Báo chí khu vực: 'Thái Lan run rẩy, mất HCV vào tay U.22 Việt Nam vì ông Kim quá giỏi’

Ở trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33 diễn ra tối 18.12 trên sân Rajamangala (Thái Lan), U.22 Thái Lan sớm ghi 2 bàn thắng vào lưới U.22 Việt Nam. Những cầu thủ ghi bàn cho U.22 Thái Lan lần lượt là Yotsakon (phút 20), Seksan (phút 32). Tuy nhiên, U.22 Việt Nam đã có màn trình diễn ấn tượng ở hiệp 2, ghi liên tiếp 2 bàn nhờ các bàn thắng của Đình Bắc (phút 49), Waris (phản lưới, phút 60). Hòa 2-2, trận đấu phải bước vào hiệp phụ. Niềm vui cũng vỡ òa với U.22 Việt Nam ở phút 95 khi Thanh Nhàn ghi bàn, ấn định thắng lợi 3-2 cho U.22 Việt Nam.

HLV Kim Sang-sik vừa nhảy vừa hét Việt Nam vô địch

Với thắng lợi này, U.22 Việt Nam giành HCV SEA Games 33. Trong lịch sử, đây cũng là lần thứ 3 bóng đá trẻ Việt Nam bước lên bục cao nhất của đấu trường SEA Games.

Báo chí Đông Nam Á sửng sốt: Ngược dòng quá ấn tượng, nể phục chiến thuật của HLV Kim

Màn ngược dòng khó tin của U.22 Việt Nam ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG - NHẬT THỊNH

U.22 Việt Nam ngược dòng khó tin trước Thái Lan, xứng đáng giành HCV

CNN Indonesia đánh giá: “Không phụ lòng CĐV, U.22 Thái Lan và U.22 Việt Nam đã khép lại trận đấu cuối cùng của môn bóng đá nam SEA Games 33 theo cách không thể hấp dẫn hơn. Chiến thuật, tinh thần và chất lượng trong các pha lên bóng của 2 đội đều ở mức rất cao. Và thật không thể tưởng tượng được, U.22 Việt Nam có màn ngược dòng khó tin trước U.22 Thái Lan ở trận chung kết SEA Games 33. Đây là tấm HCV thứ 3 trong lịch sử của các cầu thủ trẻ Việt Nam. Ngọt ngào hơn với họ, nó đến ngay trên đất Thái Lan - một trong những nền bóng đá được xem là đối trọng lớn của Việt Nam ở Đông Nam Á”.

Cầu thủ Thái gục ngã sau trận, cầu thủ Việt Nam an ủi

Kênh truyền hình của Indonesia cũng bất ngờ với chiến thuật của HLV Kim Sang-sik: “Hiệp 1 U.22 Thái Lan là những người chơi hay hơn và 2 bàn thắng của họ rất đẳng cấp. Bóng đá Thái Lan lúc nào cũng vậy, luôn sản sinh ra những tài năng rất nổi bật. Yotsakon và Seksan chính là đại diện cho điều ấy. Trái ngược với sự chính xác của Thái Lan, U.22 Việt Nam hoàn toàn bế tắc”.

Tuy nhiên, sau hiệp 2 mọi thứ thay đổi theo cách không thể tưởng tượng nổi. Những sự điều chỉnh của ông Kim Sang-sik giúp U.22 Việt Nam chơi áp đảo so với Thái Lan. Những bàn thắng đến liên tiếp, mang về cho họ tấm HCV là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng. Thậm chí, nếu may mắn hơn, thầy trò ông Kim Sang-sik còn có trận thắng đậm hơn”.

HLV Kim Sang-sik có lần thứ 3 lên ngôi cùng bóng đá Việt Nam ẢNH: NHẬT THỊNH - ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Trong khi đó, trang Remate của Philippines phân tích: “Sau hiệp 1 hoàn hảo, U.22 Thái Lan đã run rẩy trước những sự thay đổi của U.22 Việt Nam ở hiệp 2. Họ hoàn toàn chịu trận và việc tuột mất tấm HCV vào tay U.22 Việt Nam là điều dễ hiểu”.

Trên trang X, kênh Astro Arena của Malaysia nhấn mạnh: “U.22 Việt Nam có cuộc ngược dòng điên rồ, đánh bại U.22 Thái Lan 3-2. Họ là chủ nhân tấm HCV SEA Games 33 một cách đầy xứng đáng. Từ vòng bảng đến các trận đấu loại trực tiếp cũng như chung kết, U.22 Việt Nam đã cho thấy sức mạnh tuyệt vời. Với riêng ông Kim Sang-sik, kể từ khi đến Việt Nam, ông lọt vào chung kết 3 giải và đều giành chức vô địch. Đặc biệt, trong năm 2025, đây là lần thứ 2 đội U.22 Việt Nam bước lên bục cao nhất ở những giải đấu mình tham gia. Dưới bàn tay của ông Kim Sang-sik, bóng đá Việt Nam đang có những thành tích vô cùng nổi bật”.