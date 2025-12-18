Đội tuyển nam futsal Việt Nam tiếp tục thể hiện bản lĩnh

Sau trận ra quân thua sốc đội Malaysia với tỷ số 2-4, bản lĩnh của thầy trò HLV Diego Giustozzi đã kịp chứng minh khi đánh bại đối thủ mạnh Indonesia tỷ số 1-0 ngày 17.12 với bàn thắng duy nhất do cầu thủ Từ Minh Quang ghi phút 11. Trận thắng này đã giúp đội tuyển nam futsal Việt Nam lấy lại niềm tin và hướng đến cuộc đấu quyết định với đội chủ nhà Thái Lan.

Đội tuyển nam futsal Việt Nam sẽ tiếp tục thể hiện bản lĩnh trước đối thủ chủ nhà Thái Lan Ảnh: VFF

Với kết quả 1 thắng và 1 thua, hiệu số 3/4, đội tuyển nam futsal Việt Nam hiện có 3 điểm xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng, sau đội Indonesia (xếp thứ 3, có cùng 3 điểm nhưng xếp trên nhờ hơn hiệu số) và 2 đội dẫn đầu là Thái Lan và Malaysia (đều có cùng 6 điểm).

Môn futsal nam SEA Games 33 với 5 đội tham dự, thi đấu vòng tròn 1 lượt, đội xếp đầu sẽ giành HCV, thứ 2 HCB và thứ 3 nhận HCĐ.

Vì vậy, với vị trí và điểm số hiện nay, đội tuyển nam futsal Việt Nam bắt buộc phải thắng đội chủ nhà Thái Lan mới giành lại hy vọng.

Nếu giành chiến thắng trước Thái Lan, đội tuyển nam futsal Việt Nam sẽ cải thiện đáng kể vị trí của mình và bước vào trận cuối gặp Myanmar lúc 16 giờ ngày 19.12 để tranh chấp huy chương.

Đội Myanmar đã thua cả 3 trận, nhận đến 16 bàn thua và chỉ ghi 2 bàn. Trong khi, Thái Lan, sau trận gặp đội Việt Nam, sẽ còn gặp đội mạnh Indonesia ở lượt cuối (19 giờ ngày 19.12).

Cùng ngày 18.12 khi đội Thái Lan gặp đội tuyển nam futsal Việt Nam lúc 19 giờ, trước đó Indonesia sẽ tiếp đội Malaysia lúc 16 giờ.