U.23 Việt Nam chơi tấn công trước các đội hàng đầu châu Á: Một diện mạo cực mới

U.23 Việt Nam có đủ chất liệu tốt

U.23 Việt Nam cũng là đội duy nhất ở Đông Nam Á hiện diện tại giải đấu này, có cơ hội chạm trán với các đội mạnh nhất châu lục. Theo lịch thi đấu, đội bóng của HLV Kim Sang-sik sẽ lần lượt đụng độ U.23 Trung Quốc vào ngày 12.11, gặp Uzbekistan ngày 15.11 và đối đầu với U.23 Hàn Quốc vào ngày 18.11.

U.23 Việt Nam có cơ hội đối đầu với các đội mạnh hàng đầu châu Á Ảnh: VFF

Đây đều là những trận đấu được dự đoán sẽ có rất nhiều khó khăn cho U.23 Việt Nam. Hàng phòng ngự của chúng ta sẽ phải làm việc vất vả trước các đối thủ mạnh. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik còn được kỳ vọng sẽ làm được nhiều hơn thế, chúng ta không chỉ biết phòng ngự, mà còn phải biết tấn công trước các đối thủ có đẳng cấp châu lục.

Và đây cũng là lúc mà các ngôi sao tấn công tốt nhất lứa tuổi 23 của bóng đá Việt Nam thể hiện. Trong danh sách 26 cầu thủ sang Trung Quốc đợt này, HLV Kim Sang-sik điền tên 5 tiền đạo, gồm Nguyễn Ngọc Mỹ, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Quốc Việt và Bùi Vĩ Hào, cùng một số tiền vệ tấn công giỏi, như Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Xuân Bắc, Khuất Văn Khang, Lê Viktor, Nguyễn Phi Hoàng…

Ngoài năng lực cá nhân, những người này còn có thể bổ trợ cho nhau, tạo nên sự đa dạng cho hàng tấn công của U.23 Việt Nam. Ví dụ, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Phi Hoàng và Nguyễn Ngọc Mỹ thiên về đá cánh, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Đình Bắc có thể chơi ở vị trí trung phong, còn Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Văn Trường, Lê Viktor hoặc Khuất Văn Khang có thể đá hộ công.

Rèn luyện cho các sân chơi quan trọng

Khuất Văn Khang, Nguyễn Xuân Bắc chơi thiên hẳn về kỹ thuật, trong khi Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Văn Trường là những người có thêm yếu tố sức mạnh, nhờ lợi thế về thể hình. Chưa hết, trên hàng tấn của U.23 Việt Nam vào lúc này có sự trở lại của Bùi Vĩ Hào, một cầu thủ rất đa năng, có thể chơi được ở nhiều vị trí khác nhau, từ trung phong, tiền đạo cánh, tiền đạo lùi cho đến tiền vệ tấn công. Thế nên, đây là sự trở lại được HLV Kim Sang-sik mong đợi.

Sự xuất hiện của trung vệ cao 1,95 m Đinh Quang Kiệt giúp U.23 Việt Nam có ưu thế rõ rệt trong các pha bóng bổng Ảnh: Khả Hòa

Trước các đội có trình độ châu Á như U.23 Hàn Quốc và U.23 Uzbekistan, việc chơi tấn công đối với U.23 Việt Nam chắc chắn sẽ khó hơn bình thường. Tuy nhiên, càng khó thì U.23 Việt Nam càng phải thử. Chúng ta sẽ thử nghiệm rằng chúng ta có thể kiểm soát bóng như thế nào trước các đối thủ rất mạnh này? Ngoài ra, U.23 Việt Nam cũng sẽ thử nghiệm khả năng khai thác các tình huống cố định của chúng ta hiện ra sao, trước những đội bóng có chất lượng cao, có đội hình được tổ chức tốt?

So với các giải quốc tế gần nhất, năng lực khai thác các tình huống cố định của U.23 Việt Nam đã tốt hơn đáng kể, nhờ sự xuất hiện của trung vệ "khổng lồ Đinh Quang Kiệt", với chiều cao lên đến 1,95 m, cộng với kinh nghiệm ngày một dày dặn hơn của trung vệ Nguyễn Hiểu Minh (1,84 m) trong các pha lên tham gia tấn công.

Một khi những Quang Kiệt, Hiểu Minh, Phạm Lý Đức (1,82 m), Nguyễn Đình Bắc (1,80 m), Bùi Vĩ Hào (1,81 m)… cùng xuất hiện trong khu vực cấm địa của đối phương, thể hình của U.23 Việt Nam không khác các đội bóng châu Âu. Khi đó, khả năng khai thác các tình huống cố định của chúng ta sẽ rất đáng nể.

U.23 Việt Nam sẽ thử nghiệm hết các phương án tấn công, không chỉ chuẩn bị cho SEA Games 33 vào tháng 12 năm nay, mà còn hướng về vòng chung kết U.23 châu Á 2026, diễn ra đầu năm sau, nơi nhiều đội bóng mạnh đang chờ đoàn quân của HLV Kim Sang-sik.