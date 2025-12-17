FAM hỗn loạn và sai sót nghiêm trọng, kiện FIFA lên CAS cũng chỉ vô ích

Kết quả của Ủy ban điều tra độc lập là cái tát mạnh vào hy vọng mong manh của FAM

Bản cáo báo kết quả từ cuộc điều tra của IIC được đưa đến FAM vào ngày 16.12, chỉ 2 ngày trước hạn chót (18.12) cơ quan này phải nộp văn bản đầy đủ và các yêu cầu do Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) đặt ra, khi họ kháng cáo FIFA xử phạt vụ nhập tịch "'lậu" 7 cầu thủ gốc ngoại.

Ủy ban điều tra độc lập (IIC) đã chỉ ra FAM sai phạm cực kỳ nghiêm trọng, vậy kháng cáo FIFA lên CAS để làm gì? Ảnh: Ngọc Linh

Thế nhưng, FAM đưa vụ việc kháng cáo FIFA lên CAS chỉ là vô ích. Báo cáo dài 58 trang với 68 đoạn của IIC do cựu Chánh án Tun Md Raus Sharif làm chủ tịch, đã vạch trần một lần nữa sự việc FAM sai sót quá nghiêm trọng trong vụ nhập tịch.

Những sai sót này phù hợp với văn bản giải thích của FIFA gửi cho FAM ngày 18.11, sau khi bác bỏ toàn bộ đơn kháng cáo của họ từ ngày 3.11. Thậm chí, sự việc trở nên nghiêm trọng hơn, có dấu hiệu hình sự (làm giả hồ sơ nhập quốc tịch Malaysia), IIC đã khuyến nghị FAM cần phải trình báo cảnh sát ngay lập tức để điều tra mở rộng.

Mặc dù vậy, IIC không thể xác định chắc chắn ai là người đứng sau toàn bộ sự việc đã làm giả các tài liệu gây tranh cãi, từ việc nộp hồ sơ nhập quốc tịch Malaysia, sau đó đăng ký tư cách cầu thủ lên FIFA. Nhưng IIC cho rằng, đã có sự bao che, vì "công chứng viên" không hợp tác, các đại diện cầu thủ, những người gửi hồ sơ cho FAM đã từ chối hợp tác với ủy ban này trong cuộc điều tra.

IIC chỉ xác định người phải chịu trách nhiệm trước mắt là Tổng thư ký FAM, ông Noor Azman Rahman, người đã chỉ đạo nhân viên pháp lý của FAM, Zainul Ariffin (làm theo chỉ thị và không có vai trò gì trong vụ việc nhập tịch), tải các tài liệu lên hệ thống của FIFA mà không xác minh tính xác thực của hồ sơ nhập tịch 7 cầu thủ gốc ngoại.

IIC cũng kết luận sự việc: "Bất kể là có bên thứ ba liên quan hay không, thì trách nhiệm vẫn thuộc về FAM, vì quản lý yếu kém, làm ngơ hoặc cho phép sự việc xảy ra mà không bị phát hiện hoặc can thiệp".

FAM kháng cáo FIFA ra CAS, nếu thất bại họ sẽ nhận hình phạt rất nặng, bao gồm phạt bổ sung cấm dự các vòng loại Asian Cup và World Cup. Chưa kể, cầu thủ nhập tịch cũng có thể kiện FAM Ảnh: Ngọc Linh

FAM chịu mọi trách nhiệm?

Trong khi đó, ông Tunku Ismail Sultan Ibrahim, Nhiếp chính vương Johor, chủ sở hữu CLB Johor Darul Ta'zim, người từng công khai thừa nhận ủng hộ và thực hiện dự án nhập tịch cầu thủ gốc ngoại cho bóng đá Malaysia, tuyên bố các quan chức FAM phải chịu trách nhiệm nếu bị chứng minh là đã có hành vi sai trái liên quan đến cáo buộc làm giả giấy tờ của 7 cầu thủ gốc ngoại, theo Harian Metro.

Giám đốc điều hành đội tuyển Malaysia, Rob Friend và HLV trưởng, Peter Cklamovski, trước đó đều bác bỏ sự liên quan của họ trong vấn đề nhập tịch và xác minh tư cách cầu thủ.

Cầu thủ nhập tịch Joao Figueiredo (gốc Brazil) của đội tuyển Malaysia, hiện thi đấu cho CLB Johor Darul Ta'zim là 1 trong 7 cầu thủ bị FIFA trừng phạt. Có tin cầu thủ này có thể kiện FAM Ảnh: Ngọc Linh

Cũng theo Harian Metro, báo cáo kết quả của IIC đã chỉ ra: "7 cầu thủ gốc ngoại mặc dù đã được cấp quốc tịch Malaysia, nhưng họ vẫn không đáp ứng các quy định của FIFA để được phép thi đấu cho đội tuyển.

IIC khẳng định, tình trạng quốc tịch không tự động đủ điều kiện để đại diện cho đội tuyển theo quy định của FIFA, vốn yêu cầu bằng chứng về mối quan hệ huyết thống như cha mẹ hoặc ông bà sinh ra ở nước đó. Ủy ban này phát hiện ra rằng FAM đã nộp các hồ sơ tuyên bố ông bà của các cầu thủ sinh ra ở Melaka, Penang và Sarawak, nhưng cuộc điều tra của FIFA sau đó đã xác nhận rằng ông bà của họ thực sự sinh ra ở Tây Ban Nha, Argentina, Brazil và Hà Lan".

IIC đã truy tìm hồ sơ nguồn gốc 7 cầu thủ này khi nộp hồ sơ để nhập tịch Malaysia có hợp pháp hay không, nhưng một số bên đã từ chối hợp tác, đặc biệt là các đại diện quản lý giấy tờ của 7 cầu thủ gốc ngoại.

Vì vậy, IIC đặt nghi vấn tài liệu đó cũng đã bị làm giả, và đề nghị FAM phải báo cáo sự việc ngay cho cảnh sát để điều tra là vì vậy, Harian Metro cho biết thêm. Và khẳng định, đây là sự việc làm giả cực kỳ nghiêm trọng.

Do đó, trước sự sai phạm đã quá rõ, việc FAM tiếp tục kháng cáo bản án của FIFA lên CAS là hoàn toàn vô ích. Họ chỉ làm theo quy trình pháp lý của sự việc và chỉ để kéo dài thời gian.

Các bên liên quan về mặt bóng đá như AFC (Liên đoàn Bóng đá châu Á), FIFA và CAS, đang được thúc giục cần đẩy nhanh các quy trình và các phiên điều trần sự việc FAM kháng cáo càng sớm càng tốt.

AFC mong muốn sự việc sai phạm của FAM đã ngày càng rõ và không còn hy vọng thay đổi nào, được giải quyết với hạn chót trước ngày 31.3.2026 khi vòng loại Asian Cup 2027 kết thúc.

Qua đó, để xác định các đội tuyển chính thức dự vòng chung kết Asian Cup 2027, bao gồm việc xử thua các trận của đội tuyển Malaysia sử dụng các cầu thủ gốc ngoại bất hợp pháp ở vòng loại Asian Cup và giao hữu quốc tế. Trong đó, có trận thắng đội tuyển Việt Nam tỷ số 4-0 ngày 10.6, sẽ bị xử thua 0-3. Tương tự là trận Malaysia thắng Nepal tỷ số 2-0 ngày 25.3, cũng bị xử thua 0-3.