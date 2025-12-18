U.23 Việt Nam tung đội hình rất mạnh

Đội hình đá chung kết SEA Games 33 của U.23 Việt Nam đã được HLV Kim Sang-sik công bố. Chiến lược gia người Hàn Quốc sử dụng lực lượng mạnh nhất để tạo ra thế trận hứa hẹn giằng co và chặt chẽ trong trận chung kết với U.23 Thái Lan.

Đứng trong khung gỗ tiếp tục là "tường thép" Trần Trung Kiên, người đã giữ sạch lưới 2 trong 3 trận của U.23 Việt Nam tại SEA Games 33.

Bộ ba trung vệ quen thuộc gồm Phạm Lý Đức, Nguyễn Hiểu Minh và Nguyễn Nhật Minh được tin dùng. Đây là công thức phòng ngự quen thuộc, đã đồng hành cùng U.23 Việt Nam ở 10 trận toàn thắng gần nhất.

Đội trưởng Văn Khang

Đội U.23 Việt Nam khởi động trước trận Ảnh: Đồng Nguyên Khang

U.23 Việt Nam sẵn sàng cho trận đấu quyết định ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Hai biên vẫn được trấn giữ bởi hai "máy tạt" Nguyễn Phi Hoàng (trái) và Phạm Minh Phúc (phải). Còn ở tuyến giữa, trọng trách dẫn dắt lối chơi được giao cho Nguyễn Xuân Bắc và Nguyễn Thái Quốc Cường. Trên hàng công, Nguyễn Đình Bắc đá trung phong, hỗ trợ phía sau là Khuất Văn Khang và Lê Viktor. Như vậy, đội hình không thay đổi so với bán kết.

Đây là lực lượng mạnh mẽ và cân bằng nhất mà HLV Kim Sang-sik đang có trong tay, hứa hẹn tạo nên trận chung kết bùng nổ tại Rajamangala.

Chạm đến ngai vàng

U.23 Thái Lan là đối thủ xứng tầm với U.23 Việt Nam. Đội bóng của HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul toàn thắng từ đầu giải, ghi 10 bàn vào lưới Timor Leste, Singapore và Malaysia.

U.23 Thái Lan có lứa cầu thủ tiềm năng, triết lý chơi rõ ràng, mạch lạc trên nền tảng ban bật kỹ thuật để kiểm soát trận đấu. Ưu thế sân nhà sẽ khiến U.23 Thái Lan trở nên mạnh mẽ hơn nữa, đặc biệt ở cấp độ trẻ, khi cầu thủ cần sự cổ vũ của khán giả để giữ ngọn lửa hưng phấn.

Dù vậy, U.23 Việt Nam không ngại người Thái, khi đã thắng 1-0 ở chung kết SEA Games 31 (2022), hay trước đó cũng là cú đúp chiến thắng với cùng tỷ số 1-0 ở giải U.23 Đông Nam Á 2022. Ở 2 kỳ SEA Games 30 (2019) và 32 (2023), U.23 Thái Lan chỉ có tỷ số hòa trước U.23 Việt Nam.

U.23 Việt Nam đang đạt điểm rơi phong độ ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Sân Rajamangala cũng mang lại cho HLV Kim Sang-sik kỷ niệm đẹp. Ngày 5.1, ông cùng đội tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan với tỷ số kịch tính 3-2 trên sân Rajamangala để trở lại ngôi vương AFF Cup sau 6 năm chờ đợi. Trước sức ép từ gần 50.000 CĐV, đội tuyển Việt Nam thậm chí mất Xuân Son từ sớm do chấn thương và bị dẫn 2-1. Thế nhưng, hai bàn thắng của Hai Long và Pansa Hemviboon (phản lưới) đã giúp Việt Nam giành một trong những trận thắng đáng nhớ nhất lịch sử AFF Cup.

Các cấp độ bóng đá Việt Nam đã toàn thắng 4 trận tại Rajamangala trong năm 2025. HLV Kim Sang-sik đã khởi đầu năm 2025 bằng chức vô địch trên đất Thái, và có cơ hội khép lại năm 2025 cũng bằng một danh hiệu tại xứ sở chùa vàng.

"Chúng tôi sẽ phải chuẩn bị rất kỹ lưỡng để có thể chơi một trận tốt. Lý Đức và các hậu vệ khác của tôi phải rất cẩn trọng trong phòng ngự. Toàn đội đã nỗ lực rèn luyện, phấn đấu trong một thời gian dài, nên tôi hy vọng đội sẽ đạt thành quả xứng đáng", HLV Kim Sang-sik khẳng định.

Ông Kim tin rằng, đội tuyển Việt Nam đã vô địch tại Thái Lan, nên U.23 Việt Nam cũng hoàn toàn đủ sức tiếp bước đàn anh.

U.23 Việt Nam là đội giàu thành tích nhất ở sân chơi Đông Nam Á trong 5 năm qua, với 2 HCV SEA Games, 3 chức vô địch U.23 Đông Nam Á.

U.23 Việt Nam luôn ưu tiên tiếp cận trận đấu theo phong cách chặt chẽ, thực dụng. Trong 10 trận gần nhất, chỉ có trận gặp U.23 Malaysia (vòng bảng SEA Games 33) là học trò ông Kim đánh phủ đầu để định đoạt trận đấu ngay trong hiệp 1 (dẫn 2-0). Còn lại, phong cách của U.23 Việt Nam luôn là giữ thế cân bằng và chỉ tăng tốc khi thời cơ đến, thường là 30 phút cuối trận.

Trận chung kết tại Rajamangala hứa hẹn chặt chẽ, vì U.23 Thái Lan... cũng theo đuổi cách chơi này. 8 trong số 10 bàn mà đội trẻ xứ chùa vàng ghi được đến trong hiệp 2. U.23 Thái Lan chọn lối đá tấn công, song cũng chỉ bung hết sức khi đã hiểu rõ đối thủ.