indonesia ở trận bán kết

ẢNH: NHẬT THỊNH

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam thắng 2 ván đầu, vẫn thua ngược tiếc nuối trước Indonesia- Ảnh 2.

Nguyễn Ngọc Thuân và các tay đập của Việt Nam thi đấu rất đồng đều. Đội tuyển bóng chuyền Việt Nam không gặp nhiều khó khăn để vươn lên dẫn trước 2-0 (25/21, 25/20)

ẢNH: NHẬT THỊNH

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam thắng 2 ván đầu, vẫn thua ngược tiếc nuối trước Indonesia- Ảnh 3.

Đội tuyển bóng chuyền Việt Nam vào bán kết với tư cách là đội nhì bảng, sau 2 trận thắng (trước Lào và Singapore) và 1 trận thua (trước Thái Lan) tại vòng bảng

ẢNH: NHẬT THỊNH

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam thắng 2 ván đầu, vẫn thua ngược tiếc nuối trước Indonesia- Ảnh 4.

Đội tuyển bóng chuyền Indonesia bước vào trận bán kết với thành tích toàn thắng ở vòng bảng, lần lượt trước Myanmar (3-0) và Philippines (3-0)

ẢNH: NHẬT THỊNH

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam thắng 2 ván đầu, vẫn thua ngược tiếc nuối trước Indonesia- Ảnh 5.

Các CĐV Việt Nam tạo nên bầu không khí sôi động tại nhà thi đấu Huamark

ẢNH: NHẬT THỊNH

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam thắng 2 ván đầu, vẫn thua ngược tiếc nuối trước Indonesia- Ảnh 6.

Đội tuyển bóng chuyền Indonesia sau khi để thua 2 ván đầu đã vùng lên mạnh mẽ ở ván đấu thứ 3, thắng Việt Nam 25/22

ẢNH: NHẬT THỊNH

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam thắng 2 ván đầu, vẫn thua ngược tiếc nuối trước Indonesia- Ảnh 7.

Tinh thần lên cao, Indonesia tiếp tục chơi tốt trong cả công và thủ để giành chiến thắng cách biệt 25/19 ván thứ 4. Đội bóng xứ sở vạn đảo quân bình tỷ số 2-2

ẢNH: NHẬT THỊNH

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam thắng 2 ván đầu, vẫn thua ngược tiếc nuối trước Indonesia- Ảnh 8.

Từ ván 3 đến ván 5, những miếng tấn công của Indonesia trở nên rất sắc bén. Hàng phòng ngự của họ cũng chắn hoặc đỡ thành công những cú đập bên phía Việt Nam. Indonesia ngược dòng ngoạn mục, thắng 3-2 để giành vé vào chung kết

ẢNH: NHẬT THỊNH

 

