Thể thao Bóng đá Quốc tế

FAM gửi hồ sơ kiện lên CAS: Chỉ làm theo quy trình, đã ‘hết giao dịch’ với FIFA

Giang Lao
Giang Lao
15/12/2025 09:16 GMT+7

Chỉ còn khoảng ba ngày nữa (hạn chót 18.12), Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) phải đệ trình bằng văn bản đầy đủ, và các yêu cầu do CAS đặt ra khi kháng cáo FIFA xử phạt vụ nhập tịch 'lậu' 7 cầu thủ gốc ngoại.

Quyền Chủ tịch FAM bất ngờ hé lộ lý do vụ kháng cáo FIFA lên CAS

Trong một sự kiện ngày 14.12, quyền Chủ tịch FAM, ông Yusoff Mahadi trả lời báo chí Malaysia, rằng: "Vụ kháng cáo FIFA lên CAS, chúng tôi không nghĩ đến rủi ro, vì chúng tôi chỉ đang tiến hành theo đúng quy trình cho đến cùng".

FAM gửi hồ sơ kiện lên CAS: Chỉ làm theo quy trình, đã ‘hết giao dịch’ với FIFA- Ảnh 1.

Bất kể FAM nộp đơn kháng cáo FIFA lên CAS, dư luận nước này kêu gọi họ nên chấp nhận án phạt, nhận thức đầy đủ và hối hận, đừng ngoan cố!

Ảnh: Ngọc Linh

Cũng theo ông Yusoff Mahadi giải thích: "Tôi tin rằng các vấn đề của chúng tôi với FIFA hiện đã hoàn tất, mọi giao dịch giữa chúng tôi và họ đã hết, và không còn gì để giải quyết ở cấp độ đó nữa. CAS (Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế) là diễn đàn cuối cùng để chúng tôi trình bày vụ việc của mình".

"Quyết định thuộc về CAS với tư cách là một cơ quan độc lập. Họ không bị ràng buộc bởi FIFA, và bất kỳ phán quyết nào cũng phải được cả chúng tôi và FIFA tôn trọng. Chúng tôi chỉ đơn giản là hoàn tất quy trình theo đúng thủ tục pháp lý và quy định; câu hỏi ai thắng ai thua sẽ do CAS quyết định", ông Yusoff Mahadi nhấn mạnh thêm.

Quyền Chủ tịch FAM cũng cho biết: "Về phía FAM, chúng tôi đang chạy đua để chuẩn bị kịp một bản đệ trình bằng văn bản đầy đủ và lạc quan rằng những gì CAS yêu cầu có thể được đáp ứng trước thời hạn ngày 18.12. 

Đây là giải pháp tự vệ của chúng tôi, khi mọi sự với FIFA đã kết thúc. Trong tình hình hiện tại, các chuyên gia pháp lý của chúng tôi đang chuẩn bị để gửi tất cả các tài liệu. Vì vậy, tôi tin rằng chúng tôi có thể hoàn tất thủ tục cho CAS đúng thời hạn".

Trong khi đó, ông Yusoff Mahadi cũng đồng thời cho biết, vụ điều tra của Ủy ban độc lập do chính FAM thành lập hồi tháng 10, và do cựu Chánh án Tun Md Raus Sharif đứng đầu, dự kiến sẽ công bố kết quả trong tháng 12 này.

"Chúng tôi vẫn đang chờ báo cáo từ Tun Raus. Tôi hy vọng, chúng tôi sẽ nhận được nó trong tháng này. Sau khi có báo cáo, chúng tôi sẽ xem xét các kết luận của ủy ban Tun Raus trước khi quyết định các bước tiếp theo", ông Yusoff Mahadi chia sẻ.

FAM gửi hồ sơ kiện lên CAS: Chỉ làm theo quy trình, đã ‘hết giao dịch’ với FIFA- Ảnh 2.

Cầu thủ nhập tịch Joao Figueiredo (gốc Brazil) của đội tuyển Malaysia, hiện thi đấu cho CLB Johor Darul Ta'zim là 1 trong 7 cầu thủ bị FIFA trừng phạt. Nay có thể kiện FAM

Ảnh: Ngọc Linh

Theo báo chí Malaysia, họ không tin là kết quả từ cuộc điều tra của Ủy ban độc lập do ông Tun Raus đứng đầu, sẽ tìm ra mọi gốc rễ và nguyên nhân của vụ việc nhập tịch lậu 7 cầu thủ gốc ngoại của bóng đá nước này. 

Lý do là ủy ban này do FAM thành lập, vì vậy hoàn toàn có thể sẽ đưa ra kết quả khác hoặc xung đột với bản án của FIFA (cáo buộc FAM vi phạm Điều 22 của bộ luật kỷ luật FIFA liên quan đến việc làm giả và sửa đổi các tài liệu chính thức), hoặc từ một ủy ban điều tra thực sự độc lập và không liên quan gì đến FAM.

Trong khi đó, cùng diễn biến ngày 14.12, CLB Johor Darul Ta'zim giành chiến thắng thuyết phục trước đối thủ Sabah FC với tỷ số 5-0 để vô địch Cúp FA Malaysia. 

Một số bức ảnh ăn mừng sau đó do chủ sở hữu đội bóng này, ông Tunku Ismail Sultan Ibrahim, Nhiếp chính vương Johor, đăng trên mạng xã hội đã cho thấy, lần đầu tiên có sự xuất hiện của 3 cầu thủ gốc ngoại đang bị FIFA cấm thi đấu 12 tháng là Jon Irazabal, Hector Hevel và Joao Figueiredo. Sự kiện này diễn ra tại một khách sạn ở Kuala Lumpur.

Trước đó, ông Tunku Ismail hé lộ khả năng, vào kỳ chuyển nhượng tháng 1.2026, ông sẽ chiêu mộ 3 cầu thủ mới để bổ sung cho Johor Darul Ta'zim, nhằm thay thế các cầu thủ vắng mặt này hoặc bị chấn thương. 

Jon Irazabal, Hector Hevel và Joao Figueiredo là 3 trong số 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" bị FIFA vạch trần sự thật, không có ai có gốc gác Malaysia và đã bị cấm thi đấu 12 tháng. Họ đã vắng mặt trước công chúng kể từ khi FIFA công bố án kỷ luật từ ngày 25.9, cho đến nay mới xuất hiện trở lại ở một sự kiện chính thức của CLB.

Lịch thi đấu cực hay hôm nay: HLV U.23 Malaysia tung chiêu tâm lý, chủ nhà Thái Lan bất an

Lịch thi đấu cực hay hôm nay: HLV U.23 Malaysia tung chiêu tâm lý, chủ nhà Thái Lan bất an

HLV Nafuzi Zain của U.23 Malaysia chỉ ra lý do chủ nhà Thái Lan rất bất an ở trận bán kết bóng đá nam SEA Games 33 lúc 20 giờ ngày 15.12, đó là 'họ phải đoạt HCV', 'bất kể kết quả nào khác đều là thất bại'.

CLB Hoàng gia Malaysia ‘bỏ rơi’ cầu thủ nhập tịch, AFC muốn CAS sớm xử vụ FAM kiện FIFA

David Beckham kích hoạt điều khoản giữ ‘cận vệ’ Messi dài hạn, Inter Miami thay đổi lớn

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
