Thể thao SEA Games 33

Sân Rajamangala đông nghẹt, CĐV Việt Nam rực sắc đỏ: Hồi hộp chờ thầy trò thầy Kim thắng chung kết

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
(từ Bangkok)
18/12/2025 17:54 GMT+7

Chiều 18.12, các CĐV Việt Nam có mặt tại sân Rajamangala rất sớm để chuẩn bị theo dõi trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 giữa đội U.23 Việt Nam và Thái Lan.

Màn so tài giữa đội U.23 Việt NamThái Lan bắt đầu lúc 19 giờ 30. Ngay từ lúc 17 giờ, các CĐV Việt Nam đã đổ đến sân rất đông, tạo nên bầu không khí sôi động, sẵn sàng tiếp lửa cho thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Sân Rajamangala đông nghẹt, CĐV Việt Nam rực sắc đỏ: Hồi hộp chờ thầy trò thầy Kim thắng chung kết- Ảnh 1.

Các CĐV hào hứng check-in phía ngoài sân Rajamangala

ẢNH: NHẬT THỊNH

Sắc đỏ ngập tràn SVĐ Rajamangala trước chung kết SEA Games, CĐV dự đoán tỷ số

Sân Rajamangala đông nghẹt, CĐV Việt Nam rực sắc đỏ: Hồi hộp chờ thầy trò thầy Kim thắng chung kết- Ảnh 2.

Ai nấy đều mặc áo đỏ, đeo băng đô, dán sticker cờ đỏ sao vàng

ẢNH: NHẬT THỊNH

Sân Rajamangala đông nghẹt, CĐV Việt Nam rực sắc đỏ: Hồi hộp chờ thầy trò thầy Kim thắng chung kết- Ảnh 3.

Các CĐV lớn tuổi cũng không ngần ngại đến sân từ sớm để tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho U.23 Việt Nam

ẢNH: NHẬT THỊNH

Sân Rajamangala đông nghẹt, CĐV Việt Nam rực sắc đỏ: Hồi hộp chờ thầy trò thầy Kim thắng chung kết- Ảnh 4.

Mọi người hào hứng, hát "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" như trước bao trận chung kết quan trọng khác của bóng đá Việt Nam

ẢNH: NHẬT THỊNH

Sân Rajamangala đông nghẹt, CĐV Việt Nam rực sắc đỏ: Hồi hộp chờ thầy trò thầy Kim thắng chung kết- Ảnh 5.

Sân Rajamangala đông nghẹt, CĐV Việt Nam rực sắc đỏ: Hồi hộp chờ thầy trò thầy Kim thắng chung kết- Ảnh 6.

Sân Rajamangala đông nghẹt, CĐV Việt Nam rực sắc đỏ: Hồi hộp chờ thầy trò thầy Kim thắng chung kết- Ảnh 7.

Tất cả cùng chung một niềm tin chiến thắng

ẢNH: NHẬT THỊNH

Thầy Kim ra hiệu đặc biệt, HLV Kiatisuk hỏi thăm phóng viên trước giờ chung kết SEA Games

Sân Rajamangala đông nghẹt, CĐV Việt Nam rực sắc đỏ: Hồi hộp chờ thầy trò thầy Kim thắng chung kết- Ảnh 8.

Bầu không khí lễ hội tại sân Rajamangala

Sân Rajamangala đông nghẹt, CĐV Việt Nam rực sắc đỏ: Hồi hộp chờ thầy trò thầy Kim thắng chung kết- Ảnh 9.

Anh Trần Duy Đạt, CĐV nhiệt thành của bóng đá Việt Nam, luôn theo chân các đội tuyển quốc gia. Hôm qua, anh cũng có mặt tại Chonburi để cổ vũ thầy trò HLV Mai Đức Chung

ẢNH: NHẬT THỊNH

BTC ra thông báo cho CĐV Việt Nam

Liên quan đến việc vào sân theo dõi trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 giữa U.23 Việt Nam và U.23 Thái Lan, diễn ra vào 19 giờ ngày 18.12 trên sân Rajamangala, Ban tổ chức thông báo một số mốc thời gian quan trọng như sau:

- Cổng sân sẽ mở từ 18 giờ để khán giả vào sân. Đối với những CĐV chưa có vé, việc đăng ký Walk-in (đăng ký trực tiếp tại sân) chỉ được thực hiện trước 19 giờ (30 phút trước giờ bóng lăn) và áp dụng theo nguyên tắc đến trước – phục vụ trước, số lượng có hạn; CĐV cần mang theo CMND/CCCD hoặc hộ chiếu khi đăng ký.

- Đến 19 giờ 30, hệ thống và cổng sân sẽ chính thức đóng. Khán giả đến sau thời điểm này sẽ không được vào sân trong bất kỳ trường hợp nào, kể cả đã có vé hợp lệ. CĐV Việt Nam vui lòng chủ động đến sân sớm để bảo đảm quyền lợi và cùng tiếp lửa cho đội tuyển.

Trọng tài Iran thổi chung kết U.23 Việt Nam đấu Thái Lan, hy vọng không đi lại vết xe đổ trận nữ

Trọng tài Iran thổi chung kết U.23 Việt Nam đấu Thái Lan, hy vọng không đi lại vết xe đổ trận nữ

Trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 giữa U.23 Việt Nam và U.23 Thái Lan hứa hẹn là một trong những trận đấu đáng chú ý nhất của đại hội năm nay. Nhưng bên cạnh việc so tài giữa hai thế lực bóng đá trẻ, công tác trọng tài đang trở thành đề tài thu hút sự quan tâm lớn từ giới chuyên môn và người hâm mộ.

Khám phá thêm chủ đề

