FIFA đã ‘trảm’, AFC sắp xử đội tuyển Malaysia thua Việt Nam và Nepal bất cứ lúc nào

FIFA đã xử thua 3 trận của đội tuyển Malaysia, AFC ra tay bất cứ lúc nào

Theo nhà phân tích bóng đá Zakaria Rahim trả lời phỏng vấn trang Harian Metro (Malaysia) ngày 17.12: "Án phạt do FIFA vừa đưa ra (xử thua 3 trận của đội tuyển nước này ở cấp độ 1 giao hữu quốc tế), dường như báo hiệu những tin xấu hơn nữa sẽ đến trong tương lai không xa. Đó là AFC (Liên đoàn Bóng đá châu Á), cấp dưới của FIFA, cũng sẽ sớm vào cuộc để xử thua các trận tại vòng loại Asian Cup 2027 do cơ quan này quản lý và điều hành".

AFC sắp xử thua 2 trận của đội tuyển Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027, sau khi FIFA đã xử phạt 3 trận đấu quốc tế cấp độ 1 do cơ quan này quản lý Ảnh: Ngọc Linh

"Tôi chỉ hy vọng rằng, AFC sẽ chờ quyết định của CAS (Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế) trước khi có bất kỳ hành động nào. Tuy nhiên, họ là một liên đoàn trực thuộc FIFA và không thể phớt lờ quyết định của cơ quan quản lý.

Bóng đá Malaysia cần phải chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất sắp xảy ra, vì AFC có thể xử lý kỷ luật vụ nhập tịch lậu này bất cứ lúc nào, thậm chí là trước thời hạn mà họ từng đặt ra (31.3.2026)", ông Zakaria Rahim nhấn mạnh.

FIFA đã ‘xuống tay’, AFC sắp xử đội tuyển Malaysia thua Việt Nam và Nepal

Cũng theo ông Zakaria Rahim, mặc dù FAM đã chuyển quyết định (kháng cáo án phạt của FIFA) lên CAS, và ngày 18.12 là hạn chót để họ nộp văn bản đầy đủ. Nhưng với án phạt mới nhất của FIFA vừa ban hành, đang gây áp lực rất lớn. Mọi trận đấu chính thức dưới sự quản lý của AFC đều có khả năng bị ảnh hưởng.

AFC dự kiến tổ chức lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết Asian Cup 2027 khoảng một tuần sau trận đấu cuối cùng của vòng loại thứ ba kết thúc, tức là một tuần sau ngày 31.3.2026.

Cho đến nay, với diễn biến từ án phạt tiếp theo của FIFA xử thua các trận cấp độ 1 giao hữu quốc tế, vì FAM đã vi phạm Điều 19 của Bộ luật Kỷ luật FIFA (phiên bản 2025) bằng cách sử dụng các cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu. Bao gồm các trận gặp Cape Verde (ngày 29.5), Singapore (4.9) và Palestine (8.9). Các trận này đều bị xử thua tỷ số 0-3.

Đội tuyển Malaysia sắp bị trừ điểm khủng trên bảng xếp hạng FIFA

Theo tính toán của trang Footy Rankings, các trận bị FIFA xử thua này sẽ khiến đội tuyển Malaysia bị mất trên dưới đến 22,95 điểm trên bảng xếp hạng FIFA và sẽ từ vị trí 116 hiện nay rơi xuống hạng 122 thế giới, xếp sau cả đội Indonesia.

Vào ngày 19.12, FIFA sẽ công bố bảng xếp hạng cuối năm 2025, những số điểm bị trừ này của đội Malaysia sẽ được xác định và cả vị trí chính xác của họ.

Bất kể FAM nộp đơn kháng cáo FIFA lên CAS, dư luận nước này kêu gọi họ nên chấp nhận án phạt, nhận thức đầy đủ và hối hận, đừng ngoan cố! Kết quả điều tra cho thấy họ đã sai sót nghiêm trọng Ảnh: Ngọc Linh

Trường hợp AFC cũng xử thua đội tuyển Malaysia, bao gồm 2 trận đã xác định tại vòng loại Asian Cup 2027 đã sử dụng các cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu, gồm trận thắng đội tuyển Việt Nam tỷ số 4-0 ngày 10.6, sẽ bị xử thua 0-3. Tương tự là trận Malaysia thắng Nepal tỷ số 2-0 ngày 25.3, cũng bị xử thua 0-3. Khi đó, số điểm bị mất còn lớn hơn rất nhiều và đội tuyển Malaysia sẽ tụt hạng cực khủng.

"Án phạt mới nhất của FIFA đã nhấn chìm bóng đá Malaysia vào khủng hoảng", New Straits Times cảm thán.

FAM cho biết, họ sẽ "thu thập lý do của quyết định từ ủy ban kỷ luật của FIFA trước khi xem xét các bước tiếp theo cần thực hiện liên quan đến vấn đề này". Nhưng chắc chắn cũng sẽ không giải quyết được vấn đề gì, báo Malaysia này nhấn mạnh.

Tương tự như việc FAM kháng cáo FIFA lên CAS, cũng đã được dự báo sẽ nắm chắc phần thua, sau khi Ủy ban điều tra độc lập do chính FAM thành lập, cũng tìm ra quá nhiều sai sót trong quy trình nhập tịch của cơ quan bóng đá này.

Theo cựu cầu thủ nổi tiếng của bóng đá Malaysia, tiền đạo Safee Sali: "Quyết định của FIFA phải được tôn trọng, đừng lặp lại sai lầm tương tự. FAM phải nhìn về bóng đá Malaysia, không nên cố chấp, để rồi đưa mọi chuyện trở nên bi đát hơn".

Trong khi đó, nhà phân tích bóng đá Zakaria Rahim kết luận: "Những sai lầm của FAM về chính sách nhập tịch cầu thủ đã gây ra hậu quả cực kỳ nghiêm trọng và phải trả một cái giá quá đắt, nó không chỉ là các con số trên bảng điểm hay một khoản tiền phạt phải trả.

Đó là một bài học lớn về việc tuân thủ các quy tắc quốc tế. Bất kỳ sự sơ suất nào cũng có thể ảnh hưởng đến tương lai của bóng đá quốc gia, bao gồm cả cơ hội của đội tuyển Malaysia tại Asian Cup".