Thắng nghẹt thở Thái Lan, màn lội ngược dòng siêu đẳng cấp giành vàng của U.22 Việt Nam: VFF thưởng lớn!

Hiệp 1 quá "cháy" của U.22 Thái Lan

Ngược dòng ngoạn mục đánh bại Thái Lan, U.22 Việt Nam giành HCV SEA Games xứng đáng

Ngay sau tiếng còi khai cuộc trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33, U.22 Thái Lan sớm đẩy cao đội hình và tạo ra sức ép đáng kể về phía khung thành của Trung Kiên. Với lợi thế sân nhà và quyết tâm đưa bóng đá trẻ leo lên tốp đầu khu vực sau nhiều năm thiếu danh hiệu, U.22 Thái Lan thi đấu cực kỳ máu lửa và liên tục tạo ra các tình huống nguy hiểm.

Sắc đỏ trên SVĐ Rajamangala tối nay ảnh:Nhật Thịnh

Đến phút 4, U.22 Việt Nam có câu trả lời. Văn Khang đi bóng táo bạo rồi tung cú sút khá căng từ ngoài vùng cấm, tuy nhiên bóng đi chệch mục tiêu.

Phút 20, U.22 Thái Lan có bàn mở tỷ số. Yotsakon thực hiện cú đá phạt có độ khó cao, Trung Kiên dù chạm tay vào bóng vẫn không thể ngăn bàn thua. Đây là pha lập công thứ 7 của tiền đạo này tại SEA Games năm nay và là trận thứ 3 liên tiếp mà số 9 của Thái Lan ghi bàn từ đá phạt. Chỉ 4 phút sau, U.22 Việt Nam tiếp tục thoát thua trong gang tấc khi cú phá bóng của Hiểu Minh vô tình đưa bóng hướng về khung thành, buộc Trung Kiên phải đổ người cứu nguy.

Cầu thủ Thái gục ngã sau trận, cầu thủ Việt Nam an ủi

Thái Lan mở tỷ số từ pha đá phạt như trái phá ẢNH: NHẬT THỊNH

Đến phút 31, Seksan có pha xử lý đẳng cấp, loại bỏ Hiểu Minh rồi tung cú sút hiểm hóc từ ngoài vùng cấm, không cho Trung Kiên cơ hội cản phá, nhân đôi cách biệt cho U.22 Thái Lan.

Bàn thắng thứ 2 đến với U.22 Thái Lan chỉ khoảng 10 phút sau đó ẢNH: NHẬT THỊNH

Hiệp một khép lại trong thế bế tắc của U.22 Việt Nam khi tuyến giữa bị phong tỏa, các phương án tiếp cận khung thành đối phương không đủ sắc nét trong khi U.22 Thái Lan thực sự thi đấu quá máu lửa và có những cá nhân tỏa sáng đúng lúc.

HLV Kim lại thay người như thần

Bước sang hiệp 2, HLV Kim Sang-sik lập tức điều chỉnh nhân sự khi tung Văn Thuận và Thanh Nhàn vào sân, rút Văn Khang cùng Lê Viktor ra nghỉ.

HLV Kim Sang-sik có những điều chỉnh hợp lý ở hiệp 2 ẢNH: NHẬT THỊNH

Sự thay đổi sớm phát huy tác dụng. Chỉ ít phút sau giờ nghỉ, Thái Sơn chọc khe tinh tế để Đình Bắc băng xuống đối mặt thủ môn Sorawat bên phía U.22 Thái Lan. Trong nỗ lực cản phá, thủ môn đội chủ nhà buộc phải phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, Đình Bắc dứt điểm lạnh lùng, đánh lừa thủ môn để rút ngắn tỷ số. Đáng chú ý, Thái Sơn cũng là người được thầy Kim tung vào sân trước đó để thay cho Quốc Cường.

