Ủy ban điều tra công bố nóng, FAM sai sót nghiêm trọng vụ nhập tịch: Việt Nam sắp được xử thắng Malaysia?

Giang Lao
Giang Lao
16/12/2025 19:50 GMT+7

Tối 16.12, Ủy ban điều tra độc lập do cựu Chánh án Tun Md Raus Sharif làm chủ tịch, đã công bố kết quả cuộc điều tra vụ nhập tịch 'lậu' 7 cầu thủ của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), phát hiện rất nhiều sai sót.

FAM "cho phép sự việc xảy ra mà không bị phát hiện hoặc can thiệp"

Ủy ban điều tra độc lập (IIC) do FAM bổ nhiệm, đã phát hiện ra rằng các tài liệu được nộp cho 7 cầu thủ được cho là có gốc gác Malaysia "không thể được xác minh đúng cách, cho thấy những điểm yếu nghiêm trọng trong quy trình hành chính của cơ quan bóng đá Malaysia.

Ủy ban điều tra công bố nóng, FAM sai sót nghiêm trọng vụ nhập tịch: Việt Nam sắp được xử thắng Malaysia?- Ảnh 1.

Bất kể FAM nộp đơn kháng cáo FIFA lên CAS, dư luận nước này kêu gọi họ nên chấp nhận án phạt, nhận thức đầy đủ và hối hận, đừng ngoan cố! Kết quả điều tra cho thấy họ đã sai sót nghiêm trọng

Ảnh: Ngọc Linh

IIC, do cựu Chánh án Tun Md Raus Sharif làm chủ tịch, kết luận rằng một số tài liệu quan trọng được sử dụng để chứng minh tư cách thi đấu của các cầu thủ "thiếu tính xác thực và bằng chứng hỗ trợ đầy đủ". 

Ủy ban cũng phát hiện ra rằng các biện pháp kiểm tra và cân bằng nội bộ không đủ để phát hiện các vấn đề về tài liệu trước khi nộp cho FIFA, New Straits Times dẫn báo cáo của IIC cho biết.

"IIC không thể xác định chắc chắn ai đã làm giả các tài liệu bị cáo buộc. Điều này là do công chứng viên không hợp tác và không thể tìm thấy người đại diện của 7 cầu thủ mặc dù đã nỗ lực hết sức", báo cáo của IIC nêu rõ.

"Điều rõ ràng là những sai sót nghiêm trọng trong việc giám sát, thẩm định và kiểm soát hành chính trong ban quản lý của FAM đã cho phép sự việc này xảy ra mà không bị phát hiện hoặc can thiệp", IIC nhấn mạnh.

Trong đó, FAM được khuyến cáo nên trình báo sự việc nhập tịch "lậu" này đến cảnh sát ngay lập tức, phải có biện pháp kỷ luật nội bộ thích đáng trong trường hợp giám sát yếu kém và thực hiện cải cách cấu trúc mà ICC khuyến nghị.

Những hành động này là cần thiết để ngăn chặn sự việc tương tự tái diễn và khôi phục uy tín và tính liêm chính trong hoạt động của FAM, theo New Straits Times dựa trên những báo cáo từ IIC

Ủy ban điều tra công bố nóng, FAM sai sót nghiêm trọng vụ nhập tịch: Việt Nam sắp được xử thắng Malaysia?- Ảnh 2.

Nhân vật chủ chốt vụ bê bối nhập tịch 'lậu' cầu thủ Malaysia hiện vẫn được FAM bao che để chối bỏ trách nhiệm?

Ảnh: Ngọc Linh

FAM nguy cơ bị giải thể?

Vào giữa tháng 11, Ủy ban Kháng cáo của FIFA, với văn bản dài 64 trang, đã nêu chi tiết đầy đủ lý do đằng sau việc cơ quan quản lý bóng đá thế giới bác bỏ đơn kháng cáo của FAM và 7 cầu thủ liên quan. Các cầu thủ đó là Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel.

Trước đó, FIFA đã phạt FAM 350.000 Franc Thụy Sĩ (khoảng 11,5 tỉ đồng), trong khi mỗi cầu thủ trong số 7 cầu thủ nhập tịch 'lậu" bị phạt 2.000 Franc Thụy Sĩ (khoảng 66,2 triệu đồng) và bị đình chỉ thi đấu 12 tháng. FAM trước đó đã xác nhận rằng họ đã đệ đơn kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) về hình phạt do FIFA đưa ra.

FAM chỉ còn 1 ngày nữa (hạn chót 18.12) để nộp văn bản đầy đủ kháng cáo FIFA lên CAS.

Với kết luận này, AFC càng có cơ sở kỷ luật nặng đội tuyển Malaysia. Đội này gần như chắc chắn bị xử thua đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027 (trận đấu mà Việt Nam từng thua 0-4 trước đối thủ Malaysia dùng tới 7 cầu thủ nhập tịch lậu).

Trong khi đó, sau kết quả của IIC công bố, có tin Ban Chấp hành FAM sẽ bị giải tán. Tổng thư ký FAM, ông Noor Azman Rahmanto (đang bị đình chỉ chức vụ) sẽ phải đối mặt với án kỷ luật, các đại diện cầu thủ phải được đăng ký, tư cách thi đấu của cầu thủ phải được kiểm tra lại và đồng thời phải nộp báo cáo cho cảnh sát.

