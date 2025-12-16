Nghi vấn cầu thủ Malaysia bị FIFA cấm nhưng vẫn có chức vô địch, FAM sắp giải tán?

Cầu thủ bị FIFA cấm, ăn mừng và có chức vô địch cùng CLB có hợp lệ?

Theo Harian Metro, hình ảnh 3 cầu thủ gồm Jon Irazabal, Hector Hevel và Joao Figueiredo, trong nhóm 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" của bóng đá Malaysia bị FIFA xử phạt, thuộc CLB Johor Darul Ta'zim.

Họ đã tham gia sự kiện ăn mừng đội bóng này vô địch Cúp FA ngày 14.12 tại một khách sạn hạng sang ở Kuala Lumpur. Các hình ảnh được chủ sở hữu đội bóng, ông Tunku Ismail Sultan Ibrahim, Nhiếp chính vương Johor, đăng tải công khai trên mạng xã hội. Qua đó, đã gây nhiều nghi vấn, bao gồm việc họ ăn mừng và có thể được công nhận danh hiệu vô địch cùng CLB có hợp lệ hay không.

Cầu thủ nhập tịch Joao Figueiredo (gốc Brazil) của đội tuyển Malaysia, hiện thi đấu cho CLB Johor Darul Ta'zim là 1 trong 7 cầu thủ bị FIFA trừng phạt. Có tin cầu thủ này có thể kiện FAM Ảnh: Ngọc Linh

Các cầu thủ này gia nhập CLB Johor Darul Ta'zim trong kỳ chuyển nhượng mùa hè (tháng 6 và 7) hồi đầu mùa giải 2025 - 2026, sau khi góp mặt trong màu áo đội tuyển Malaysia thi đấu các trận vòng loại Asian Cup 2027. Trong đó có trận thắng đội tuyển Việt Nam tỷ số 4-0 ngày 10.6.

Nhưng cũng ở thời điểm đó, số cầu thủ này đã bị nghi ngờ về nguồn gốc nhập tịch của mình, trước khi bị FIFA phanh phui toàn bộ sự thật và công bố án phạt ngày 25.9. Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) bị phạt tiền, trong khi 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" này cũng bị phạt tiền và treo giò 12 tháng, vì "hành vi làm giả giấy tờ và xuyên tạc".

3 cầu thủ nhập tịch thuộc CLB Johor Darul Ta'zim đã thi đấu khoảng 5 trận ở các giải đấu tại Malaysia, khu vực Đông Nam Á và châu Á, trước khi phải chấp hành án treo giò của FIFA cho đến nay.

Trong đó, tiền đạo Joao Figueiredo là nhân vật chủ chốt của đội bóng "hoàng gia" nước này, đã ghi bàn góp công lớn ở trận thắng đội UM Damansara United tỷ số 5-0 ở lượt đi vòng 16 đội Cúp FA Malaysia ngày 16.8. Sau đó, Johor Darul Ta'zim thẳng tiến đến ngôi vô địch với thành tích toàn thắng.

Vì vậy, có nhiều tin đồn Johor Darul Ta'zim vẫn công nhận ngôi vô địch Cúp FA với 3 cầu thủ đang bị FIFA treo giò. Nhưng mặt khác, dư luận ở Malaysia cũng bày tỏ, liệu chức vô địch Cúp FA của đội bóng này có hợp lệ, trường hợp sau khi FAM kháng cáo FIFA lên Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) thất bại.

Trong đó, có khả năng rất lớn FIFA tiếp tục mở rộng điều tra tính hợp lệ của các cầu thủ nhập tịch "lậu" Malaysia (chủ yếu 3 cầu thủ của Johor Darul Ta'zim) đã được đăng ký thi đấu theo suất "nội binh" hay "ngoại binh", dựa trên hồ sơ nhập tịch của họ chưa đáp ứng điều kiện tư cách cầu thủ.