Đình Bắc bình tĩnh và quyết đoán trên chấm phạt đền ẢNH: NHẬT THỊNH

Đình Bắc tiếp tục thể hiện phong độ tuyệt vời ảnh: Đồng Nguyên Khang

Phút 60, từ quả phạt góc bên cánh phải của Phi Hoàng, Hiểu Minh và Lý Đức cùng băng vào gây áp lực. Thủ môn Sorawat phán đoán sai điểm rơi, tạo điều kiện để hậu vệ Waris lúng túng phản lưới nhà trong sự ngỡ ngàng của hàng thủ U.22 Thái Lan. Hiểu Minh và Lý Đức chơi không tốt ở hiệp 1 nhưng sang hiệp 2, cả 2 đã để lại dấu ấn rõ nét bằng sự xông xáo và khả năng gây sức ép trong các tình huống cố định.

Lý Đức góp công lớn trong bàn thắng cân bằng tỷ số 2-2 ảnh: Nhật Thịnh





Sau bàn gỡ hòa, U.22 Việt Nam thi đấu thanh thoát và thoải mái hơn hẳn. Đội bóng áo đỏ liên tiếp tạo ra những cơ hội đáng chú ý, trong đó tình huống rõ rệt nhất diễn ra ở phút 67. Từ một pha bóng lộn xộn trong vòng cấm, Xuân Bắc bất ngờ tiếp cận cầu môn U.22 Thái Lan ở cự ly khoảng 4 m, nhưng cú dứt điểm của anh lại không thắng được cái chân cản phá của thủ môn Sorawat, dù khung thành đã rộng mở.

Ở những phút tiếp theo, U.22 Việt Nam chủ động hạ nhịp độ trận đấu, kiểm soát thế trận và không để đối phương tạo thêm sức ép đáng kể. 90 phút thi đấu chính thức khép lại với tỷ số hòa 2-2, hai đội bước vào thời gian hiệp phụ.

Tấm HCV SEA Games xứng đáng cho đội bóng bản lĩnh hơn

6 phút sau khi tiếng còi bắt đầu hiệp phụ thứ nhất vang lên, từ pha phối hợp trung lộ, Đình Bắc làm tường để Thái Sơn chuyền một chạm thuận lợi cho Văn Thuận dứt điểm bằng chân phải, buộc thủ môn Sorawat phải đổ người cản phá. Bóng bật ra đúng tầm băng vào của Thanh Nhàn, và cầu thủ này nhanh chóng đá bồi cận thành, đưa U.22 Việt Nam vượt lên dẫn trước.

Bàn thắng ấn định tỷ số 3-2 của Thanh Nhàn

Thanh Nhàn lại lập công lớn ẢNH: Nhật Thịnh

Thời gian còn lại của hiệp phụ thứ nhất, U.22 Việt Nam tiếp tục đứng vững trước sức ép dồn dập từ U.22 Thái Lan. Dưới sự chỉ đạo của HLV Kim Sang-sik, các cầu thủ đội bóng áo đỏ tổ chức phòng ngự chặt chẽ, giữ cự ly đội hình hợp lý và hỗ trợ nhau hiệu quả, qua đó bảo vệ an toàn khung thành của Trung Kiên.

Hiệp phụ thứ hai, trong thế không còn gì để mất, U.22 Thái Lan dồn lên tấn công tổng lực nhưng sự vội vàng khiến các đường lên bóng của đội chủ nhà thiếu đi sự sắc nét. Trong khi đó, hàng thủ của U.22 Việt Nam vẫn thi đấu tập trung và chặt chẽ.

3-2 là tỷ số cuối cùng của trận chung kết. U.22 Việt Nam giành HCV SEA Games 33 không thể nào thuyết phục hơn. Ông vua của bóng đá trẻ khu vực gọi tên Việt Nam với cả chức vô địch U.22 Đông Nam Á và HCV SEA Games cùng trong năm 2025!

VFF đã thưởng lớn cho U.22 Việt Nam vì thành tích xuất sắc này.

