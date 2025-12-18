Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thầy Kim ra hiệu đặc biệt, HLV Kiatisuk hỏi thăm phóng viên trước giờ chung kết SEA Games
Đồng Nguyên Khang
18/12/2025 19:02 GMT+7

Ngay từ lúc 18 giờ 10 ngày 18.12, HLV Kim Sang-sik và nhóm cầu thủ dự bị của đội U.23 Việt Nam đi dạo trên mặt sân Rajamangala.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc nhận ra nhóm phóng viên Việt Nam. Ông tiến đến gần, giơ nắm đấm lên cao để thể hiện tinh thần quyết tâm chiến thắng. HLV Kim Sang-sik cũng thoải mái chụp ảnh cùng các cộng sự, đi dạo quanh mặt sân Rajamangala để kiểm tra chất lượng cỏ.

Ở một góc khác, HLV Kiatisuk xuất hiện tại trung tâm báo chí, thân thiện thăm hỏi phóng viên của cả hai đội.

Trong khi đó, các CĐV Việt Nam bắt đầu di chuyển vào trong sân khi trận đấu đang đến gần. Không khí bên trong "chảo lửa" Rajamangala bắt đầu sôi động hơn. Tất cả đang chờ tin chiến thắng của đội U.23 Việt Nam. Trên các khán đài, những lá đại kỳ Việt Nam đã được các CĐV chuẩn bị, sẵn sàng phủ đỏ Rajamangala trước khi trận đấu bắt đầu.

Trên mặt sân Rajamangala, đội ngũ kỹ thuật khẩn trương chăm sóc, chỉnh sửa lại một số vị trí bị ảnh hưởng sau trận tranh hạng ba, sẵn sàng cho giờ G.

