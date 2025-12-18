Thùy Trang cùng đội tuyển futsal nữ Việt Nam đoạt HCV SEA Games lịch sử: Tuyệt vời!

Chiến thắng tuyệt vời của Thùy Trang và đội tuyển futsal nữ Việt Nam ảnh: Quốc Việt

Đội tuyển fulsat nữ Việt Nam ăn mừng sau tấm HCV quý giá

Niềm vui vô địch

Tấm HCV lịch sử cho Thùy Trang

Chiều 18.12, Trần Thị Thùy Trang đã cùng đội tuyển futsal nữ Việt Nam bước vào trận chung kết tranh HCV với Indonesia tại Bangkok, nơi chúng ta đã thể hiện phong độ hoàn toàn áp đảo đối thủ.

Đến phút thứ 5, Thanh Ngân đã tận dụng sai lầm của Sadri Inna để băng vào vòng cấm địa ghi bàn mở tỷ số. Bàn thắng này chính là cột mốc phá vỡ thế bế tắc, giúp đội tuyển futsal nữ Việt Nam sau đó càng chơi càng hay.

Chỉ 1 phút sau, Thanh Nhân và Bùi Thị Trang đã cùng nhau phối hợp rất hay, nơi Bùi Thị Trang đã kiến tạo để Thanh Ngân dễ dàng đệm bóng vào khung thành trống nhân đôi cách biệt thành 2-0.

VFF chúc mừng đội tuyển futsal nữ Việt Nam Ảnh: vff

Thùy Trang (phải) và đồng đội Ảnh: VFF

Chỉ 1 phút sau đó tỷ số đã là 3-0, khi Trần Thị Thùy Trang rất nhanh băng vào dứt điểm kỹ thuật thành bàn, sau tình huống thủ môn đẩy cú sút của Biện Thị Hằng. Từ lúc này, trận đấu diễn ra gần như một chiều.

HCV thuyết phục của đội tuyển futsal nữ Việt Nam

Đến phút thứ 10 trận đấu xem như được định đoạt khi Thùy Trang tranh bóng hợp lệ cùng thủ môn Indonesia, bóng văng ra đã được K'Thủa dễ dàng đệm vào khung thành trống, nâng tỷ số lên 4-0.

Sang hiệp 2, HLV Nguyễn Đình Hoàng chỉ đạo các học trò chơi phòng ngự chắc chắn, chơi bóng chậm rãi hòng kìm hãm ý đồ tăng tốc tìm bàn gỡ của Indonesia, nhất là khi đối thủ chơi powerplay từ phút 31.

Đến phút 39, Nguyệt Vy dứt điểm từ sân nhà đưa bóng tung lưới cầu môn Indonesia bỏ trống do thủ môn đã lên cao, ấn định chiến thắng 5-0 thuyết phục, giúp đội tuyển futsal nữ Việt Nam giành tấm HCV đầu tiên trong lịch sử tại SEA Games.