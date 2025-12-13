CLB Hoàng gia Malaysia ‘bỏ rơi’ cầu thủ nhập tịch, AFC muốn CAS sớm xử vụ FAM kiện FIFA

FAM và các cầu thủ nhập tịch Malaysia không hy vọng thắng kiện FIFA ở CAS

Ông Tunku Ismail cũng vừa lên tiếng cáo buộc "đã có người ở FIFA" đe dọa đình chỉ hoạt động của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), khi cơ quan này kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) vụ 7 cầu thủ nhập tịch "lậu".

Nhân vật chủ chốt vụ bê bối nhập tịch 'lậu' cầu thủ Malaysia hiện vẫn được FAM bao che để chối bỏ trách nhiệm? Ảnh: Ngọc Linh

Song song với tuyên bố ủng hộ FAM theo kiện FIFA để "tìm kiếm công lý vì có thể ảnh hưởng đến lợi ích của bóng đá Malaysia", ông Tunku Ismail cũng xác nhận khả năng một cách úp mở rằng "thắng kiện hay không, thì chúng tôi cũng không biết".

Nhưng mặt khác, vị chủ sở hữu CLB danh tiếng của bóng đá Malaysia, Johor Darul Ta'zim, đội bóng cũng được mệnh danh là "hoàng gia", đã sớm chuẩn bị cho khả năng xấu nhất sẽ xảy ra. Đó là 3 trong 7 cầu thủ bị FIFA phanh phui "nhập tịch lậu" của đội bóng này sẽ bị cấm thi đấu dài hạn. Hiện là 12 tháng, nhưng vẫn có thể tăng lên nếu vụ kháng cáo của FAM ở CAS thất bại.

Các cầu thủ này bao gồm Joao Figueiredo, Hector Hevel và Jon Irazabal. Trong đó, Joao Figueiredo là người được ông Tunku Ismail ưa thích nhất, vì có thể thi đấu đa năng nhiều vị trí trên hàng công của Johor Darul Ta'zim. Đây cũng là đội đang cạnh tranh với CLB Nam Định của Việt Nam tại vòng bảng ASEAN Club Championship.

Số cầu thủ này của Johor Darul Ta'zim cũng đang đối mặt khả năng bị FIFA điều tra bổ sung, sau khi việc kháng cáo của FAM lên CAS hoàn tất. Trong đó, họ sẽ bị FIFA xem xét việc đã đăng ký thi đấu ở giải Malaysia Super League mùa 2025 - 2026 và các giải như ASEAN Club Championship và AFC Champions League Elite theo suất "nội binh" hay "ngoại binh", xem họ có đủ điều kiện hay không liên quan đến vụ nhập tịch của mình.

Cầu thủ nhập tịch Joao Figueiredo (gốc Brazil) của đội tuyển Malaysia, hiện thi đấu cho CLB Johor Darul Ta'zim là 1 trong 7 cầu thủ bị FIFA trừng phạt. Nay có thể kiện FAM Ảnh: Ngọc Linh

Trước rất nhiều rắc rối có thể xảy ra và ảnh hưởng trực tiếp đến Johor Darul Ta'zim trong phần còn lại mùa giải, ông Tunku Ismail vừa xác nhận sẽ chiêu mộ 3 cầu thủ mới thay thế vào tháng 1.2026. Trong đó, có 2 cầu thủ từ Brazil và người còn lại đến từ Bồ Đào Nha.

Số cầu thủ này, ông Tunku Ismail nói úp mở là để thay thế cho các trường hợp bị chấn thương, nhưng trên thực tế đã chuẩn bị khả năng chia tay và chấm dứt hợp đồng 3 cầu thủ nhập tịch đang bị cấm thi đấu, theo trang Harian Metro (Malaysia) dự báo.

Nếu 3 cầu thủ nhập tịch "lậu" bóng đá Malaysia này bị CLB Johor Darul Ta'zim sa thải, họ cũng sẽ cùng số phận như các đồng đội khác đang thi đấu ở nước ngoài, trước đó đều bị các CLB chủ quản thanh lý hợp đồng và rơi vào cảnh thất nghiệp.

Đây là cái giá phải trả rất đắt cho họ, sau khi chấp nhận lời mời gọi nhập tịch Malaysia để thi đấu cho đội tuyển nước này và nhận "những khoản lót tay hậu hĩnh", để rồi nay khiến sự nghiệp sẽ tiêu tan.

Trong khi đó, sau khi FAM xác nhận để gửi đơn kháng cáo FIFA lên CAS ngày 8.12. Họ đang có thời hạn đến ngày 18.12, chỉ còn không bao lâu nữa, để "nộp các lập luận bằng văn bản đầy đủ" cho CAS.

Sau đó, dự kiến CAS sẽ mất từ một đến ba tuần để bổ nhiệm trọng tài viên hoặc Hội đồng xét xử (từ một đến ba người). Phiên điều trần sẽ được tổ chức sau từ một đến ba tháng kể từ khi có đủ hồ sơ, còn phán quyết cuối cùng là từ một đến ba tháng sau phiên điều trần. Tổng thời gian từ lúc CAS nhận hồ sơ đến lúc phán quyết thường khoảng 5 đến 6 tháng.

Mặc dù vậy, theo báo chí Malaysia, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã đề nghị CAS, FIFA và FAM cần xử lý vụ việc này theo diện khẩn cấp, do vòng loại Asian Cup 2027 sẽ kết thúc vào ngày 31.3.2026.

Đây cũng là thời điểm đội tuyển Việt Nam đấu Malaysia ở lượt cuối bảng F. Nếu tiếp tục bị bác kháng cáo ở CAS, đội tuyển Malaysia sẽ bị AFC trừng phạt ngay lập tức, trong đó xử thua tỷ số 0-3 các trận họ sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu, bao gồm trận thắng đội tuyển Việt Nam tỷ số 4-0 vào ngày 10.6.