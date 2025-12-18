Sân Rajamangala đông nghẹt, CĐV Việt Nam rực sắc đỏ: Hồi hộp chờ thầy trò thầy Kim thắng chung kết

Màn so tài giữa đội U.23 Việt Nam và Thái Lan bắt đầu lúc 19 giờ 30. Ngay từ lúc 17 giờ, các CĐV Việt Nam đã đổ đến sân rất đông, tạo nên bầu không khí sôi động, sẵn sàng tiếp lửa cho thầy trò HLV Kim Sang-sik.
BTC ra thông báo cho CĐV Việt Nam
Liên quan đến việc vào sân theo dõi trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 giữa U.23 Việt Nam và U.23 Thái Lan, diễn ra vào 19 giờ ngày 18.12 trên sân Rajamangala, Ban tổ chức thông báo một số mốc thời gian quan trọng như sau:
- Cổng sân sẽ mở từ 18 giờ để khán giả vào sân. Đối với những CĐV chưa có vé, việc đăng ký Walk-in (đăng ký trực tiếp tại sân) chỉ được thực hiện trước 19 giờ (30 phút trước giờ bóng lăn) và áp dụng theo nguyên tắc đến trước – phục vụ trước, số lượng có hạn; CĐV cần mang theo CMND/CCCD hoặc hộ chiếu khi đăng ký.
- Đến 19 giờ 30, hệ thống và cổng sân sẽ chính thức đóng. Khán giả đến sau thời điểm này sẽ không được vào sân trong bất kỳ trường hợp nào, kể cả đã có vé hợp lệ. CĐV Việt Nam vui lòng chủ động đến sân sớm để bảo đảm quyền lợi và cùng tiếp lửa cho đội tuyển.
