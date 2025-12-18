Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam thắng 2 ván đầu, vẫn thua ngược tiếc nuối trước Indonesia

Đội tuyển bóng chuyền Việt Nam có khởi đầu tốt khi thắng trước 2 ván, nhưng chung cuộc vẫn thua ngược đầy đáng tiếc trước Indonesia ở trận bán kết.
Chiều 18.12 tại nhà thi đấu Huamark (Bangkok), đội tuyển bóng chuyền Việt Nam chạm trán với Indonesia, ở trận bán kết môn bóng chuyền nam trong nhà SEA Games 33. Trước đối thủ được đánh giá ngang tài ngang sức, các chàng trai Việt Nam đã có màn trình diễn cực kỳ thuyết phục trong 2 ván đấu đầu tiên, lần lượt thắng 25/21 và 25/20.
Dù vậy, đội tuyển Việt Nam bất ngờ chơi chùng xuống, trong khi Indonesia vùng lên mạnh mẽ. Đội bóng xứ sở vạn đảo thắng liên tiếp trong 3 ván, qua đó hoàn thành màn ngược dòng ngoạn mục. Indonesia thắng chung cuộc 3-2 (25/21, 25/20, 22/25, 19/25, 10/15) trước Indonesia.
Indonesia là đội đầu tiên vào chung kết, sẽ gặp đội thắng trong trận bán kết 2 giữa Thái Lan và Philippines. Trong khi đó, đội tuyển bóng chuyền Việt Nam sẽ tranh HCĐ với đội thua ở trận Thái Lan gặp Philippines, vào 15 giờ ngày 19.12.