FAM kháng cáo FIFA ra CAS, nếu thất bại họ sẽ nhận hình phạt rất nặng, bao gồm phạt bổ sung cấm dự các vòng loại Asian Cup và World Cup. Chưa kể, cầu thủ nhập tịch cũng có thể kiện FAM Ảnh: Ngọc Linh

Vì vậy, đang có rất nhiều lo ngại khi FAM kháng cáo FIFA lên CAS, một khi tiếp tục thất bại, bóng đá Malaysia không chỉ bị ảnh hưởng nghiêm trọng với suất dự Asian Cup 2027 (sẽ bị Liên đoàn Bóng đá châu Á xử phạt và xử thua). Đội tuyển nước này còn bị cấm dự các vòng loại Asian Cup tiếp theo và World Cup. Bên cạnh đó, giải VĐQG nước này (Super League) và các giải đấu trong nước cũng có thể bị cấm vận một khi FIFA mở rộng điều tra.

Hội thảo người hâm mộ bóng đá Malaysia yêu cầu toàn bộ Ban chấp hành FAM từ chức

Trong khi đó, ngày 15.12, một cuộc hội thảo của người hâm mộ bóng đá Malaysia đã yêu cầu toàn bộ Ban chấp hành FAM hiện nay phải từ chức, và tổ chức bầu cử bất thường để bầu ra ban lãnh đạo mới.

"Hội thảo người hâm mộ bóng đá Malaysia là một diễn đàn chính thức, quy tụ những người hâm mộ, chuyên gia và các nhà quan sát thể thao, những người đang yêu cầu những thay đổi cấu trúc nghiêm túc cho tương lai của bóng đá Malaysia", kênh Astro Arena (Malaysia) cho biết.

"Lời kêu gọi này được xem là tín hiệu cho thấy sự thất vọng của người dân đối với hướng đi của công tác quản lý bóng đá Malaysia, với yêu cầu thực hiện những cải cách toàn diện để khôi phục niềm tin của người dân vào môn thể thao này. Tại hội thảo, người hâm mộ tham dự đã liệt kê các nghị quyết để trình lên Bộ Thanh niên và Thể thao (KBS) và sẽ được công bố trên mạng xã hội", Astro Arena cho biết thêm.

"Trước đây, chúng ta đã nói về việc "Chủ tịch FAM, hãy từ chức", đây cũng là một trong những câu hỏi tùy chọn. Ai cần được thay thế? Những gì chúng ta đã thảo luận và thống nhất, đó là những gì cần phải làm. Bất kể ai được chọn để lãnh đạo FAM sau này. Đây là những việc cần phải làm trong tương lai. Chúng tôi không có trách nhiệm xác định ai là người chịu trách nhiệm vì chúng tôi không có quyền hạn. Nhưng điều chúng tôi muốn là như thế này. Đó là điều họ phải thực hiện", một người hâm mộ bóng đá Malaysia tham gia hội nghị tên Alfadli Awaludin, nói.

Cũng theo Alfadli Awaludin: "Về vấn đề này, một bản ghi nhớ sẽ được gửi đến KBS cho bà Bộ trưởng Hannah Yeoh, với yêu cầu điều tra FAM và xem xét hành động đình chỉ cơ quan này dựa trên Điều 20 của Luật Phát triển Thể thao năm 1997.

Một trong những yêu cầu đó là đề nghị KBS thúc giục FAM giải tán tất cả các ủy ban và thay thế bằng các ủy ban minh bạch hơn, có tính liêm chính sau vụ việc hiện tại. Vấn đề ở đây là, liệu KBS có dám hành động không?".

Trong khi đó, theo nhà quan sát thể thao Malaysia, Zakaria Rahim: "Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao nên sẵn lòng chấp nhận mọi quan điểm của người hâm mộ, những người là các bên liên quan trong bóng đá Malaysia. Chúng ta nên nhìn nhận tích cực những gì đang xảy ra, xem đó là cơ hội tốt nhất để cải thiện hệ sinh thái bóng đá Malaysia, đặc biệt là ở cấp độ quản lý của FAM".

Cùng diễn biến, đến ngày 18.12, FAM phải nộp văn bản đầy đủ và các yêu cầu do CAS đặt ra khi kháng cáo FIFA xử phạt vụ nhập tịch "'lậu" 7 cầu thủ gốc ngoại. Quyền Chủ tịch FAM, Yusoff Mahadi thừa nhận: "Chúng tôi chỉ đơn giản là hoàn tất quy trình theo đúng thủ tục pháp lý và quy định (kháng cáo FIFA). Câu hỏi ai thắng ai thua sẽ do CAS quyết định".