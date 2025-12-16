Báo Indonesia dự đoán: U.23 Việt Nam sẽ thắng thuyết phục Thái Lan, đoạt HCV SEA Games 33

U.23 Việt Nam xứng đáng giành lại ngôi vương bóng đá mà Indonesia đã đánh mất

Trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33 giữa U.23 Việt Nam gặp Thái Lan "là một trận đấu lý tưởng". Cả hai đội cũng đều tiến vào bán kết với tư cách là đội nhất bảng. Cặp đấu này trên thực tế đã được dự đoán, sau khi U.23 Indonesia, đội đương kim HCV SEA Games bóng đá nam, thể hiện các màn trình diễn yếu kém và sớm ra về ngay vòng bảng với "trái tim tan nát" vì thất vọng, CNN Indonesia đánh giá.

U.23 Việt Nam được đánh giá cao trước trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33 Ảnh: Nhật Thịnh

Cũng theo CNN Indonesia: "Nếu có đội nào xứng đáng nhất để lên ngôi vương bóng đá nam SEA Games 33, thì đó phải là U.23 Việt Nam, đội đã thể hiện các màn trình diễn đầy ấn tượng và càng chơi càng hay, lối chơi đầy biến hóa. Trên hết, trong tay HLV Kim Sang-sik có rất nhiều "quân bài" dự trữ để thay thế khi cần thiết và thay đổi thế trận một khi gặp bế tắc".

Điều này đã được thể hiện ở trận bán kết với U.23 Philippines, khi U.23 Việt Nam rơi vào thế bế tắc trước đối thủ có lối chơi áp sát và quyết liệt. Những thay đổi của HLV Kim Sang-sik trong hiệp 2 đã làm thay đổi cục diện, trong đó họ đã tận dụng rất tốt các tình huống cố định và khai thác triệt để mọi sai sót dù nhỏ nhất của đối phương để ghi 2 bàn (do Văn Thuận và Thanh Nhàn ghi) ở các phút cuối trận, giải quyết trận đấu một cách ngoạn mục nhất, theo CNN Indonesia.

Trong khi đó, U.23 Thái Lan cho thấy sự hạn chế của mình, đó là tâm lý và lối chơi vẫn chưa thực sự thuyết phục. "Voi chiến" trẻ vượt qua U.23 Malaysia dưới cơ vì thiếu hụt lực lượng và còn chơi thiếu người từ sớm, chỉ nhờ bàn thắng duy nhất của cầu thủ Yotsakorn Burapha ghi phút thứ 8 sau quả đá phạt tuyệt đẹp.

"Chắc chắn, tâm lý chỉ có HCV, còn lại mọi kết quả khác đều là thất bại, đang đè nặng lên tâm trí các cầu thủ Thái Lan trước trận chung kết với U.23 Việt Nam.

Yếu tố tâm lý và sự quyết tâm, lại là thế mạnh của U.23 Việt Nam. Điều này đã được chứng minh ở 2 trận vòng bảng, bao gồm trận U.23 Việt Nam vượt qua trở ngại để thắng U.23 Lào tỷ số 2-1, tiếp đó là trận thắng tưng bừng U.23 Malaysia tỷ số 2-0 từ sức ép bị chỉ trích chưa thể hiện phong độ như kỳ vọng. Và trận thắng U.23 Philippines ở bán kết, cho thấy U.23 Việt Nam đầy bản lĩnh và có tâm lý tốt như thế nào để hóa giải đối thủ ngay thời điểm quyết định", báo Indonesia nhấn mạnh.

Những cầu thủ như Thanh Nhàn được HLV Kim Sang-sik tung vào trong hiệp 2 đã làm thay đổi cục diện trận đấu cho U.23 Việt Nam Ảnh: Đồng Nguyên Khang

'U.23 Việt Nam đang duy trì phong độ cực tốt'

Cũng theo CNN Indonesia, U.23 Việt Nam đang duy trì sức mạnh và sự quyết tâm, sau khi đã vô địch giải U.23 Đông Nam Á hồi tháng 7. Khi đó, U.23 Việt Nam cũng vượt qua U.23 Philippines ở bán kết và thắng U.23 Indonesia tỷ số 1-0 ở chung kết. Cũng khi đó, U.23 Thái Lan thua trận bán kết trước U.23 Indonesia với tỷ số 6-7 ở loạt sút luân lưu (hòa 1-1 giờ thi đấu chính thức), và chỉ an ủi với ngôi vị hạng ba.

U.23 Việt Nam còn giành vé dự vòng chung kết U.23 châu Á 2026 với thành tích toàn thắng ở vòng loại. Nếu giành lại chiếc HCV môn bóng đá nam tại SEA Games 33, thì đó cũng là điều hết sức xứng đáng, khi đội quân của HLV Kim Sang-sik duy trì phong độ cực tốt kể từ tháng 7 cho đến nay.

Giành lại HCV tại SEA Games 33, U.23 Việt Nam sẽ duy trì sự thành công đáng kể tại giải đấu khu vực này trong 4 kỳ đại hội gần đây, khi trước đó 2 lần liên tiếp đoạt HCV các năm 2019 và 2021 (thi đấu năm 2022). Năm 2023, U.23 Indonesia đăng quang sau trận chung kết đầy tai tiếng với Thái Lan, nhưng đã không thể bảo vệ được thành quả vì sớm ra về ngay vòng bảng SEA Games 33.