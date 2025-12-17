Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Nóng: FIFA xử thua Malaysia 3 trận và AFC sắp vào cuộc: Đội tuyển Việt Nam chờ tin vui

Giang Lao
17/12/2025 12:00 GMT+7

Trưa 17.12, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) xác nhận, đã nhận quyết định từ FIFA xử thua đội tuyển nước này 3 trận giao hữu quốc tế với tỷ số 0-3, vì sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện. AFC sắp vào cuộc, đội tuyển Việt Nam sẽ nhận tin vui sớm.

FAM sai phạm quá rõ, FIFA gấp rút xử phạt, kế đến là AFC ra tay

Trong thông báo ngày 17.12, FAM nêu: "Liên đoàn Bóng đá Malaysia đã nhận được hình phạt mới nhất từ Ủy ban Kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) được triệu tập vào ngày 12.12, liên quan đến trường hợp sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện.

Nóng: FIFA xử thua Malaysia 3 trận và AFC sắp vào cuộc: Đội tuyển Việt Nam chờ tin vui- Ảnh 1.

FAM rơi vào tình thế rối loạn khi bị FIFA xử thua. Đội tuyển Malaysia sắp bị xử thua trận gặp đội tuyển Việt Nam ngày 10.6 tại vòng loại Asian Cup 2027 với tỷ số 0-3, dù đã thắng 4-0 do sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu

Ảnh: Ngọc Linh

Cuộc họp do Phó chủ tịch Ủy ban Kỷ luật FIFA, Jorge Palacio chủ trì, đã kết luận rằng FAM đã vi phạm Điều 19 của Bộ luật Kỷ luật FIFA (phiên bản 2025) vì đã sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện trong ba trận đấu quốc tế cấp độ 1 sau đây:

1- Trận đội tuyển Malaysia gặp Cape Verde tại sân vận động Kuala Lumpur, Cheras vào ngày 29.5.2025, kết thúc với tỷ số hòa 1-1.

2- Trận đội tuyển Malaysia gặp Singapore tại sân vận động Bukit Jalil vào ngày 4.9.2025, kết thúc với chiến thắng 2-1 của Malaysia; 

3- Trận đấu giữa đội tuyển Malaysia và Palestine tại sân vận động Sultan Ibrahim, Iskandar Puteri, Johor vào ngày 8.9.2025, kết thúc với chiến thắng 1-0 nghiêng về Malaysia.

"Về vấn đề này, Ủy ban Kỷ luật FIFA đã quyết định tuyên bố xử thua đội tuyển Malaysia tất cả các trận trên đều với tỷ số 0-3. Ngoài ra, FAM cũng bị phạt 10.000 Franc Thụy Sĩ (khoảng 331 triệu đồng)".

Trước đó, FIFA đã phạt FAM 350.000 Franc Thụy Sĩ (khoảng 11,5 tỉ đồng), trong khi mỗi cầu thủ trong số 7 cầu thủ nhập tịch 'lậu" bị phạt 2.000 Franc Thụy Sĩ (khoảng 66,2 triệu đồng) và bị đình chỉ thi đấu 12 tháng. FAM trước đó đã xác nhận rằng họ đã đệ đơn kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) về hình phạt do FIFA đưa ra. FAM chỉ còn 1 ngày nữa (hạn chót 18.12) để nộp văn bản đầy đủ kháng cáo FIFA lên CAS.

Với án phạt mới nhất của FIFA, bảng xếp hạng FIFA liên quan đội tuyển Malaysia sẽ thay đổi mạnh, vị trí 116 thế giới của họ sẽ bị tụt rất mạnh. Trong khi đó, AFC sắp vào cuộc xử thua các trận của đội tuyển Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027, gồm trận thắng đội tuyển Việt Nam tỷ số 4-0 ngày 10.6, sẽ bị xử thua 0-3. Tương tự là trận Malaysia thắng Nepal tỷ số 2-0 ngày 25.3, cũng bị xử thua 0-3.

Cũng trong thông báo về quyết định xử thua của FIFA với 3 trận đấu giao hữu quốc tế cấp độ 1 của đội tuyển Malaysia, FAM cho biết: "FAM sẽ gửi đơn bằng văn bản để xin lý do của quyết định từ Ủy ban Kỷ luật FIFA trước khi xem xét các bước tiếp theo cần thực hiện trong vấn đề này".

